التجارة تضبط حالات غش صناعي وإحتكار بالبيع في صلاح الدين

توجيهات بتسهيل إجراءات التموينية وتحديد أسعار الغذائية

بغداد – ابتهال العربي

شدّد وزير التجارة أثير الغريري، على ايجاد بورصة لأسعار المواد الغذائية والإنشائية ، وفق اليات عمل تنظم عمليتي الإستيراد والتصدير.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الغريري خلال اجتماعه مع الوكلاء والمستشارين في الدوائر والشركات، شدّد على اتخاذ الإجراءات السريعة لمبادرات تخدم المواطن، والوصول للطبقات الهشة في المجتمع، عبر التدقيق عمل وكلاء المواد الغذائية وما تقدمه السلة الغذائية من مفردات للمواطن).

مواد تموينية

وتابع ان (التموينية تستهدف الفقراء والمحتاجين، الأمر الذي ينبغي متابعة ما يُقدم عبر وكلاء المواد الغذائية لهذه الطبقات التي لا بد أن تراعى في قضية التموين والتجهيز بصورة عادلة)، مؤكداً (اهمية إعمار مراكز المواد التموينية في بغداد والمحافظات من خلال خطة تشرف عليها الدائرة الإدارية والمالية في الوزارة ومتابعة عمل هذه المراكز والبنى التحتية بما يسهم بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين).

وبين ان (الوزارة تعمل بشكل مستمر على تبسيط إجراءات المراكز التموينية والبحث عن الأفكار الجديدة في هذه الإجراءات بما يسهل على المواطنين إنجاز معاملاتهم بشكل مستعجل)، واستطرد بالقول (ضرورة أتمتة عمل دائرة تسجيل الشركات خلال العام المقبل عبر التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء والأقسام المعنية في الوزارة).

مشيراً الى ان (هنالك مشروعاً يتعلق بأتمتة المطاحن وربطها بمركز الشركة العامة لتصنيع الحبوب بما يسهل آليات تجهيز الحنطة إلى هذه المطاحن وإنتاج الطحين وتجهيزها إلى الوكلاء عبر الناقلين)، مشدداً على (ضرورة إيجاد بورصة أسعار للمواد الغذائية والمواد الإنشائية ،تشرف عليها التجارة ،كونها الجهة المنظمة للتجارة الداخلية والخارجية في العراق، لذلك نحتاج الى آليات عمل تنظيم الاستيراد والتصدير وفق رؤية جديدة تتيح استيراد المواد التي تحتاجها البلاد ، والسعي الى دعم صندوق دعم التصدير لمساعدة المصدرين العراقيين في نقل منتوجاتهم الصناعية الى دول العالم).

داعياً الى (اهمية تفعيل دور دائرة القطاع الخاص بالبحث والتطوير في متابعة القضايا البحثية واتخاد البدائل والإجراءات اللازمة، لمساعدته فضلا عن أهمية الدائرة في البحث والتطوير لتقديم دراسات تتيح للجهات القطاعية ومؤسسات الدولة الاستفادة من الدراسات والبحوث التي تقدم عبر هذه الدائرة التي لا بد أن يكون لها خريطة طريق واضحة تؤدي خدماتها إلى قطاعات الدولة بشكل خاص وإلى المواطن العراقي بشكل عام)، واوضح (ضرورة تحسين المواد في السلة الغذائية كماَ ونوعاً وتأكيد استيراد المواد المستساغة للمواطن عبر البطاقة التموينية التي تعد المصدر الأساسي لمواجهة ارتفاع الأسعار ومساعدة المواطنين في الحصول المواد الغذائية).

اجراءات قانونية

وضبطت دائرة الرقابة التجارية والمالية في محافظة صلاح الدين، عدداً من حالات الفساد المتعلقة بإحتكار المواد الغذائية، مشيرة الى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق القانون. وذكر مدير الدائرة، حميد خليل مهدي، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الرقابة التجارية والمالية في صلاح الدين، مستمرة في متابعة الأسواق المحلية).

مبيناً ان (اللجنة تهدف الى حماية اسعار المواد الغذائية والطحين في السوق المحلي، الى جانب رصد حالات الغش الصناعي وحالات الإحتكار لدى التجّار، فضلاً عن نشاط دائرة الرقابة الصحية في المحافظة بمتابعة المواد منتهية الصلاحية والمواد التالفة جراء سوء الخزن)، وتابع انه (سيتم تجهيز مفردات السلة الغذائية الثانية في عموم صلاح الدين، فضلاً عن مباشرة فرع الشركة العامة لتصنيع الحبوب في المحافظة، بقطع الحصة الثانية من الطحين لتسليمها إلى الوكلاء الأحد المقبل)، من جهته لفت محافظ صلاح الدين، إسماعيل خضير الهلوب، الى قرب انطلاق مشاريع خطة الأمن الغذائي في المحافظة، الى جانب وضع حلول للعديد من المشاريع المُستأنف العمل فيها)، مبيناً ان (البنى التحتية هي المشاريع الأهم بضمن اولويات المحافظة، قبل البدء بأعمال المجاري والاتصالات والارصفة والتبليط، وفق البرنامج الحكومي).