اللكاش يعد تأخر الدور التشريعي نتيجة الإنشغال بالكابينة سابقة خطيرة

توقعات بإرسال أسماء جديدة لمرشحي الوزارات المتبقّية

بغداد – الزمان

يعقد مجلس النواب جلسته اليوم الخميس للتصويت على مرشحي الكابينة الحكومية المتبقية التي من المؤمل ان تشهد تغييراً باسماء المرشحين بناء على مطالبات الكتل لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما وصف النائب السابق محمد اللكاش تأخر الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب بسبب الانشغال بالحقيبة الوزارية سابقه خطيرة لم تشهدها الدورات السابقة. وقال اللكاش في بيان امس ان (تأخر الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب الحالي سابقه خطيرة لم تشهدها الدورات السابقة ونحن على قرب من انتهاء الفصل التشريعي الاول من السنة التشريعية الاولى في الوقت الذي ينتظر المواطن تشريع العشرات من مشاريع ومقترحات القوانين التي لها صله ببنية الدولة والأخرى بحياة المواطن وقيام البرلمان بإداء واجبه الرقابي)، مشيرا الى ان (بعض النواب عزو اسباب التأخير هذا الى عدم اكتمال الكابينة الوزارية وكذلك عدم انتخاب رؤساء اللجان الدائمية). وعلق النائب عن ائتلاف سائرون بدر الزيادي عن الاحتمالات المتوقعة في جلسة مجلس النواب اليوم الخميس بضمنها الاسماء الجديدة المرشحة للوزارات المعترض عليها العدل والهجرة والداخلية والدفاع . وقال الزيادي في تصريح امس ان (هناك مرشحين جدد لاستكمال الكابينة الوزارية سيقدمون اليوم او الأسبوع المقبل الى مجلس النواب لغرض التصويت عليهم ومنح الثقة)، مشيراً الى ان (الجلسة لن تحسم ماتبقى من كابينة عبد المهدي)، موضحا ان (عبد المهدي سيختار البدلاء وفي حال ارساله الأسماء الجديدة لمجلس النواب وأصبح عليها توافق سيتم تمرير ماتبقى من الكابينة بأجمعها )، وتابع (إذا لم يستطع عبد المهدي ارسال الأسماء البديلة سيكون التصويت عليها في جلسات الأسبوع المقبل). وأعلن نائب عن حركة بابليون تقديم أكثر من مرشح لرئيس الوزراء لوزارة الهجرة .وقال برهان الدين أسحاق في تصريح امس (لم نكن نعلم بترشيح هناء عمانؤيل للوزارة كونها تعمل موظفة في مكتب رئاسة الجمهورية وهي مرشحة للكاردينال لويس ساكو) على حد قوله. مبينا ان (عبد المهدي هو من ألغى مرشحينا لكننا مطمئون ان الوزارة هي للمكون المسيحي ولا نعتقد ان رئيس الوزراء سيستبعد المكون عن الوزارة)، مشددا على (ضرورة التوافق على المرشحين قبل طرحهم للبرلمان)، وتابع ان (هناك أكثر من أسم مرشح مقدم لعبد المهدي لمنصب الوزارة)، مستبعداً (تمرير باقي الكابينة الوزارية في جلسة اليوم ، ونأمل من عبد المهدي ان يقدم مرشحين جدداً). وحمل نائب عن كتلة الإصلاح تحالف البناء تعطيل الكابينة الوزارية. وقال النائب علاء الربيعي في تصريح امس ان (تحالف البناء هو من يتمسك بالمرشحين للكابينة الوزارية وهذا تعطيل للعملية السياسية والبرلمان والحكومة)، وأضاف انه (في جلسة البرلمان أمس الاول حصل اتفاق بين الكتل السياسية على طرح خمسة أسماء ويكون البرلمان هو الفيصل بتمريرهم )، مؤكدا (لا يوجد اعتراض لكتلة الاصلاح على قصي السهيل والاعتراض على المرشحين للوزارات الامنية وهما أبرز الخلاف في تشكيل حكومة عادل عبد المهدي)، داعيا عبد المهدي الى (عدم التمشك بمرشح واحد للحقيبة). وصوت مجلس النواب على منح الثقة لثلاث وزراء كل على حدة وهم نوري ناطق الدليمي وزيرا للتخطيط وقصي السهيل وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وعبد الامير الحمداني وزيرا للثقافة والذين من المؤمل ان يؤدوا اليمين الدستورية خلال جلسة البرلمان اليوم الخميس .