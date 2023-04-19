توضيح للذين يسفّهون الأحلام – قاسم حسين صالح

في اصبوحة اليوم عن طلب احدهم تفسير (حلمه)..سفّه بعضهم الأحلام وسخر من الذين يؤمنون بها..وللجميع نوضح ان الأيمان بالأحلام غير تفسيرها. التفسير يكشف لعالم النفس المتخصص بالتحليل النفسي، مؤشرات عن مكبوتات وافكار وشخصية صاحبها.

عربيا، يعدّ الكاتب والمحدّث والفقيه محمد بن سيرين البصري ( ت 729 م ) افضل من تحدث عنها في كتابه (معجم تفسير الاحلام)..فيه تفاسير آلآف الاحلام، اليك مثالا منها:

(عن خالد بن دينار قال : كنت عند ابن سيرين ،فأتاه رجل فقال له.. يا ابا بكر رأيت في المنام اشرب من بلبلة لها مثقبان، فوجدت احدهما عذبا والاخر ملحا. قال ابن سيرين: اتق الله..لك امرأة وانت تخالف الى اختها!).

وعالميا، يعدّ كتاب فرويد الضخم(تفسير الأحلام)الصادر عام 1900 هو افضل ما كتب عنهان توصل فيه الى نظرية خلاصتها: ان الاحلام عملية يقوم بها اللاشعور لاشباع ما بداخله من دوافع مكبوته. ولك ان تطلع على حوارنا معه في كتابنا (فرويد – الجنس والحب والدين والفن).

نكرر..الأيمان بالأحلام ،غير تفسيرها.

تحياتي