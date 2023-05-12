الإعمار ينجز 43 بالمئة من مشروع تأهيل طريق بغداد كركوك

توجّه حكومي لإستثمار أراضي مدينة الصدر في مجمّع تعليمي

ديالى – سلام الشمري

اوعز رئيس الوزراء محمد السوداني، بتحويل اراضٍ في مدينة الصدر الى مجمّع تربوي يضم 12 مدرسة، مشيراً الى التحرك على المشاريع المتلكئة والمتوقفة منذ سنوات، بحسب مديرية تربية الرصافة الثالثة. وقال المدير العام، حسين علي ناصر العبودي، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (مشروع الابنية المدرسية يعد من المشاريع المقلقة التي وجهت الحكومة بإنجازها)، لافتاً الى ان (البرنامج الوزاري اولى اهتماماً بتربية الرصافة الثالثة لمدينة الصدر، لإتساع مساحة المدينة حيث تبلغ نحو 46 كيلومتراً، وتحتوي على 350 مدرسة و400 طالب)، واوضح العبودي ان (رئيس الوزراء اوعز بأستثمار الأراضي بمناطق الأطراف كالحميدية وحي طارق وما بعد السد، في القطاع التربوي)، واضاف ان (نحو 30 الف متر مربع في تلك المناطق تم تسلمها وتحويلها الى وزارة التربية)، مبيناً ان (اول مجمّع لمدارس مدينة الصدر سيضم نحو 12 مدرسة بين رياض الأطفال ومدارس حكومية، بتصاميم حديثة)، ولفت الى انه (سيضم ملاعباً ومرافئ للراحة والقراءة ومكتبات لدعم الواقع التعليمي والترفيهي للطلبة).

بناء مدارس

وخصصت مديرية بلدية الصدر الأولى، اراضٍ بمساحة الف متر لإنشاء مدارس، وقدمت مقترحاً لإستثمار اراضٍ تابعة لوزارة التجارة.

وذكر مدير عام البلدية عادل الساعدي، في تصريح امس ان (البلدية تعمل مع مديرية الرصافة الثالثة بشأن بناء المدارس، وتم ترشيح اراضٍ للشركات الصينية بحسب الاتفاقية مع العراق لإنشاء الأبنية المدرسية)، مبيناً ان (الأراضي تتراوح مساحاتها تصل الى الف متر مربع وهي غير كافية لكون المدارس مصممة على مساحة ثلاثة الاف متر مربع)، واضاف ان (مدينة الصدر لا تمتلك هذه المساحات ضمن حدود دائرة البلدية، بسبب ضيق المساحة وكثافة السكان)، لافتاً الى ان (هنالك مدارس في المدينة تحتوي على دوام رباعي وتكتظ في الصفوف)، واوضح الساعدي ان (الحكومة يمكن لها ان تستثمر اراضٍ للتجارة في إنشاء مؤسسات حكومية أو مدارس تخدم مدينة الصدر بعد استحصال موافقة رئيس الوزراء). على صعيد متصل، اوضحت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، تفاصيل مشروع تأهيل وصيانة طريق بغداد كركوك، لافتة الى انجاز 43 بالمئة من المشروع . وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (دائرة الطرق والجسور التابعة للوزارة، تواصل اعمال صيانة المشروع، حيث حققت نحو 43 بالمئة من مراحل عمل تأهيل وصيانة الطريق في محافظة ديالى، بطول كلي يبلغ 64 كيلومتر وعرض 12 متر، لممري الذهاب والإياب، بين بغداد خالص، بكلفة 46 مليار دينار تقريباً)، مضيفاً ان (الاعمال شملت توسيع ممر الإياب وصب كونكريت مسلح بسُمك 25 سنتمتر، واعمال قشط مناطق الاسفلت المتضررة بسُمك نحو 7 سنتمتر وتعريض الطريق وتأهيله ثم الإكساء).