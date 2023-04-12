توظيف حزبي لخلافات مرحلية في إقليم كردستان ونيجيرفان بارزاني يؤكد لبغداد حسن النيات

أربيل – نوزاد محمد مصطفى
قصف مطار السليمانية ،جاء كأنه الإيذان أو الفرصة ببدء جولة منتظرة من التراشق بالاتهامات بين الحزبين، بعد مدة من الهدوء سادت المشهد السياسي في الإقليم على إثر الانشغال بالموازنة، وقرار محكمة باريس بحصر بيع النفط بالحكومة الاتحادية…وتفاهم الإقليم والمركز بشأن تسويقه بما يرضي الطرفين.
أن الفرصة متاحة لشحن الشارع في الإقليم وتعبئته بما يتوافق مع الرؤى السياسية لهذا الطرف أو ذاك. السؤال هل هي محاولات استباقية لجذب الناخب الكردي في الانتخابات المقبلة أم ممارسة سلوك اعتاد عليه المتلقي في إقليم كردستان؟! يقول: نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني بشأن استهداف مطار السليمانية «ندين بشدة الهجوم على مطار السليمانية الدولي»، وإن استهداف مطار مدني ليس خرقاً للسيادة العراقية فقط، بل يُعد تصعيداً خطيراً على حياة المواطنين…ثم يشير إلى أن جوتيار عادل ليس متحدثا باسم حكومة الإقليم، بل هو يمثل حزباً داخل الحكومة، ولا يحق له أبداً التحدث باسم الحكومة. بالمقابل المتحدث باسم حكومة أربيل جوتيار عادل قال: إن حكومة إقليم كردستان قلقة بشأن الأوضاع في جميع مناطق الإقليم، ونبذل قصارى جهدنا للقضاء على آثار الإدارتين، ونكون قادرين على خدمة جميع مواطنينا دون عقبات أو تمييز…لكن الجهة السياسية التي يمثلها قوباد طالباني تعرقل عمل الحكومة ومؤسساتها، وجعلت الحكومة في السليمانية تحت سيطرة أجندة حزبه…هكذا هي الحال بين الطرفين الأجواء مشحونة ومتوترة، وإن حصل تقارب ما أو هدنة سرعان ما تتلبد أجواء الإقليم بغيوم الصراع والاختلاف، كل طرف يُظهر أنه ماسك الحقيقة، وقريب من الحق، وعادل في اتهام الآخر، الأمر الذي يزعزع الثقة بينهما، ودائماً ما تسود لغة سوء الظن في الحوار مع الآخر…
في خضم هذه الأجواء الملبدة بشدة الحذر والترقب بينهما نرى ثمة خطاباً آخر هادئ وعقلاني يتصف بحسن الظن والتودد للآخر، هذا ما دأب عليه رئيس إقليم كردستان (نيجیرفان بارزاني) إذ إنه يقدم رؤية أخرى، يجبر الآخر على التفاعل الإيجابي معه، لذلك تراه يحظى باحترام القادة السياسيين في الحكومة الاتحادية والإقليم، والأمر كذلك في حواره الهادئ مع قادة الاتحاد الوطني الكردستاني… فبعد إدانته الحادث قال: نطالب الجميع بضبط النفس والتعامل مع الحدث وتداعياته بشكل صحيح، وبدلاً عن تبادل التهم، يجب العمل على منع أسبابه… ثم يقول: نطمئن جميع مواطني كردستان، وخاصة مدينة السليمانية الحبيبة، أن حماية أمنهم واستقرارهم، ومعيشتهم هي من أولويات مؤسسات حكومة إقليم كردستان…عبر هذه اللغة وهذا النوع من الخطاب الذي يعد الآخر رقماً صعباً بعيداً عن التهميش أو التخوين حتماً ستفضي الأمور لحسن المآب. فهذا السياسي الشاب الطموح دائما يخطو خطوات جريئة مفعمة بطموحات وروح واندفاع الشباب في اجتياز المصاعب والمستحيلات فلديه إنجازات تاريخية وصفحة مشرقة من تاريخ كردستان، إذ كرس جل اهتمامه لخدمة الإقليم والعراق فاستطاع في جولته الأخيرة الى بغداد والتقائه برئيس الوزراء العراقي الاتحادي (محمد شياع السوداني) ان يوضح حسن نوايا الكرد تجاه الحكومة المركزية عكس ما يحاول البعض من تخريب هذه العلاقة فوجوده جعل الإقليم يشكل حضورا مهما في المنطقة وهذا ما لمسناه من خلال الاستقبال الحار له من قبل القيادات العراقية ووصفه المتابعون بالشخصية الدبلوماسية والمتواضعة والوطنية.
عموماً الاختلاف بين الأحزاب حالة ايجابية وصورة من صور الممارسة الديمقراطية، تحدث في ديمقراطيات العالم، لكنه لا يصل إلى مرحلة تهدد أمن ومستقبل الدولة، فهم يتنافسون بشأن تقديم الخدمات ورعاية مصالح الدولة، تلك هي المساحة التي يتحرك ضمنها الفرقاء السياسيون.
وبعد ما تحقق في إقليم كردستان العراق من مكاسب كبيرة في الجوانب الاقتصادية والسياسية والأمنية والبنى التحتية وغيرها الكثير علينا الحفاظ على ما تحقق وتعزيزه لا تبديده بالفرقة. فدائماً تسعى الدول لحشد جميع ممكناتها من أجل تعزيز أقصى مستوى من القوة وهذا الأمر لا تختلف عنه دول الجوار ضمن مفهوم الواقعية الكلاسيكية أو الواقعية الجديدة في النظرية السياسية، وعلى هذا الأساس تشكل هذه الدولة أو تلك تهديداً افتراضياً لها، وعلى وفق هذا المبدأ يقع العراق ضمن مساحة المنخفض الأمني مقارنة بمستويات القوة العسكرية لدول الجوار. ولولا هذا التفوق ما تجرأت هذه الدولة أو تلك لخرق سيادة العراق والإقليم. إذن الأمر يتطلب وعياً سياسياً بخطورة زعزعة الأمن الداخلي وضرورة تماسك الوحدة الداخلية فهي الضمانة الأكيدة حتى لا يتحول الإقليم لمنطقة هشة مباحة للآخر، إذ نعيش الآن في عالم تعصف به رياح التغيير، وتتشكل فيه خرائط جديدة من التحالفات والشراكات…