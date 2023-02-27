توجيه تهمة القتل لزوج عارضة أزياء عُثر على جثتها مقطّعة

هونغ‮ ‬كونغ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬وُجّهت‭ ‬الاثنين‭ ‬تهمة‭ ‬القتل‭ ‬لزوج‭ ‬عارضة‭ ‬أزياء‭ ‬سابق‭ ‬عُثر‭ ‬على‭ ‬جثتها‭ ‬مقطّعة‭ ‬في‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ،‭ ‬ولوالده‭ ‬وشقيقه،‭ ‬في‭ ‬جريمة‭ ‬أثارت‭ ‬صدمة‭ ‬كبيرة‭.‬

وكان‭ ‬عُثر‭ ‬على‭ ‬أجزاء‭ ‬‮ ‬من‭ ‬جثة‭ ‬نجمة‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬آبي‭ ‬تشوي‭ ‬التي‭ ‬ظهرت‭ ‬أخيراً‭ ‬على‭ ‬غلاف‭ ‬النسخة‭ ‬الرقمية‭ ‬من‭ ‬مجلة‭ “‬لوفيسيال‭ ‬موناكو‭”‬،‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬قروي‭ ‬تم‭ ‬استئجاره‭ ‬وتجهيزه‭ ‬خصيصاً‭ ‬لتقطيعها،‭ ‬بحسب‭ ‬الشرطة‭.‬

وقال‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬محكمة‭ ‬كولون‭ ‬في‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ ‬الاثنين،‭ ‬إن‭ ‬الشابة‭ ‬التي‭ ‬يتابع‭ ‬حسابها‭ ‬في‭ ‬انستغرام‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مئة‭ ‬ألف‭ ‬مستخدم،‭ ‬فُقدت‭ ‬منذ‭ ‬الثلاثاء‭ ‬21‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭.‬

وأعلنت‭ ‬الشرطة‭ ‬السبت‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬أعضاء‭ ‬من‭ ‬جسم‭ ‬تشوي‭ ‬داخل‭ ‬ثلاجة‭.‬

ومَثُل‭ ‬زوجها‭ ‬السابق‭ ‬أليكس‭ ‬كوونغ‭ (‬28‭ ‬عاماً‭) ‬ووالده‭ ‬كوونغ‭ ‬كاو‭ ‬وشقيقه‭ ‬أنتوني‭ ‬كوونغ‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الاثنين،‭ ‬فيها‭ ‬وُجّهت‭ ‬إليهم‭ ‬تهمة‭ ‬القتل‭ ‬العمد‭. ‬ويواجه‭ ‬الرجال‭ ‬الثلاثة‭ ‬عقوبة‭ ‬بالسجن‭ ‬مدى‭ ‬الحياة‭. ‬ووُجهت‭ ‬تهمة‭ ‬عرقلة‭ ‬القضاء‭ ‬عبر‭ ‬إتلاف‭ ‬أدلة‭ ‬لجيني‭ ‬لي،‭ ‬وهي‭ ‬حماة‭ ‬تشوي‭ ‬السابقة‭.‬

وضبطت‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬الجريمة‭ ‬منشاراً‭ ‬كهربائياً‭ ‬ومفرمة‭ ‬لحم‭ ‬تم‭ ‬استخدامهما‭ ‬لتقطيع‭ ‬الجثة،‭ ‬بحسب‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬شرطة‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ ‬ألان‭ ‬تشونغ‭.‬

وقال‭ ‬تشونغ‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬للصحافيين‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ “‬نعتقد‭ ‬أن‭ ‬الضحية‭ ‬تعرضت‭ ‬للهجوم‭ ‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬داخل‭ ‬السيارة‭ ‬التي‭ ‬نقلتها‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬الجريمة،‭ ‬وانها‭ ‬كانت‭ ‬فاقدة‭ ‬للوعي‭ ‬لدى‭ ‬وصولها‭ ‬إلى‭ ‬المنزل‭”.‬

وأوضح‭ ‬المحققون‭ ‬أن‭ ‬تشوي‭ ‬كانت‭ ‬تواجه‭ ‬نزاعات‭ ‬مالية‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬ممتلكات‭ ‬فاخرة‭ ‬مع‭ ‬زوجها‭ ‬السابق‭ ‬وعائلته‭.‬

وكانت‭ ‬تشوي،‭ ‬وهي‭ ‬أم‭ ‬لابنين،‭ ‬قد‭ ‬تطلّقت‭ ‬من‭ ‬كوونغ‭ ‬وتزوجت‭ ‬كريس‭ ‬تام،‭ ‬وهو‭ ‬وريث‭ ‬عائلة‭ ‬ثرية‭ ‬من‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭.‬

وأشارت‭ ‬الشرطة‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬زوجها‭ ‬السابق‭ ‬اعتُقل‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬يحاول‭ ‬الفرار‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬زورق‭ ‬سريع‭.‬

وأُوقف‭ ‬الأحد‭ ‬شخص‭ ‬خامس‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬بكوونغ‭ ‬كاو‭ ‬ومُتهم‭ ‬بتوفير‭ “‬مساعدة‭ ‬للمجرمين‭”.‬

وأكد‭ ‬تشونغ‭ ‬أنّ‭ ‬المشتبه‭ ‬فيهم‭ ‬أُلقي‭ ‬القبض‭ ‬عليهم‭ ‬جميعاً،‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬المحققين‭ ‬سيواصلون‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬أعضاء‭ ‬مفقودة‭ ‬من‭ ‬جثة‭ ‬الضحية‭.‬

ورفضت‭ ‬القاضية‭ ‬بيوني‭ ‬وونغ‭ ‬الاثنين‭ ‬الإفراج‭ ‬بكفالة‭ ‬عن‭ ‬المتهمين،‭ ‬وأجّلت‭ ‬القضية‭ ‬حتى‭ ‬أيار‭/‬مايو‭.‬