السعداوي يشدّد على الإلتزام بالخطط وإنجاز المشاريع المهمة دون تلكؤ

توجيهات بدعم الطيران والإستغناء عن الشركات الأجنبية في مطار بغداد

بغداد – خلود محمد

اكدت سلطة الطيران المدني التابعة لوزارة النقل ، ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وجّه بالتعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية لتطوير مطار بغداد الدولي، واشارت الى ايقاف عمل الشركات الاجنبية في المطار. وقال رئيس السلطة عماد عبد الرزاق الأسدي في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (السوداني قدم دعماً كبيراً للطيران المدني، واوعز الى الجهات المختصة بإن تكون السلطة ملتزمة بما يتلاءم مع حكومة الخدمات)، مبيناً ان (الوزارة وضع خططاً لتوسعة مطار بغداد وتحسين الخدمات على متن النقل الجوي)، واوضح الاسدي ان (رئيس الوزراء كلّف السلطة بالتعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية لتطوير وتأهيل المطار لكونها مؤسسة نجحت في الكثير من دول المنطقة وحولت المطارات من التشغيل الحكومي إلى التشغيل الاستثماري)، واضاف ان (مجلس الوزراء خصّص لسلطة الطيران المدني 500 الف دولار للتعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية، وهـــــــنالك دراسة بشأن خطة التعاقد مع المؤسسة عبر جلب النواقل الدولـــــية الى العراق).

مراجعة دقيقة

منوهاً الى (توجيهات السوداني بإجراء مراجعة دقيقة وقانونية للعقود المبرمة، الخاصة بخدمات مطار بغداد، وتطويره وتوسعته في النصف الثاني من العام الجاري). بدورها ،افصحت الشركة العامة للخطوط الجوية ،عن إعادة الطائرة بومباردير سي ار جي 900 الى الخدمة مجدداً بعد توقفها عن العمل نحو خمسة اشهر. وقال مدير عام الشركة مناف عبد المنعم في تصريح امس ان (الطائرة جاهزة لاطلاق رحلاتها بعد صيانتها خارج العراق واخضاعها للاختبارات الفنية والهندسية العالمية داخل مطار بغداد)، واشار الى ان (ادارة الشركة ماضية بخطة العمل التي يشرف على تنفيذها الوزير لإعادة جميع طائرات الناقل الوطني المتوقفة الى الخدمة مرة اخرى وفق جداول زمنية محددة). في غضون ذلك، بحث وزير النقل رزاق السعداوي، مع لجنة التحضير للمؤتمر الدولي الخاص بطريق التنمية المزمع عقده في بغداد نهاية الشهر الجاري، الاستعدادات اللازمة قبل المؤتمر. وقال بيان امس ان (اللجنة تم تشكيلها استناداً لموافقة رئيس الوزراء)، مبيناً ان (الاجتماع استعرض الاستعدادات اللازمة، وتوجيه الدعوات الى سفراء الدول المجاورة لحضور المؤتمر). كما ناقش السعداوي ،آلية تنفيذ فقرات مشاريع الوزارة، والوقوف على نسب الانجاز المتحققة في ميناء الفاو الكبير، مشدداً على الإلتزام بتوصيات الامانة العامة لمجلس الوزراء، بشأن انجاز الخطط الخاصة بالمشاريع المدرجة ضمن المنهاج الحكومي، بينها ميناء الفاو الكبير وطـــــريق التنمية وغيرهما من المشاريع الخـــــدمية والاستثمارية.

واقع المشروعات

وقال البيان ان (الوزارة ناقشت واقع المشروعات المدرجة في المنهاج الحكومي، وتخصيصاتها المالية بضمن موازنة العام الجاري، مستعرضة نسب الانجاز في المشاريع بينها محطة نينوى التي وصلت نسب الانجاز فيها الى 92 بالمئة، فيما تجاوزت نسب الانجاز بميناء الفاو 50 بالمئة)، وتابع ان (السعداوي اوعز بحل المعوقات التي تواجه تنفيذ تلك المشاريع، والابتعاد عن التلكؤ).