توجّه حكومي لإنشاء منتجعين سياحيين في مدينة آور وسد حمرين

توقيع عقد لبناء وإنشاء مشروع سكني وتجاري في بغداد

بغداد – ندى شوكت

تنوي هيئة السياحة التابعة لوزارة الثقافة، إنشاء منتجعين سياحيين في مدينة آور بمحافظة ذي قار وسد حمرين في ديالى، وأكدت التوجه لإضافة بحيرة ساوة الى خارطة أبرز الأماكن السياحية عبر مشروع جديد.

وقال مدير عام التفتيش والمتابعة في الهيئة مؤيد هيثم رسن في تصريح امس إن (هيئة السياحة شرعت بمتابعة جميع المرافق السياحية في بغداد والمحافظات كافة من خلال وجود بحيرة الحبانية الجاهزة للعمل وجزيرة بغداد السياحية والمرافق السياحية الأخرى ومدن الألعاب والمنتجعات)، مبينا (أننا أثبتنا جاهزيتها باستقبال الوافدين العراقيين الى هذه المرافق السياحية)

وأضاف أن (هيئة السياحة أسهمت بمساعدة جميع المرافق السياحية من خلال أتمتة الأعمال مع الضريبة العامة، والتي قللت الضرائب في القطاع السياحي دعما لهم)، لافتا الى أن (هيئة السياحة عازمة على ان تكون هي الجهة الممولة لجميع محتويات المرافق السياحية لتقليل الكلف ودعم الصناعة الوطنية وأياديها العاملة)وذكر أن (هيئة السياحة قامت بالتنسيق مع جميع القوات الأمنية للحفاظ على سلامة الزوار والمسافرين، وهناك تواصل مع جميع الأمن السياحي في بغداد والمحافظات)، موضحا أن (هناك خصومات سياحية وبالتنسيق مع شركات السفر التي تمنح بعض الخصومات للوافدين لزيارة العتبات المقدسة والمرافق السياحية).

عروض مشجعة

ولفت الى أن (هنالك عروضاً سياحية مشجعة ومخفضة يمكن الحصول على المعلومات بشأنها في موقع هيئة السياحة الذي يوفر كل ما يحتاجه السائح)، مشيرا الى أنه (بعد خليجي 25 كانت تجربة لنا حيث تم التنسيق مع المنافذ الحدودية وفتح أبواب منافذ الحدود أمام الوافدين الذي أطلعوا على العروض من موقعنا وصفحاتنا على مواقع التواصل والآن يتواصل تدفق السياح إلى البصرة وبأعداد كبيرة).

وتابع أن ( العراق يتمتع بتنوع سياحي ثري ما بين الطبيعة الخلابة والمناطق الآثارية والمراقد المقدسة والأماكن الدينية وكلها تجذب الكثير من السياح، ومثلاً فإن بحيرة الحبانية تتميز بطبيعتها وبحيرتها بالإضافة الى وجود الشاليهات لمبيت الوافدين، اما قرية دجلة في بغداد فيميزها النافورة التي تشبه أخرى موجودة في الامارات، فيما يميز المرافق السياحية الأخرى وجود مدن الألعاب). واضاف أن (في محافظات الجنوب هنالك مدينة الناصرية ونحن الآن في طور إعادة تأهيل الآثار وإنشاء منتجع سياحي بالتنسيق مع رئاسة الوزراء، ويوجد في محافظة البصرة الكثير من المعالم السياحية والتي تمتد بمناطق متعددة، والأنبار يوجد فيها النواعير وديالى يوجد فيها سد حمرين وسيكون له منتجع سياحي في المرحلة المقبلة)

وقال أن (هناك سائحين أجانب يزورون المواقع السياحية العراقية ومنها مدينة السماوة للنظر الى بحيرة ساوة”، لافتا الى انه “في القريب العاجل ستضاف بحيرة ساوة، الى المنافذ السياحية في العراق).

تمويل ذاتي

ولفت الى أن (هيئة السياحة من دوائر التمويل الذاتي كونها هيئة رابحة تدفع رواتب موظفيها من هذا التمويل وتقدم حوافز وأرباح للموظفين، بعدما كانت في السابق تأخذ رواتبها من وزارة المالية والتي تصل الى 8 مليارات دينار)، موضحا أن (وضع الموظف في هيئة السياحة تحول الى أفضل حال نتيجة تفعيل دورها واهتمام الحكومة). على صعيد متصل رعى رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار حيدر محمد مكية توقيع العقد الإستثماري الخاص ببناء وإنشاء مشروع جادة بغداد بجزئيه السكني والتجاري في مناطق حول مطار بغداد الدولي مع شركة مجموعة العريفي السعودية.

وأكد مكتية في إجتماع عقب التوقيع في بغداد (مضي الحكومة في سياساتها تجاه تعزيز البيئة الإستثمارية وأهمية عقد الشراكات العربية والأجنبية الرامية الى تطوير نوعية المشاريع الوطنية التي تقترب من التجارب الدولية وبما يحقق متطلبات التنمية الإقتصادية الوطنية وتوفير خدمة السكن).

وأضاف أن جادة بغداد يعد من المشاريع الإستراتيجية متضمنا الخدمة السكنية بجانبيها العموي والأفقي والمنشأت التجارية والخدمية والمرافق العامة، مبينا أن المخططات والتصاميم الهندسية للمشروع قد تمت المصادقة عليها من قبل أمانة بغداد.

وتابع مكية أن الهيئة الوطنية حريصة على تطوير قطاع الإستثمار العراقي عبر تنفيذ سياسة الإنفتاح على الشركات المتخصصة في دول المنطقة والعالم، والتنسيق بعقد معارض الفرص الإستثمارية والورش المشتركة مع الجهات القطاعية المحلية والأجنبية.