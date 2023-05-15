ثلاث محافظات جنوبية تتصدر موقف الحمى النزفية والصحة تتدَخل

توقعات بزيادة تسويق الحنطة ومباحثات لإستيراد الحبوب الأمريكية

بغداد‮ -‬ عامر عبد العزيز‮ ‬

تصدرت محافظات ذي‮ ‬قار والبصرة وميسان‮ ‬،‮ ‬موقف الاصابات بالحمى النزفية التي‮ ‬سجلت منذ مطلع الجاري‮ ‬وحتى الان‮ ‬95 حالة اصابة وبواقع‮ ‬13 حالة وفاة‮. ‬وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في‮ ‬تصريح امس ان‮ (‬آخر إحصائية رسمية وردت من دائرة صحة العامة‮ ‬،هو وصول الإصابات منذ مطلع هذا العام بمرض الحمى النزفية إلى‮ ‬95 إصابة مؤكدة،‮ ‬منها‮ ‬13 حالة وفاة‮)‬،‮ ‬واشار الى ان‮ (‬المحافظة الأكثر تسجيلاً‮ ‬للحمى‮ ‬هي‮ ‬ذي‮ ‬قار بنحو‮ ‬28 إصابة تليها البصرة ثم ميسان ثم النجف ثم المثنى،‮ ‬كما أن أعلى نسبة وفيات سجلت في‮ ‬ذي‮ ‬قار بواقع‮ ‬6 حالات‮)‬،‮ ‬مؤكدا‮ (‬إرسال آلاف رسائل التثقيف لجميع وسائل الإعلام،‮ ‬مع تأكيد دور الكشف المبكر للإصابات تلقي‮ ‬العلاج‮)‬،‮ ‬وتابع انه‮ (‬في‮ ‬حال اكتشاف المرض في‮ ‬مرحلة مبكرة فاحتمالية الشفاء تكون عالية‮ ‬،‮ ‬أما إذا تأخر ووصل المريض إلى مرحلة النزف فاحتمالية الوفاة نتيجة فشل وظائف العديد من أعضاء الجسم‮)‬،‮ ‬

