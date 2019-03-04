توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬تقاسم‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬

اربيل‭ – ‬الزمان‭ ‬

وقع‭ ‬الحزبان‭ ‬الكرديان‭ ‬المتنافسان‭ ‬في‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬،‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭ ‬والديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬الاتفاقية‭ ‬السياسية‭ ‬النهائية‭ ‬بينهما‭ ‬حول‭ ‬حكم‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬وكركوك‭ ‬وبغداد،‭ ‬واعلنا‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬مشتركة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬جميع‭ ‬بنود‭ ‬الاتفاقية‭ ‬التي‭ ‬ستنفضي‭ ‬لاعلان‭ ‬نيجرفان‭ ‬بارزاني‭ ‬رئيسا‭ ‬للاقليم‭ ‬ومسرور‭ ‬بارزاني‭ ‬رئيسا‭ ‬للحكومة‭ .‬وقال‭ ‬لطيف‭ ‬شيخ‭ ‬عمر‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬بعد‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬للصحفيين‭ ‬الاثنين،‭ ‬ان‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬والديمقراطي‭ ‬تمكنا‭ ‬معا‭ ‬من‭ ‬خلق‭ ‬حدث‭ ‬تاريخي‭ ‬كبير‭. ‬واضاف،‭ ‬ان‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الموقعة‭ ‬سابقا‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬والديمقراطي‭ ‬برغم‭ ‬المآخذ‭ ‬والانتقادات‭ ‬استطاعت‭ ‬من‭ ‬بناء‭ ‬حياة‭ ‬مشتركة‭ ‬وقبول‭ ‬الاخر‭ ‬وانهاء‭ ‬الحرب‭ ‬الداخلية‭. ‬واوضح‭ ‬شيخ‭ ‬عمر،‭ ‬انه‭ ‬بعد‭ ‬حوار‭ ‬كثير‭ ‬وجاد‭ ‬تمكنا‭ ‬من‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاقية‭ ‬تكون‭ ‬المرشد‭ ‬الحالي‭ ‬وفي‭ ‬المستقبل،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬الاتفاقية‭ ‬مهمة‭ ‬وخطوة‭ ‬هامة‭.‬

واكد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني،‭ ‬ان‭ ‬العبرة‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬الاتفاقية‭ ‬ولتنفيذ‭ ‬ذلك‭ ‬تم‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬لتنفيذ‭ ‬جميع‭ ‬نقاط‭ ‬الاتفاقية‭.‬

وقال‭ ‬انه‭ ‬بحسب‭ ‬الاتفاقية‭ ‬سيتم‭ ‬الاسراع‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬الجديدة‭ ‬لاقليم‭ ‬كردستان‭ ‬وبتعاون‭ ‬الجميع‭ ‬سيتم‭ ‬تنفيذ‭ ‬بنود‭ ‬الاتفاقية‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬محمود‭ ‬محمد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي،‭ ‬ان‭ ‬اليوم‭ ‬هو‭ ‬اليوم‭ ‬الذي‭ ‬يوقع‭ ‬فيه‭ ‬الديمقراطي‭ ‬والاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬اتفاقية‭ ‬سياسية‭ ‬بينهما‭ ‬والهدف‭ ‬منها‭ ‬وحدة‭ ‬الداخل‭ ‬الكردي‭ ‬وتمتين‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬لحكم‭ ‬البلاد‭ ‬معا،‭ ‬حكم‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬مطالب‭ ‬الناس‭.‬

واضاف‭ ‬محمد،‭ ‬ان‭ ‬الناس‭ ‬كانوا‭ ‬ينتظرون‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة،‭ ‬وتم‭ ‬اجراء‭ ‬الاتفاقية‭ ‬وتوقيعها‭ ‬وان‭ ‬الاتفاقية‭ ‬هي‭ ‬لوحدة‭ ‬واستقرار‭ ‬وحماية‭ ‬الوطن‭ ‬ولمصلحة‭ ‬شعب‭ ‬اقليم‭ ‬ردستان‭ ‬وتحسين‭ ‬معيشة‭ ‬وحياة‭ ‬الناس‭.‬

واوضح‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الديمقراطي،‭ ‬ان‭ ‬المحاولات‭ ‬هي‭ ‬انه‭ ‬وبمساندة‭ ‬جميع‭ ‬الاطراف‭ ‬سيتم‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬قوية‭ ‬وحل‭ ‬المشاكل‭ ‬مع‭ ‬بغداد‭.‬

واكد‭ ‬ان‭ ‬الاتفاقية‭ ‬ستكون‭ ‬لجميع‭ ‬المجالات‭ ‬والمستويات‭ ‬التي‭ ‬تخلق‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭.‬