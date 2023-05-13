توقيع إتفاقية مع الأمم المتحدة لتقديم الدعم الصحي لضحايا داعش

بغداد – ندى شوكت

وقعّت وزارة الصحة، مع الأمم المتحدة، اتفاقية خاصة لتقديم الدعم الصحي والنفسي لضحايا تنظيم داعش.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوكيل الإداري خميس السعد، وقّع الاتفاقية مع فريق يونيتاد التابع الى الأمم المتحدة نيابة عن الوزير، لتعزيز المساءلة عن الجرائم المُرتكبة من تنظيم داعش، وبرنامج تعاون لتقديم الدعم الصحي والنفسي لضحاياه)، واوضح ان (الاتفاقية تخص التعاون وتقديم الخدمات الصحية والنفسية لضحايا داعش عبر متابعتهم وتقديم الدعم لهم)، مشيراً الى ان (الحسناوي وجّه بتشكيل فريق عمل مشترك من الأمم المتحدة والوزارة لتفعيل التعاون في المرحلة المقبلة لتشخيص الحالات ومعالجتها في مؤسسات الصحة). واستحدثت صحة كركوك، لجاناً طبية لفحص المعينين الجدد على ملاك تربية المحافظة بعد الزخم الذي شهدته مراكز لجان الفحص. وقال مدير صحة كركوك، نبيل حمدي بوشناق، في تصريح امس ان (دائرة الصحة بالتنسيق مع مديرية تربية كركوك، قسم النشاط الرياضي، استحدثت لجنتي فحص طبيتين، لإستيعاب اعداد المواطنين الذي شملهم قرار تثبيت عقود تربية كركوك حيث بلغوا 18 الف).

عيادة تخصصية

ولفت الى ان (اللجنتين ستعملان خلال ايام العطل والجمعة بإسناد لجنتين اخرتين في العيادة التخصصية على طريق بغداد، ولجنة في قاعة النشاط المركزي للمعينين الجدد وتسهيل إجراءات الفحص)، مشدداً على (تكثيف الجهود في تسهيل عمل المواطنين وإنجاز معاملاتهم بالسرعة الممكنة). في غضون ذلك، توجهت وزارة البيئة، الى وضع خطة لمعالجة المخلفات الطبية في المستشفيات الأهلية. وقال معاون مدير عام دائرة التوعية والإعلام البيئي في الوزارة، أنعم ثابت، في تصريح تابعته (الزمان) ان (جميع المخلفات الطبية الخاصة بالمستشفيات الأهلية، يتم إرسالها إلى محارق ومنظومات خاصة بالنفايات الطبية، التابعة للمستشفيات الحكومية)، واشار الى (وجود مراقبة دورية للمستشفيات الأهلية من قِبل مديريات البيئة في بغداد والمحافظات)، واوضح ثابت ان (بعض المستشفيات الأهلية ذات سعة 100 سرير لديها وحدات معالجة المخلفات السائلة الطبية والصلبة، بما يتلاءم مع السعة السريرية الكبيرة، الى جانب اهمية إنشاء وحدات معالجة ومحارق).