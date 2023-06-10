توصية بدعم عائلات شهداء سبايكر ومحاسبة مرتكّبي الجريمة

بغداد – ياسين ياس

دعا رئيس لجنة تخليد مجزرة سبايكر، معين الكاظمي، الى ضرورة محاسبة مرتكبي الجريمة وملاحقة الفارّين منهم، موصياً المحافظين برعاية عائلات الشهداء. وقال في تصريح اطلعت عليه (الزمان) امس ان (نستذكر هذه العملية الوحشية التي جرحت مشاعر الإنسانية في الذكرى السنوية التاسعة لها)، مشدداً على (متابعة القتلة ومحاسبتهم قانونياً اعتزازاً بدماء الشهداء الذين راحوا ضحايا لهذه الجريمة، وخدمة عائلات الشهداء)، ودعا الكاظمي، المحافظين الى (الاهتمام بعائلات شهداء سبايكر ورعايتهم، لاسيما محافظة الديوانية التي قدمت 300 شهيد وحتى الآن لم يتم توزيع الأراضي بين ذويهم)، مضيفاً ان (محافظتي النجف وكربلاء قدمت اكثر من 200 شهيد فضلاً عن محافظات اخرى)، ونوه الى (هناك اكثر من 500 مفقود من الشهداء منهم 140 من الرفات بإنتظار فحصها من قِبل الطب العدلي). وتوافدت عائلات شهداء قاعد سبايكر الجوية، الى موقع حدوث الجريمة في تكريت، لإستذكار الفاجعة التي ارتكبها تنظيم داعش خلال سيطرته على مدينة الموصل وجزءاً من محافظة صلاح الدين. من جهته وصف فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من داعش، جريمة سبايكر بأكبر عمليات القتل الجماعي الوحشي المُوثقة. وقالت مديرة مكتب التحقيقات الميدانية في فريق يونيتاد، دفنة آكشا،، خلال المحفل التأبيني بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة لفاجعة سبايكر، امس ان (الفريق يجري تحقيقاته بشأن الجريمة التي عدّها أكبر عمليات القتل الجماعي الموثقة، والتي راح ضحيتها نحو الفين شهيد)، مبيناً ان (المجتمع الدولي بموجب القانون يعتبر هذه الجرائم من أكبر الجرائم المرتكبة، وسيتم تقديم الجُناة للعدالة)، واشار الى ان (الفريق يعمل مع السلطات العراقية لتسليط الضوء على هذه الجرائم والكشف عن مرتكبيها وتقديم نتائج التحقيق إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشأن هذه الجريمة).