توظيف حزبي لخلافات مرحلية في إقليم كردستان ونيجيرفان بارزاني يؤكد لبغداد حسن النيات

أربيل‭ – ‬نوزاد‭ ‬محمد‭ ‬مصطفى

قصف‭ ‬مطار‭ ‬السليمانية‭ ‬،جاء‭ ‬كأنه‭ ‬الإيذان‭ ‬أو‭ ‬الفرصة‭ ‬ببدء‭ ‬جولة‭ ‬منتظرة‭ ‬من‭ ‬التراشق‭ ‬بالاتهامات‭ ‬بين‭ ‬الحزبين،‭ ‬بعد‭ ‬مدة‭ ‬من‭ ‬الهدوء‭ ‬سادت‭ ‬المشهد‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬على‭ ‬إثر‭ ‬الانشغال‭ ‬بالموازنة،‭ ‬وقرار‭ ‬محكمة‭ ‬باريس‭ ‬بحصر‭ ‬بيع‭ ‬النفط‭ ‬بالحكومة‭ ‬الاتحادية‭…‬وتفاهم‭ ‬الإقليم‭ ‬والمركز‭ ‬بشأن‭ ‬تسويقه‭ ‬بما‭ ‬يرضي‭ ‬الطرفين‭. ‬

أن‭ ‬الفرصة‭ ‬متاحة‭ ‬لشحن‭ ‬الشارع‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬وتعبئته‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬الرؤى‭ ‬السياسية‭ ‬لهذا‭ ‬الطرف‭ ‬أو‭ ‬ذاك‭. ‬السؤال‭ ‬هل‭ ‬هي‭ ‬محاولات‭ ‬استباقية‭ ‬لجذب‭ ‬الناخب‭ ‬الكردي‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬المقبلة‭ ‬أم‭ ‬ممارسة‭ ‬سلوك‭ ‬اعتاد‭ ‬عليه‭ ‬المتلقي‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان؟‭! ‬يقول‭: ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬اقليم‭ ‬كوردستان‭ ‬قوباد‭ ‬طالباني‭ ‬بشأن‭ ‬استهداف‭ ‬مطار‭ ‬السليمانية‭ ‬‮«‬ندين‭ ‬بشدة‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬مطار‭ ‬السليمانية‭ ‬الدولي‮»‬،‭ ‬وإن‭ ‬استهداف‭ ‬مطار‭ ‬مدني‭ ‬ليس‭ ‬خرقاً‭ ‬للسيادة‭ ‬العراقية‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬يُعد‭ ‬تصعيداً‭ ‬خطيراً‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬المواطنين‭…‬ثم‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جوتيار‭ ‬عادل‭ ‬ليس‭ ‬متحدثا‭ ‬باسم‭ ‬حكومة‭ ‬الإقليم،‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬يمثل‭ ‬حزباً‭ ‬داخل‭ ‬الحكومة،‭ ‬ولا‭ ‬يحق‭ ‬له‭ ‬أبداً‭ ‬التحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭. ‬بالمقابل‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬حكومة‭ ‬أربيل‭ ‬جوتيار‭ ‬عادل‭ ‬قال‭: ‬إن‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬قلقة‭ ‬بشأن‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مناطق‭ ‬الإقليم،‭ ‬ونبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدنا‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬آثار‭ ‬الإدارتين،‭ ‬ونكون‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬خدمة‭ ‬جميع‭ ‬مواطنينا‭ ‬دون‭ ‬عقبات‭ ‬أو‭ ‬تمييز‭…‬لكن‭ ‬الجهة‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬يمثلها‭ ‬قوباد‭ ‬طالباني‭ ‬تعرقل‭ ‬عمل‭ ‬الحكومة‭ ‬ومؤسساتها،‭ ‬وجعلت‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬السليمانية‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬أجندة‭ ‬حزبه‭…‬هكذا‭ ‬هي‭ ‬الحال‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬الأجواء‭ ‬مشحونة‭ ‬ومتوترة،‭ ‬وإن‭ ‬حصل‭ ‬تقارب‭ ‬ما‭ ‬أو‭ ‬هدنة‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬تتلبد‭ ‬أجواء‭ ‬الإقليم‭ ‬بغيوم‭ ‬الصراع‭ ‬والاختلاف،‭ ‬كل‭ ‬طرف‭ ‬يُظهر‭ ‬أنه‭ ‬ماسك‭ ‬الحقيقة،‭ ‬وقريب‭ ‬من‭ ‬الحق،‭ ‬وعادل‭ ‬في‭ ‬اتهام‭ ‬الآخر،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يزعزع‭ ‬الثقة‭ ‬بينهما،‭ ‬ودائماً‭ ‬ما‭ ‬تسود‭ ‬لغة‭ ‬سوء‭ ‬الظن‭ ‬في‭ ‬الحوار‭ ‬مع‭ ‬الآخر‭… ‬

