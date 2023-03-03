توجيه تهمة الاغتصاب الى نجم المغرب وسان جرمان أشرف حكيمي

نانتير (فرنسا)-(أ ف ب) – وُجهت الجمعة تهمة الاغتصاب الى نجم المنتخب المغربي ونادي باريس سان جرمان الفرنسي أشرف حكيمي، حسب ما أفاد مكتب المدعي العام في نانتير (الضاحية الغربية للعاصمة باريس) وكالة فرانس برس، فيما أكدت محاميته أن ما حصل هو “محاولة ابتزاز”.

واستجوب المدعون العامون الخميس حكيمي بعد اتهامات من امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا بتعرضها للاغتصاب في منزل اللاعب في بولونيّ-بيلانكور في 25 شباط/فبراير الماضي.

وقال المدعون إن رقابته القضائية تمنعه من التواصل مع الفتاة. ومع ذلك، فهو مخوّل بمغادرة الأراضي الفرنسية.

كان حاضرًا في تدريبات النادي صباح الجمعة وبدا مبتسمًا حين دخل أرض الملعب وفق ما لاحظ صحافي وكالة فرانس برس. ورفض النادي الباريسي التعليق على التطورات مباشرة، قبل أن يعلن في وقت لاحق أن حكيمي “سيعود إلى المسابقات الأسبوع القادم”.

وقال لاحقًا متحدث باسم النادي إن سان جرمان “يقدّم دعمه” لحكيمي وإنه “يؤمن بالعدالة” مضيفًا أن “النادي لن يدلي بأي تعليق” بشأن المسألة.

من ناحيته، أكد المدرب كريستوف غالتييه في مؤتمر صحافي عشية المباراة ضد نانت السبت في الدوري “لن أجيب على أي سؤال يتعلق بما يحصل مع أشرف حكيمي خارج الرياضة”.

وأضاف “الهدف هو أن يكون جاهزًا لمباراة بايرن ميونيخ” في اياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الاربعاء في ألمانيا (خسر سان جرمان صفر-1 ذهابًا)، متابعًا”سيتدرب غدًا، سيتدرب الأحد، وآمل أن يتدرب الاثنين بشكل طبيعي مع المجموعة وأن يكون متاحًا أمام بايرن ميونيخ”.

لم يشارك حكيمي في الفوز على المضيف مرسيليا 3-صفر في الدوري الاحد الماضي لإصابة في أعلى الفخذ.

– “محاولة ابتزاز” –

واعتبرت لاحقًا محامية اللاعب فاني كولان أن ما حصل هو “محاولة ابتزاز”، مضيفة أنه “مخوّل الدفاع عن نفسه”.

قالت في بيان “لاحظت من جهتي أن المدعية رفضت تقديم شكوى، ورفضت الخضوع لأدنى فحص طبي أو نفسي ورفضت مواجهة أشرف حكيمي رغم أن الاتهام مبني حصريًا على تصريحاتها”.

وتابعت “بالإضافة إلى ذلك، يتبين من الوثائق التي بحوزة الشرطة القضائية أن السيد حكيمي كان في هذه الحالة موضوع محاولة ابتزاز”.

وأوكل التحقيق الأولي الذي فتحه مكتب المدعي العام في نانتير الاثنين إلى قاضي تحقيق.

وكانت أكدت كولان لصحيفة “لو باريزيان” الثلاثاء أن الاتهامات “كاذبة” وأن حكيمي “هادئ” و”تحت تصرف العدالة”.

واستمع المحققون الى الشابة الأربعاء، حسب ما أفادت مصادر مطلعة.

وقالت محامية المدعية راشيل فلور باردو لفرانس برس “لقد أخذنا علمًا بقرار الاتهام. موكلتي تحافظ على كل أقوالها. لقد اختارت التحدث إلى العدالة حصريًا ولا ترغب في نشر القضية، خاصة حفاظًا على سلامتها”.

– لقاء على إنستغرام –

وكانت الضحية توجهت إلى مركز للشرطة في فال دو مارن الأحد الماضي للتبليغ عن الحادثة، لكنها لم تتقدم بشكوى.

ووفقًا لمصدر بالشرطة، قالت إنها تعرفت على حكيمي في كانون الثاني/يناير على تطبيق إنستعرام وذهبت إلى منزله يوم السبت على متن سيارة اجرة طلبها اللاعب لاصطحابها.

وأضاف المصدر تبليغ الضحية أن حكيمي قبّلها ولمسها من دون موافقتها قبل أن يغتصبها. تمكنت من دفعه بعيدًا، وقالت إن صديقة تواصلت معها عبر رسالة نصية، جاءت لاصطحابها.

وصل حكيمي (24 عامًا) الى سان جرمان في صيف 2021 قادمًا من إنتر الايطالي وهو يُعتبر أحد أفضل اللاعبين في مركز الظهير الايمن في العالم.

شارك الاثنين في حفل جوائز “الافضل” في باريس الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” واختير ضمن أفضل تشكيلة لعام 2022 بعد ساعات من فتح التحقيق بحقه.

وُلد حكيمي في مدينة خيتافي، في الضاحية الجنوبية لمدريد، من مدبرة منزل وبائع متجول مغربيين يعيشان في إسبانيا منذ الثمانينيات.

هو متزوج من الممثلة الإسبانية هبة عبوك ولديهما ولدان.

بدأ مسيرته الشابة في فريق كولونيا أوفيخيفي في خيتافي قبل ان ينتقل الى اكاديمية ريال مدريد قبل أن تتم ترقيته الى الفريق الاول في 2017.

لعب موسمين معارًا الى بوروسيا دورتموند الالماني بين 2018 و2020 قبل أن ينتقل الى إنتر.

وكان حكيمي من الركائز الأساسية التي قادت المغرب نهاية العام المنصرم في مونديال قطر الى إنجاز أن يصبح أول منتخب إفريقي وعربي يصل الى نصف نهائي كأس العالم، قبل أن تنتهي المغامرة على يد صديقه العزيز زميله في سان جرمان كيليان مبابي والمنتخب الفرنسي بطل 2018.

لاعب كرة قدم مشهور آخر، البرازيلي داني ألفيش، مدافع برشلونة وباريس سان جرمان ويوفنتوس الإيطالي السابق، متهم بالاغتصاب من قبل شابة في إسبانيا. وهو رهن الاحتجاز منذ 20 كانون الثاني/يناير بالقرب من برشلونة.

كما اتُهم اللاعب الفرنسي بنجامان ميندي بارتكاب 6 جرائم اغتصاب واعتداء جنسي من قبل العدالة البريطانية وتمت تبرئته في مطلع العام. ومع ذلك، ستتم إعادة محاكمته بتهمتين.