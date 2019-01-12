عاصفة ثلجية تعطّل حركة النقل في أغلب مدن العالم

توقع طقس ممطر لتأثر العراق بمنخفض قطبي بارد

بغداد – الزمان

رجح المتنبىء الجوي صادق عطية تأثر العراق بمنخفض جوي قطبي مصحوب بتساقط امطار على اماكن متفرقة من البلاد ، لافتا الى ان درجات الحرارة اليوم الاحد سترتفع قليلا وتعاود الانخفاض مجددا. وكتب عطية في صفحته على فيسبوك امس انه (من المتوقع ان تنتهي الموجة الباردة اليوم حيث ترتفع درجات الحرارة قليلا ولكن الاجواء تستمر شتوية شديدة البرودة ليلا)، لافتا الى ان (تأثر البلاد بمنخفض جوي سريع مصحوبا بأمطار يبدا على بعض الاماكن خلال الساعات المقبلة ويستمر ليوم غد الاثنين)، ورجح عطية (تأثر البلاد بمنخفض قطبي بدءا من يوم الثلاثاء ويتعمق نحو باقي المناطق اكثر خلال الاربعاء والخميس المقبلين مصحوبا بتساقط الامطار في اغلب المناطق اضافة الى هطول ثلجي في عدد من مدن شمال البلاد كما ستشمل الثلوج الخفيفة بعض مناطق الموصل والانبار وشمال ديالى وغرب الانبار وسيتبعه انخفاض جديد آخر بدرجات الحرارة). فيما اشارت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي الى ان الطقس سيكون ممطرا وتساقط الثلوج في امكان متفرقة من البلاد. وقالت الهيئة في تقرير لها امس ان (حالة الطقس للمنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائما مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة اما في المنطقة الشمالية سيكون غائم جزئي يتحول تدريجيا في الى غائم مصحوب بتساقط امطار). واجتاحت عاصفة شتوية عاتية منطقة جبال روكي والسهول الكبرى بالولايات المتحدة امس اول الجمعة قبل أن تتجه شرقا ، فيما اشارت توقعات الى أن يغطي الجليد ممرا يبلغ طوله 1609 كيلومترات خلال الأسبوع الجاري مما يؤدي إلى فوضى في حركة النقل بوسط البلاد.وبدأت العاصفة في شكل أمطار من المكسيك ثم تحولت إلى ثلوج بعد التقائها بجبهة من الهواء الثلجي. وتوقعت الهيئة القومية للأرصاد الجوية سقوط ثلوج يصل سمكها إلى 45 سنتيمترا في جبال سانجري دي كريستو جنوبي دنفر مع توجه العاصفة شرقا. وقال راندي أدكينز خبير الأرصاد إنه (من المتوقع سقوط ثلوج يبلغ سمكها نحو 15 سنتيمترا على كانساس وأركنسو وما يصل إلى عشرة سنتيمترات على واشنطن قبل توجه العاصفة إلى البحر في ساعة متأخرة من مساء اليوم )، مبينا ان (العاصفة ستسبب فوضى في الجزء الأوسط من البلاد ثم تمتد شرقا إلى ولايات وسط الأطلسي). وأبلغ موقع فلايت أوير دوت كوم لرصد حركة السفر الجوي عن (إلغاء الف و 431 رحلة جوية الجمعة الماضية وتأجيل 12 الف و 465 رحلة أخرى مع وجود مشكلات في مطارات تأثرت بالثلوج مثل دنفر مما تسبب في آثار سلبية في شتى أنحاء البلاد). بدوره اكد ، بول ووكر خبير الأرصاد الجوية في أكيو ويذر إنه (برغم من أن العاصفة لن تصل إلى شمال شرق البلاد ذي الكثافة السكانية العالية ، فمن المرجح أن تؤدي إلى تعطل حركة النقل الجوي والبري من مدينة كانساس إلى انديانابولس وستؤدي إلى أشد تساقط للثلوج حتى الآن خلال الشتاء على سينسناتي ووادي نهر أوهايو). ووقع ضحايا بفعل العاصفة الثلجية التي ضربت سويسرا والنمسا وألمانيا ، فقد قتل 14 شخصا خلال الأسبوع الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية. ورصدت أسوأ حالة حتى الآن في النمسا حيث انقطع مئات الأشخاص عن العالم بسبب الطرق المغلقة وكذلك ادت ايضا الى انقطاع التيار الكهربائي نتيجة عدم تحمل الأشجار وزن الثلوج فأضرت بخطوط الكهرباء. وأغلقت المدارس في بعض مناطق النمسا كما ونصح أصحاب المنازل بإزالة الثلج من الأسطح لتلافي خطر انهيارها.