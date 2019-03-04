توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬تقاسم‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬

اربيل – الزمان
وقع الحزبان الكرديان المتنافسان في اقليم كردستان ، الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني الاتفاقية السياسية النهائية بينهما حول حكم اقليم كردستان وكركوك وبغداد، واعلنا انه تم تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ جميع بنود الاتفاقية التي ستنفضي لاعلان نيجرفان بارزاني رئيسا للاقليم ومسرور بارزاني رئيسا للحكومة .وقال لطيف شيخ عمر المتحدث الرسمي للاتحاد الوطني بعد توقيع الاتفاقية للصحفيين الاثنين، ان الاتحاد الوطني والديمقراطي تمكنا معا من خلق حدث تاريخي كبير. واضاف، ان الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة سابقا بين الاتحاد الوطني والديمقراطي برغم المآخذ والانتقادات استطاعت من بناء حياة مشتركة وقبول الاخر وانهاء الحرب الداخلية. واوضح شيخ عمر، انه بعد حوار كثير وجاد تمكنا من التوصل الى اتفاقية تكون المرشد الحالي وفي المستقبل، مضيفا ان الاتفاقية مهمة وخطوة هامة.
واكد المتحدث باسم الاتحاد الوطني، ان العبرة هي في تنفيذ الاتفاقية ولتنفيذ ذلك تم تشكيل لجنة بين الطرفين لتنفيذ جميع نقاط الاتفاقية.
وقال انه بحسب الاتفاقية سيتم الاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة لاقليم كردستان وبتعاون الجميع سيتم تنفيذ بنود الاتفاقية.
من جانبه قال محمود محمد المتحدث باسم الديمقراطي الكردستاني خلال المؤتمر الصحفي، ان اليوم هو اليوم الذي يوقع فيه الديمقراطي والاتحاد الوطني اتفاقية سياسية بينهما والهدف منها وحدة الداخل الكردي وتمتين العلاقات الثنائية لحكم البلاد معا، حكم يكون في مستوى مطالب الناس.
واضاف محمد، ان الناس كانوا ينتظرون تشكيل الحكومة، وتم اجراء الاتفاقية وتوقيعها وان الاتفاقية هي لوحدة واستقرار وحماية الوطن ولمصلحة شعب اقليم ردستان وتحسين معيشة وحياة الناس.
واوضح المتحدث باسم الديمقراطي، ان المحاولات هي انه وبمساندة جميع الاطراف سيتم تشكيل حكومة قوية وحل المشاكل مع بغداد.
واكد ان الاتفاقية ستكون لجميع المجالات والمستويات التي تخلق الاستقرار في اقليم كردستان.