في‭ ‬خضم‭ ‬هذه‭ ‬الأجواء‭ ‬الملبدة‭ ‬بشدة‭ ‬الحذر‭ ‬والترقب‭ ‬بينهما‭ ‬نرى‭ ‬ثمة‭ ‬خطاباً‭ ‬آخر‭ ‬هادئ‭ ‬وعقلاني‭ ‬يتصف‭ ‬بحسن‭ ‬الظن‭ ‬والتودد‭ ‬للآخر،‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬دأب‭ ‬عليه‭ ‬رئيس‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ (‬نيجیرفان‭ ‬بارزاني‭) ‬إذ‭ ‬إنه‭ ‬يقدم‭ ‬رؤية‭ ‬أخرى،‭ ‬يجبر‭ ‬الآخر‭ ‬على‭ ‬التفاعل‭ ‬الإيجابي‭ ‬معه،‭ ‬لذلك‭ ‬تراه‭ ‬يحظى‭ ‬باحترام‭ ‬القادة‭ ‬السياسيين‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬والإقليم،‭ ‬والأمر‭ ‬كذلك‭ ‬في‭ ‬حواره‭ ‬الهادئ‭ ‬مع‭ ‬قادة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭… ‬فبعد‭ ‬إدانته‭ ‬الحادث‭ ‬قال‭: ‬نطالب‭ ‬الجميع‭ ‬بضبط‭ ‬النفس‭ ‬والتعامل‭ ‬مع‭ ‬الحدث‭ ‬وتداعياته‭ ‬بشكل‭ ‬صحيح،‭ ‬وبدلاً‭ ‬عن‭ ‬تبادل‭ ‬التهم،‭ ‬يجب‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬منع‭ ‬أسبابه‭… ‬ثم‭ ‬يقول‭: ‬نطمئن‭ ‬جميع‭ ‬مواطني‭ ‬كردستان،‭ ‬وخاصة‭ ‬مدينة‭ ‬السليمانية‭ ‬الحبيبة،‭ ‬أن‭ ‬حماية‭ ‬أمنهم‭ ‬واستقرارهم،‭ ‬ومعيشتهم‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬أولويات‭ ‬مؤسسات‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭…‬عبر‭ ‬هذه‭ ‬اللغة‭ ‬وهذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الخطاب‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬الآخر‭ ‬رقماً‭ ‬صعباً‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬التهميش‭ ‬أو‭ ‬التخوين‭ ‬حتماً‭ ‬ستفضي‭ ‬الأمور‭ ‬لحسن‭ ‬المآب‭. ‬فهذا‭ ‬السياسي‭ ‬الشاب‭ ‬الطموح‭ ‬دائما‭ ‬يخطو‭ ‬خطوات‭ ‬جريئة‭ ‬مفعمة‭ ‬بطموحات‭ ‬وروح‭ ‬واندفاع‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬اجتياز‭ ‬المصاعب‭ ‬والمستحيلات‭ ‬فلديه‭ ‬إنجازات‭ ‬تاريخية‭ ‬وصفحة‭ ‬مشرقة‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬كردستان،‭ ‬إذ‭ ‬كرس‭ ‬جل‭ ‬اهتمامه‭ ‬لخدمة‭ ‬الإقليم‭ ‬والعراق‭ ‬فاستطاع‭ ‬في‭ ‬جولته‭ ‬الأخيرة‭ ‬الى‭ ‬بغداد‭ ‬والتقائه‭ ‬برئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬الاتحادي‭ (‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭) ‬ان‭ ‬يوضح‭ ‬حسن‭ ‬نوايا‭ ‬الكرد‭ ‬تجاه‭ ‬الحكومة‭ ‬المركزية‭ ‬عكس‭ ‬ما‭ ‬يحاول‭ ‬البعض‭ ‬من‭ ‬تخريب‭ ‬هذه‭ ‬العلاقة‭ ‬فوجوده‭ ‬جعل‭ ‬الإقليم‭ ‬يشكل‭ ‬حضورا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬لمسناه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستقبال‭ ‬الحار‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬القيادات‭ ‬العراقية‭ ‬ووصفه‭ ‬المتابعون‭ ‬بالشخصية‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬والمتواضعة‭ ‬والوطنية‭. ‬

