تورن يحصد جائزة الثعلب الذهبي في كلكتا السينمائي

بغداد – زينب القصاب

في ختام منافسات المسابقة على جوائز الثعلب الذهبي التي جرت برعاية مهرجان كلكتا السينمائي الدولي في الهند العضو الرسمي في جمعية السينما في مركز لينكولن في نيويورك، توج الفيلم الروائي الطويل تورن للمخرج الســــــــــــينمائي العراقي العالمي نوزاد شيخاني بجائزة الثعلب الذهبي لعام 2019 لأفضل فيلم عن الأديان.الـــذي قال عنه في اتصال هاتفي مع الموقع الرسمي لدائرة السيــــــــــــنما والمسرح (هذا هو نصر اخر للســـــــينما العراقية يضاف للكثير من الإنجازات التي يحققها سينمائيون وضعوا قضايا الوطن نصب أعينهم).

مؤكدا (ان مراحل الفرز والترشيحات لجوائز الثعلب الذهبي كانت طويلة ومعقدة امتدت حوالي النصف عام الى أن حسمت في نهاية المطاف بحصر 10 أفلام روائية في القائمة القصيرة من امريكا، اسبانيا، الهند، المانيا، الدومينيكان، الصين، وروسيا، وإن اختيار فيلم تورن للفوز بجائزة الثعلب الذهبي يعتبر انجازا نفتخر به).