مربو الماشية

واستطرد بالقول ان‮ (‬الأشخاص الأكثر إصابة بالمرض هم مربو الماشية كالأبقار والأغنام والماعز وغيرهم‮ ‬،وكذلك العاملون في‮ ‬محال الجزارة‮)‬،‮ ‬مبينا ان‮ (‬ذلك لا‮ ‬يعني‮ ‬عدم إمكانية إصابة فئات أخرى،‮ ‬وإنما الفئات الأكثر تماسّاً‮ ‬مع الحيوان أثناء تربيتها ونقلها والمتاجرة بها أو بعد ذبحها هم أكثر عرضة للإصابة‮)‬،‮ ‬ولفت الى ان‮ (‬الوسيلة الأكثر شيوعا لانتقال المرض من خلال حشرة ناقلة هي‮ ‬القراد التي‮ ‬تلتصق بجلد الماشية‮)‬،‮ ‬وشدد على القول ان‮ (‬هذا المرض معدٍ‮ ‬وينتقل إلى الإنسان من خلال التماس القريب مع المصاب أو أدواته أو مع اللحوم المصابة‮). ‬وبحسب منظمة الصحة العالمية،‮ ‬فإن انتقال حمى القرم او الكونغو النزفية إلى البشر‮ ‬يحدث إما عن طريق لدغات القراد أو بملامسة دم أو أنسجة الحيوانات المصابة خلال الذبح أو بعده مباشرة‮. ‬ويرى مختصون انه‮ (‬لا لقاح لهذا المرض عند الإنسان أو الحيوان،‮ ‬أما أعراضه الأولية فهي‮ ‬الحمى وآلام العضلات وآلام البطن،‮ ‬لكن عند تطوره‮ ‬يؤدي‮ ‬إلى نزف من العين والأذن والأنف،‮ ‬وصولاً‮ ‬إلى فشل في‮ ‬أعضاء الجسم ما‮ ‬يؤدي‮ ‬الى الوفاة‮). ‬وتؤدي‮ ‬الإصابة بفايروس الحمى النزفية إلى الوفاة بمعدل‮ ‬يراوح من‮ ‬10 إلى‮ ‬40 بالمئة من المصابين،‮ ‬وفق منظمة الصحة العالمية‮. ‬الى ذلك‮ ‬،‮ ‬أكدت نقابة الصيادلة،‮ ‬تطبيق إجراءات صارمة‮ ‬بحق بائعي‮ ‬الأدوية منتهية الصلاحية‮. ‬وقال المتحدث الرسمي‮ ‬باسم النقابة محمد شيرخان إنه‮ (‬في‮ ‬مقدمة مهام عمل الصيدلاني‮ ‬هو متابعة انتهاء صلاحية الأدوية،‮ ‬ومن أولى الأخلاقيات المهنية لأي‮ ‬صيدلي،‮ ‬هو ضمان صلاحية الدواء المصروف للمريض‮)‬،‮ ‬واضاف ان‮ (‬تجارة الأدوية منتهية الصلاحية أو تزوير صلاحيتها إلى فعالة تتم من خلال ضعاف نفوس الذين‮ ‬يتاجرون بمهنة الدواء،‮ ‬وهم من‮ ‬غير فئة الصيادلة‮)‬،‮ ‬مبينا أن‮ (‬هذه العمليات تحدث في‮ ‬أروقة بعيدة عن المؤسسات الصيدلانية،‮ ‬وفي‮ ‬الغالب‮ ‬يكون الدافع ربحيا‮)‬،‮ ‬وتابع ان‮ (‬هناك قوانين صارمة تطبق من النقابة تتمثل بغلق الصيدلية المخالفة وفتح تحقيق من قبل لجنة الانضباط المهني‮ ‬داخل النقابة مع الصيدلي‮ ‬المسؤول‮)‬،‮ ‬واشار الى ان‮ (‬النقابة تحث من خلال دورات التدريب المهني‮ ‬للصيادلة الجدد على الجرد الدوري‮ ‬للصيدلية،‮ ‬ومراقبة صلاحية الأدوية من أجل تلافي‮ ‬الأخطاء‮ ‬غير المقصودة التي‮ ‬تحدث في‮ ‬بعض الأحيان‮). ‬

كميات مسوقة

وحقق الموسم التسويقي‮ ‬الجاري‮ ‬نجاحات كبيرة،‮ ‬بحسب وزارة التجارة،‮ ‬متوقعة وصول الكميات المُسوقة لمحصول الحنطة الى‮ ‬4 ملايين طن بالموسم المقبل‮. ‬وقال بيان تلقته‮ (‬الزمان‮) ‬امس ان‮ (‬الموسم التسويقي‮ ‬حقق نجاحات كبيرة،‮ ‬في‮ ‬تسلم الحنطة من الفلاحين،‮ ‬فضلا عن الالتزام بتوجيهات الحكومة بدفع المستحقات خلال‮ ‬24 ساعة من تأريخ استلام المحصول‮)‬،‮ ‬مبيناً‮ ‬ان‮ (‬رئيس الوزراء محمد السوداني،‮ ‬اوعز بدفع مستحقات الفلاحين على دفعتين بلغت تريليون دينار‮)‬،‮ ‬واشار الى‮ (‬الاستعداد لإستلام الدفعة الثالثة وتسليمها وفق التوجيهات خلال الايام القليلة المقبلة من تأريخ استلام المحصول‮)‬،‮ ‬مؤكداً‮ ‬ان‮ (‬الشركة لتجارة الحبوب والوزارة تتابعان عمليات التدقيق والرقابة في‮ ‬الموسم،‮ ‬بدعم واشراف الحكومة‮)‬،‮ ‬وتوقعت الوزارة ان‮ (‬تصل الكميات المسوقة لمحصول الحنطة الى‮ ‬4 ملايين طن وسد اكثر من‮ ‬90 بالمئة من متطلبات البطاقة التموينية لمادة الطحين‮)‬،‮ ‬واوضح البيان انها‮ (‬جهزت مستلزمات الدعم اللوجتسي‮ ‬عبر توفير مخازن والسايلوات لإستقبال الكميات المسوّقة‮)‬،‮ ‬لافتاً‮ ‬الى ان‮ (‬هنالك تعاون مشترك مع الدفاع المدني‮ ‬واللجان التسويقية في‮ ‬المحافظات،‮ ‬لحماية المخازن والمراكز التسويقية من الحرائق،‮ ‬وتأمين التسهيلات للفلاحين والمزارعين‮). ‬

