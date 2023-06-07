مجلس الوزراء يتداول في ملفات إقتصادية وخدمية مهمّة

توجيهات بتأهيل طريق بغداد كربلاء قبل الأربعينية

بغداد – ابتهال العربي

وجّه مجلس الوزراء، وزارة التخطيط، بإدراج مشروع تأهيل الجزء الأول من طريق حدود محافظة كربلاء، وإنشاء جسر حديدي بدلاً من جسر الفاضلية المدمّر، للإسراع في تأهيل طريق بغداد جرف الصخر كربلاء، قبل اربعينة الإمام الحُسين، وإنشاء الجزء الثاني من مقطع الطريق داخل حدود كربلاء ضمن خطة المحافظة.

جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية الثالثة والعشرين. وبحسب بيان تلقته (الزمان) بأن المجلس قد اوصى وزارة الخارجية (بفتح قنصلية عامة لباكستان في محافظة النجف، وإعادة فتح قنصلية عامة للعراق في مدينة كراتشي في باكستان)، كما وجّه (بالبث المجّاني لجميع مباريات بطولة غرب آسيا تحت سن 23 عاماً، التي يستضيفها العراق خلال شهر حزيران الجاري دعماً للرياضة المحلية والبطولات الكروية).

تسريع الاجراءات

مبيناً انه (اوعز الى مجلس الخدمة الاتحادي بتسريع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ قرار سابق لمجلس الوزراء يلزم الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة، تعويض الدرجات الوظيفية عن حركة الملاك من ابناء الأطياف من الأقليات المختلفة، ببدلاء من ابناء المكوّن ذاته). مضيفاً (الموافقة على تخويل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، صلاحية تكليف إحدى شركات الوزارة لتنفيذ المشروع، مستثنى من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية).

وبشأن تنفيذ القرار 215 لسنة 2009، المتعلق بضوابط استيراد المركبات، وجّه مجلس الوزراء (بتشكيل لجنة من دائرة المرور العامة، والكمارك ونظيرهما في كردستان، لإعداد مشروع قرار متفق على ضوابطه وتعليماته في المركز والإقليم لضمان التنفيذ).

موعزاً الى (صرف وزارة المالية مبالغ الدعم السنوي المُقدّمة من الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز، حسب سقف الإنتاج، المقدّرة بخمسة مليارات و250 مليون دينار، لضمان استمرار عمل الشركة وذلك بعد إقرار قانون الموازنة العامة).

طاقة بديلة

واكد المجلس (ضرورة الاعتماد على الطاقة البديلة، بموجب موافقته على مشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة، الذي دققه مجلس شورى الدولة، واحاله الى البرلمان، استناداً الى احكام الدستور، والاخذ بملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء). واوصى رئيس الوزراء، المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن (تأكيد العمل بقرار تأمين المبالغ اللازمة وتحويل بدلات الإيجار للمدارس العراقية في موسكو، بوخارست، صوفيا، نيودلهي). كما اقر المجلس توصيات اللجنة الوطنية العليا بخصوص (تنظيم زراعة الاعضاء البشرية في وزارة الصحة على مقترح قانون التعديل الأول، لقانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتّجار بها، وإرسالها الى البرلمان، بإشراك الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء). مشدداً على (زيادة العمل البيئي والمناخي، لما يحتويه من اولوية مهمة بضمن البرنامج الحكومي، للشروع بإجراءات ومشاريع آنية ومستقبلية قابلة للتنفيذ وتمكّن من الاهداف الستراتيجية لحماية نوعية الهواء والماء والتربة، والسيطرة على التلوث الكيميائي والإشعاعي والبيولوجي، والإدارة المثلى للنفايات، والتوجه إلى الطاقة المتجددة وخفض السيطرة على الانبعاثات الناتجة من قطاع الطاقة والصناعة).