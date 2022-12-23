توقف نشاط مسبار أمريكي على سطح المريخ بعد أربع سنوات من العمل 

واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الأميركية‭ “‬ناسا‭” ‬عن‭ ‬فقدانها‭ ‬الاتصال‭ ‬بمسبارها‭ “‬إنسايت‭” ‬الموجود‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬المريخ،‭ ‬بعد‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬أمضاها‭ ‬في‭ ‬استكشاف‭ ‬الكوكب‭ ‬الأحمر‭.‬

وكانت‭ ‬نهاية‭ ‬هذه‭ ‬المهمة‭ ‬مُتوقعة‭ ‬إذ‭ ‬انّ‭ ‬الطاقة‭ ‬المتبقية‭ ‬للمسبار‭ ‬أصبحت‭ ‬قليلة‭ ‬بسبب‭ ‬الغبار‭ ‬المريخي‭ ‬المتراكم‭ ‬على‭ ‬ألواحه‭ ‬الشمسية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬تتوقّعه ناسا‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭.‬

وقال‭ ‬المدير‭ ‬المساعد‭ ‬في‭ ‬ناسا‭ ‬توماس‭ ‬زوربوكن في‭ ‬بيان‭ ‬إنّ‭ “‬وداع‭ ‬مركبة‭ ‬فضائية‭ ‬ينطوي‭ ‬دائماً‭ ‬على‭ ‬حزن،‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬النتائج‭ ‬العلمية‭ ‬المذهلة‭ ‬لـ‭+‬إنسايت‭+ ‬مدعاة‭ ‬للابتهاج‭”.‬

وسجّل‭ “‬إنسايت‭” ‬الذي‭ ‬جُهّز‭ ‬بمقياس‭ ‬زلازل‭ ‬فائق‭ ‬الحساسية‭ ‬فرنسي‭ ‬الصنع،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1300‭ “‬هزة‭ ‬على‭ ‬المريخ‭”‬،‭ ‬بعضها‭ ‬ناجم‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬نيازك‭. ‬وقبل‭ ‬عام،‭ ‬سقط‭ ‬نيزك‭ ‬كان‭ ‬قوياً‭ ‬لدرجة‭ ‬أنّه‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬تناثر‭ ‬كتل‭ ‬جليدية‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬المريخ‭.‬

وتلقت‭ ‬ناسا‭ ‬آخر‭ ‬إشعار‭ ‬من‭ “‬إنسايت‭” ‬في‭ ‬15‮ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭. ‬ومذذاك،‭ ‬حاولت‭ ‬الوكالة‭ ‬الأميركية‭ ‬إعادة‭ ‬الاتصال‭ ‬به‭ ‬مرتين‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬جدوى،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬الفرق‭ ‬إلى‭ ‬الاستنتاج‭ ‬بأنّ‭ ‬بطاريات‭ ‬المسبار‭ ‬فرغت‭.‬

وأوضحت‭ ‬ناسا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنها‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬التقاط‭ ‬أي‭ ‬إشعار،‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬الاحتمال‭ “‬غير‭ ‬مرجّح‭”. ‬وبفضل‭ ‬تحليل‭ ‬الموجات‭ ‬الزلزالية‭ ‬التي‭ ‬تعبر‭ ‬الكوكب،‭ ‬أتاحت‭ ‬المهمة‭ ‬معرفة‭ ‬معلومات‭ ‬إضافية‭ ‬عن‭ ‬الطبقات‭ ‬الداخلية‭ ‬للمريخ‭.‬

وتمكّن‭ ‬العلماء‭ ‬مثلاً‭ ‬من‭ ‬التأكّد‭ ‬من‭ ‬أنّ‭ ‬نواة‭ ‬المريخ‭ ‬سائلة،‭ ‬ومن‭ ‬تحديد‭ ‬سماكة‭ ‬قشرة‭ ‬المريخ‭ ‬التي‭ ‬تبيّن‭ ‬أنها‭ ‬أقل‭ ‬كثافة‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬يُعتقد‭.‬

وكانت‭ ‬المهمة‭ ‬قد‭ ‬مُددت‭ ‬نتيجة‭ ‬عملية‭ ‬تنظيف‭ ‬دقيقة‭ ‬للألواح‭ ‬الشمسية‭.‬

وأُنزل‭ ‬مسبار‭ “‬إنسايت‭” ‬على‭ ‬سطح‭ ‬المريخ‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2018،‭ ‬وكان‭ ‬يُشغل‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للدراسات‭ ‬الفضائية‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭.‬

إلا‭ ‬أنّ‭ ‬المهمة‭ ‬فشلت‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أحد‭ ‬أهدافها‭ ‬الذي‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬غرس‭ ‬أداة‭ ‬على‭ ‬عمق‭ ‬بضعة‭ ‬أمتار‭ ‬تحت‭ ‬سطح‭ ‬المريخ‭ ‬لقياس‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬هذا‭ ‬الكوكب،‭ ‬لكنّ‭ ‬تركيبة‭ ‬التربة‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬الهبوط‭ ‬حالت‭ ‬دون‭ ‬غرس‭ ‬الاداة‭ ‬كما‭ ‬كانت‭ ‬مُتوقعاً‭.‬

وبعدما‭ ‬جرى‭ ‬تثبيتها‭ ‬على‭ ‬عمق‭ ‬نحو‭ ‬40‭ ‬سنتيمتراً،‭ ‬تمكّنت‭ ‬الأداة‭ ‬من‭ ‬توفير‭ “‬بيانات‭ ‬قيّمة‭ ‬عن‭ ‬الخصائص‭ ‬الفيزيائية‭ ‬والحرارية‭ ‬لتربة‭ ‬المريخ‭”‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أكدت‭ ‬ناسا‭.‬