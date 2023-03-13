النقل يسير أول رحلة للطائرة ماكس الى الأردن

توجيهات حازمة بخصوص ميناء الفاو وسط إفتتاح مشاريع خدمية

بغداد – خلود محمد

على مدى يومين متتاليين، أجرى وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، جولات ميدانية في محافظة البصرة، شملت المشاريع الستراتيجية للوزارة، والمشاركة في افتتاح عدد من المشروعات الخدمية، إلى جانب حضور مؤتمر العراق للمناخ.

وزار السعداوي في أولى جولاته ميناء الفاو الكبير برفقة عدد من مسؤولي الوزارة، للاطلاع على مراحل العمل ومستويات الإنجاز في مشاريع الميناء، حيث شدد معاليه على عدم السماح بأي تأخير في سير العمل بمشاريع المرحلة الأولى للميناء.

سير العمل

وقدم الوزير شرحا تفصيلا لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والذي رافقه في جولته التفقدية للميناء اليوم الاحد، عن سير العمل ومراحل الانجاز في مشاريع المرحلة الأولى لإنشاء الميناء، مؤكدا أن الوزارة تسخر جميع امكانياتها لإنجاز تلك المشاريع، وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة.

ووجه الوزير بتذليل اية عقبات تعرقل العمل في مشروع الميناء الذي يحقق إنجازه نقلة نوعية في اقتصاد العراق.

وصباح اليوم، استقبل وزير النقل دولة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في مطار البصرة الدولي، حيث افتتح مؤتمر العراق للمناخ، الذي شهد حضورا عربيا ودوليا لافتا، لمناقشة التغيرات المناخية الراهنة في البلاد، إذ يولي البرنامج الوزاري للنقل، اهتماما كبيرا بالتغير المناخي وعلاقته بالنقل الداخلي.

ورافق السعداوي، رئيس الوزراء في افتتاحه مستشفى السياب التعليمي، قبل التوجه، برفقة عدد من الوزراء، لافتتاح مشروع سايلو أم قصر، الذي ظل متلكئا لأكثر من سبع سنوات.

وقد جرى ربط السايلو بخط السكك الحديد من أجل نقل الحنطة من الموانئ الجنوبية، مروراً بجميع المحافظات التي توجد فيها خطوط سكك حديدية، وصولاً إلى محافظة نينوى، حيث أبدى معالي الوزير ترحيبا واستعدادا لتقديم أفضل الخدمات من قبل كوادر الشركة العامة للسكك الحديد، بما يحقق الصالح العام، ويتوافق مع المنهاج الحكومي للحكومة.

وسيرت شركة الخطوط الجوية التابعة لوزارة النقل ،اول رحلة رسمية للطائرة ماكس الى العاصمة الاردنية عمان. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الشركة سيرت اول رحلة رسمية للطائرة ماكس التي تم تسلمتها نهاية الشهر الماضي من شركة بوينك الامريكية، المختصة بصناعة الطائرات الحديثة في المنطقة والعالم)، بدوره ،قال مدير عام الشركة كريم كاظم حسين في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الشركة وضعت جدولة رحلات للطائرة بضمن اسطول الطائر الاخضر، بعد إستكمال جميع الموافقات الرسمية مع سلطة الطيران المدني، وستكون وجهتها الأولى لنقل المسافرين بين بغداد وعمان، حسب توجيهات الوزارة)، منوهاً الى (استلام الدفعة الثانية من ذات الطراز بواقع ثلاث طائرات مستقبلاً، لتعزيز اسطول شركة الخطوط الجوية، وإعادة الطائرات المتوقفة الى الخدمة مرة اخرى). فيما تداولت مواقع التواصل رسالة تنطوي على تحد موجهة الى اللا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني .

ملاك حالي

واطلعت (الزمان) على رسالة الطيار كريم الاسدي جاء فيها (اتحدى الملاك الحالي اذا استطاع تجفيت محرك واحد بشركة رصينة او بدون وسيط (فسيكون باضعاف اسعار الشركات المعروفه)، متعهدا (اصلاح كافة الطائرات المتوقفة عن العمل بثلاثة أشهر وارجاعها للخدمة وبانسب الأسعار التي تتعامل بها الشركة مع طيران الاماراتية والقطرية والسعودية وكافة طيران أوربا في حالة طلبت الحكومة اجر ذلك ،واذا لم أتمكن خلال هذه المدة فأني ارضى بمعاقبتي بالسجن المؤبد وحجز اموالي المنقولة وغير المنقولة). على صعيد متصل، اكد الوزير رزاق محيبس السعداوي، ان النقل مستمر في تذليل المعوقات التي تواجه مشروع ميناء الفاو الكبير. وقال البيان ان (السعداوي زار محافظة البصرة ، للإطلاع على مستويات العمل في المشاريع الستراتيجية للوزارة)، لافتاً الى (متابعة نِسب الانجاز في المشاريع الخمسة بضمن المرحلة الاولى لإنشاء الميناء)، واوضح ان (الوزير وجّه الملاكات العاملة في المشروع بسرعة الانجاز، وفقاً لتوجيهات رئاسة الوزراء وتنفيذ البرنامج الحكومي بمجال النقل)، وشدد على (مواصلة العمل وتسخير جميع الامكانات من اجل استكمال المشروع ضمن المدّة الزمنية المُخطط لها)، مبيناً ان (الوزارة حريصة على تذليل جميع المعوقات التي تواجه مشاريع ميناء الفاو، ومضاعفة الجهود لإنجاز المشاريع المهمة)، واشار الى اطلاع السعدواي على (المشاريع الخمسة مع مدير عام الموانئ فرحان الفرطوسي، والكشف على مجريات العمل بضمن المرحلة الأولى في المشروع)، مؤكداً (زيارة عدد من مشاريع الوزارة في محافظة البصرة، ضمن جولاته الميدانية المتواصلة بالأيام المقبلة).