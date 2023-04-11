توقعات‭ ‬بانخفاض‭ ‬إيرادات‭ ‬تويتر بنسبة‭ ‬28‭%‬

سان فرانسيسكو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يُتوقَع‭ ‬أن‭ ‬تنخفض‭ ‬إيرادات‭ ‬تويتر‭ ‬السنوية‭ ‬بنحو‭ ‬الثلث‭ ‬هذه‭ ‬السنة،‭ ‬بحسب‭ ‬تقديرات‭ ‬أصدرتها‭ ‬الثلاثاء‭ ‬شركة‭ ‬استشارية،‭ ‬بسبب‭ ‬الخلاف‭ ‬بين‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬وإيلون‭ ‬ماسك،‭ ‬مالك‭ ‬المنصة‭ ‬منذ‭ ‬أواخر‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬الفائت‭.‬

وأوضحت‭ “‬إنسايدر‭ ‬أنتيليجنس‭” ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬سان‭ ‬فرانسيسكو‭ ‬مقراً‭ ‬والتي‭ ‬تحقق‭ ‬معظم‭ ‬إيراداتها‭ ‬من‭ ‬الإعلانات،‭ ‬ستكسب‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬سنة‭ ‬2023‭ ‬أي‭ ‬أقل‭ ‬بنسبة‭ ‬28‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬إيراداتها‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬4‭,‬14‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭.‬

ونقل‭ ‬بيان‭ ‬عن‭ ‬المحللة‭ ‬جاسمين‭ ‬إنبرغ‭ ‬أن‭ “‬المشكلة‭ ‬الأكبر‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬المعلنين‭ ‬لا‭ ‬يثقون‭ ‬بماسك‭”.‬

ورأت‭ ‬أن‭ “‬على‭ ‬تويتر‭ ‬أن‭ ‬تفصل‭ ‬بين‭ ‬الصورة‭ ‬المكوّنة‭ ‬عن‭ ‬ماسك‭ ‬شخصياً‭ ‬وصورة‭ ‬الشركة،‭ ‬لكسب‭ ‬ثقة‭ ‬المعلنين‭ ‬مجدداً‭ ‬واستعادتهم‭”.‬

وكانت‭ “‬إنسايدر‭ ‬أنتيليجنس‭” ‬توقعت‭ ‬بدايةً‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬2022،‭ ‬أي‭ ‬بعد‭ ‬عرض‭ ‬رئيس‭ “‬تيسلا‭” ‬شراء‭ ‬الشبكة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وما‭ ‬رافقه‭ ‬من‭ ‬جدل،‭ ‬انخفاض‭ ‬إيرادات‭ ‬تويتر‭ ‬سنة‭ ‬2023‭ ‬إلى‭ ‬4‭,‬74‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭.‬

وكان‭ ‬الخبراء‭ ‬لا‭ ‬يزالون‭ ‬يأخذون‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬التوقعات‭ ‬بنمو‭ ‬المنصة‭. ‬لكن‭ ‬الوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬تدهور‭ ‬لاحقاً،‭ ‬وتحقق‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬متوقعاً‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬ابتعاد‭ ‬المعلنين‭ ‬عن‭ ‬الشبكة‭.‬

فقد‭ ‬حدّ‭ ‬ماسك‭ ‬من‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬المحتوى،‭ ‬وهو‭ ‬عنصر‭ ‬ضروري‭ ‬لتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬تعتبرها‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ “‬آمنة‭”‬،‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬رغبتها‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تُربط‭ ‬أسماؤها‭ ‬بمحتوى‭ ‬غير‭ ‬لائق‭.‬‮ ‬

تم‭ ‬قرر‭ ‬ماسك‭ ‬صرف‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬بشكل‭ ‬انتقامي،‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬عدد‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬ينخفض‭ ‬من‭ ‬7500‭ ‬إلى‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬ألفَي‭ ‬موظف‭.‬‮ ‬

ولاحظت‭ “‬باثماتيكس‭” ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬أن‭ ‬نصف‭ ‬المعلنين‭ ‬الرئيسيين‭ ‬الثلاثين‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬توقفوا‭ ‬عن‭ ‬شراء‭ ‬مساحات‭ ‬إعلانية‭ ‬على‭ ‬الشبكة‭ ‬منذ‭ ‬استحواذ‭ ‬ماسك‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭.‬

وتوقعت‭ ‬ألا‭ ‬يتمكن‭ ‬بدل‭ ‬الاشتراك‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ “‬تويتر‭ ‬بلو‭” ‬من‭ ‬تعويض‭ ‬الإيرادات‭ ‬الفائتة‭.‬

ورأت‭ ‬أن‭ “‬العلامة‭ ‬الزرقاء‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬ضمانة‭ ‬للصدقية‭” ‬إذ‭ ‬يمكن‭ ‬لأي‭ ‬شخص‭ ‬دفع‭ ‬ثمنها‭.‬