في‮ ‬غضون ذلك،‮ ‬وصلت باخرة تحمل‮ ‬33 الف طن من مادة الرز لصالح السلة الغذائية‮. ‬وقالت مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في‮ ‬الوزارة،‮ ‬لمى هاشم الموسوي،‮ ‬في‮ ‬تصريح امس ان‮ (‬الباخرة وصلت من الاوركواي‮ ‬والارجنتين،‮ ‬الى ميناء أم قصر،‮ ‬محملة بمادة الرز المقرر تجهيزها ضمن السلة الغذائية‮)‬،‮ ‬واوضحت الموسوي‮ ‬ان‮ (‬فريق المختبر بقسم السيطرة النوعية،‮ ‬سحب نماذجاً‮ ‬من الرز وتم فحصه لإستكمال الفحوصات الاخرى والتأكد من صلاحيته للإستهلاك البشري‮ ‬قبل اطلاق عمليات تجهيز للوكلاء حسب الخطة التسويقية‮). ‬وبحث وزير التجارة أثير داوود الغريري،‮ ‬مع نائب وزير الزراعة الأمريكي،‮ ‬كيفن شي،‮ ‬تعزيز التعاون مع الشركات الامريكية الموردة للحنطة والرز‮. ‬وذكر البيان ان‮ (‬الجانبين ناقشا الشراكة في‮ ‬مجال شراء المحاصيل التي‮ ‬يتطلبها العراق،‮ ‬وتقديم الدعم عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة في‮ ‬الري،‮ ‬وإنتاج اصناف حبوب ملائمة للأجواء والمواصفات العراقية،‮ ‬وزيادة الغلّة الزراعية‮)‬،‮ ‬وابدى الجانب الامريكي‮ ‬استعداد بلاده في‮ (‬تطوير عمليات الري‮ ‬والزراعة لانتاج اصناف الحبوب الملائمة لمناخ العراق‮). ‬على صعيد متصل،‮ ‬اوضح الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية،‮ ‬ان حكومة السوداني‮ ‬هي‮ ‬اول من‮ ‬يسلم مستحقات المسوقين بشكل فوري،‮ ‬داعياً‮ ‬الى فتح سايلوات إضافية في‮ ‬عموم محافظات البلاد‮. ‬وقال رئيس الاتحاد،‮ ‬عماد البديري،‮ ‬في‮ ‬تصريح تابعته‮ (‬الزمان‮) ‬امس ان‮ (‬الاتحاد‮ ‬يعرب عن تقديره لإفتتاح سايلو الكوت من قِبل الحكومة‮)‬،‮ ‬داعياً‮ ‬الى‮ (‬استحداث سايلوات لاسيما في‮ ‬صلاح الدين ونينوى،‮ ‬واستخدام وسائل الري‮ ‬الحديثة في‮ ‬صحراء السماوة والنجف وكربلاء،‮ ‬لمواجهة شح المياه‮). ‬من جانبه،‮ ‬دعا رئيس فرع الجمعيات الفلاحية،‮ ‬في‮ ‬قضاء المشخاب،‮ ‬عبد جاسم عبد الحسين،‮ ‬الى ضرورة دعم المزارعين خصوصاً‮ ‬مايتعلق بتوفير الأسمدة‮. ‬

واوضح في‮ ‬تصريح امس ان‮ (‬المزارعين‮ ‬يحتاجون الى الدعم المستمر ضعيف،‮ ‬خصوصاً‮ ‬في‮ ‬توفير مادة السماد،‮ ‬بالتزامن مع ارتفاع اسعارها في‮ ‬الاسواق‮)‬،‮ ‬مبيناً‮ ‬ان‮ (‬الفلاحين‮ ‬يشكّلون‮ ‬60 بالمئة من المجتمع،‮ ‬وهم‮ ‬يحتاجون الى المزيد من الدعم‮ ‬الحكومي‮).‬