عموماً‭ ‬الاختلاف‭ ‬بين‭ ‬الأحزاب‭ ‬حالة‭ ‬ايجابية‭ ‬وصورة‭ ‬من‭ ‬صور‭ ‬الممارسة‭ ‬الديمقراطية،‭ ‬تحدث‭ ‬في‭ ‬ديمقراطيات‭ ‬العالم،‭ ‬لكنه‭ ‬لا‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬تهدد‭ ‬أمن‭ ‬ومستقبل‭ ‬الدولة،‭ ‬فهم‭ ‬يتنافسون‭ ‬بشأن‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬ورعاية‭ ‬مصالح‭ ‬الدولة،‭ ‬تلك‭ ‬هي‭ ‬المساحة‭ ‬التي‭ ‬يتحرك‭ ‬ضمنها‭ ‬الفرقاء‭ ‬السياسيون‭. ‬

وبعد‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬مكاسب‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الجوانب‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والسياسية‭ ‬والأمنية‭ ‬والبنى‭ ‬التحتية‭ ‬وغيرها‭ ‬الكثير‭ ‬علينا‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬وتعزيزه‭ ‬لا‭ ‬تبديده‭ ‬بالفرقة‭. ‬فدائماً‭ ‬تسعى‭ ‬الدول‭ ‬لحشد‭ ‬جميع‭ ‬ممكناتها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬أقصى‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬القوة‭ ‬وهذا‭ ‬الأمر‭ ‬لا‭ ‬تختلف‭ ‬عنه‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭ ‬ضمن‭ ‬مفهوم‭ ‬الواقعية‭ ‬الكلاسيكية‭ ‬أو‭ ‬الواقعية‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬النظرية‭ ‬السياسية،‭ ‬وعلى‭ ‬هذا‭ ‬الأساس‭ ‬تشكل‭ ‬هذه‭ ‬الدولة‭ ‬أو‭ ‬تلك‭ ‬تهديداً‭ ‬افتراضياً‭ ‬لها،‭ ‬وعلى‭ ‬وفق‭ ‬هذا‭ ‬المبدأ‭ ‬يقع‭ ‬العراق‭ ‬ضمن‭ ‬مساحة‭ ‬المنخفض‭ ‬الأمني‭ ‬مقارنة‭ ‬بمستويات‭ ‬القوة‭ ‬العسكرية‭ ‬لدول‭ ‬الجوار‭. ‬ولولا‭ ‬هذا‭ ‬التفوق‭ ‬ما‭ ‬تجرأت‭ ‬هذه‭ ‬الدولة‭ ‬أو‭ ‬تلك‭ ‬لخرق‭ ‬سيادة‭ ‬العراق‭ ‬والإقليم‭. ‬إذن‭ ‬الأمر‭ ‬يتطلب‭ ‬وعياً‭ ‬سياسياً‭ ‬بخطورة‭ ‬زعزعة‭ ‬الأمن‭ ‬الداخلي‭ ‬وضرورة‭ ‬تماسك‭ ‬الوحدة‭ ‬الداخلية‭ ‬فهي‭ ‬الضمانة‭ ‬الأكيدة‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يتحول‭ ‬الإقليم‭ ‬لمنطقة‭ ‬هشة‭ ‬مباحة‭ ‬للآخر،‭ ‬إذ‭ ‬نعيش‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬تعصف‭ ‬به‭ ‬رياح‭ ‬التغيير،‭ ‬وتتشكل‭ ‬فيه‭ ‬خرائط‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬التحالفات‭ ‬والشراكات‭… ‬