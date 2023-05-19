توفير الطاقة الكهربائية – قيصر الهاشمي

ناقشته مع زملائي في اللجنة العليا للتخطيط وتشغيل القوى العاملة الجارية اعمالها منذ سنتين وكذلك طرحت هذا الرأي في المجلس الوزاري الاقتصادي

1- المشاريع الصغيرة عمادها الكهرباء

2- المشاريع المتوسطة عمادها الكهرباء

3- المشاريع الكبرى والعملاقة عمادها المثلث الغاز والوقود النفطي والكهرباء

4- نشاط القطاع الزراعي عماده الكهرباء

5- تمثل الطاقة 30‎%‎ من قيمة الانتاج وتوفيرها يساعد على تحقيق الجدوى الاقتصادية من اقامة وتاسيس المشاريع الناشئة وتساهم في منافسة المستورد

6- جميع القروض الصغيرة لاقامة المشاريع تفشل بسبب عدم توفر الكهرباء

7- ان تكون هنالك نهضة اقتصادية بدون توفير مصادر الطاقة المستقرة

مستشار وزارة الصناعة والمعادن لشؤون التنمية