توفير الطاقة الكهربائية – قيصر الهاشمي
ناقشته مع زملائي في اللجنة العليا للتخطيط وتشغيل القوى العاملة الجارية اعمالها منذ سنتين وكذلك طرحت هذا الرأي في المجلس الوزاري الاقتصادي
1- المشاريع الصغيرة عمادها الكهرباء
2- المشاريع المتوسطة عمادها الكهرباء
3- المشاريع الكبرى والعملاقة عمادها المثلث الغاز والوقود النفطي والكهرباء
4- نشاط القطاع الزراعي عماده الكهرباء
5- تمثل الطاقة 30% من قيمة الانتاج وتوفيرها يساعد على تحقيق الجدوى الاقتصادية من اقامة وتاسيس المشاريع الناشئة وتساهم في منافسة المستورد
6- جميع القروض الصغيرة لاقامة المشاريع تفشل بسبب عدم توفر الكهرباء
7- ان تكون هنالك نهضة اقتصادية بدون توفير مصادر الطاقة المستقرة
مستشار وزارة الصناعة والمعادن لشؤون التنمية