توجه‭ ‬برلماني‭ ‬نحو‭ ‬تعديلات‭ ‬دستورية‭ ‬تحد‭ ‬من‭ ‬سلطة‭ ‬شيخ‭ ‬الأزهر

القاهرة‭ ‬‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة

فجر‭ ‬خطاب‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬فىذكرى‭ ‬المولد‭ ‬النبوي‭ ‬الشريف‭ ‬والذى‭ ‬تناول‭ ‬فيه‭ ‬الحث‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬تجديد‭ ‬الخطاب‭ ‬الديني‭ ‬أزمة‭ ‬جديدة‭ ‬بين‭ ‬الرئاسة‭ ‬وشيخ‭ ‬الأزهر‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬خطابه‭ ‬تضمن‭ ‬انتقادات‭ ‬مبطنة‭ ‬لمؤسسة‭ ‬الأزهر‭ ‬واتهامها‭ ‬بأنها‭ ‬أحد‭ ‬أسباب‭ ‬فشل‭ ‬تطوير‭ ‬الخطاب‭ ‬الديني‭ ‬،حيث‭ ‬وصف‭ ‬فى‭ ‬خطابه‭ ‬القيادات‭ ‬الدينية‭ ‬التى‭ ‬تتمسك‭ ‬بالنص‭ ‬دون‭ ‬الغوص‭ ‬فيه‭ ‬بالعقول‭ ‬المتحجرة‭ ‬التى‭ ‬تبرر‭ ‬جمود‭ ‬عقلها‭ ‬بتثبيت‭ ‬النص‭ ‬عند‭ ‬حدود‭ ‬أفكارها‭ ‬الضحله‭ ‬ففرغتها‭ ‬من‭ ‬مضمونها‭ ‬،وهو‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬شيخ‭ ‬الأزهر‭ ‬الى‭ ‬إعلانه‭ ‬أن‭ ‬الذين‭ ‬يسعون‭ ‬الى‭ ‬هدم‭ ‬السنة‭ ‬يسعون‭ ‬الى‭ ‬هدم‭ ‬الدين‭ ‬،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬المراقبين‭ ‬بالقول‭ ‬انه‭ ‬كان‭ ‬ردا‭ ‬غير‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬خطاب‭ ‬السيسي‭ ‬،‭ ‬ومع‭ ‬تجدد‭ ‬الخلاف‭ ‬بين‭ ‬الرئيس‭ ‬وشيخ‭ ‬الأزهر‭ ‬انقسمت‭ ‬الأراء‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬الخلاف‭ ‬بين‭ ‬مؤيد‭ ‬للرئيس‭ ‬ومؤيد‭ ‬لشيخ‭ ‬الأزهر‭. ‬وفى‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الأوقاف‭ ‬محمد‭ ‬مختار‭ ‬جمعة‭ ‬أن‭ ‬النصوص‭ ‬لاتتناسب‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬العصر‭ ‬كما‭ ‬شنت‭ ‬الصحافة‭ ‬المصرية‭ ‬الرسمية‭ ‬هجوما‭ ‬حادا‭ ‬على‭ ‬شيخ‭ ‬الأزهر‭ ‬والمؤسسة‭ ‬الأزهرية‭ ‬متهمة‭ ‬أياها‭ ‬بالجمود‭ ‬الفكري‭ ‬فيما‭ ‬استضافت‭ ‬جريدة‭ ‬الدستور‭ ‬أحمد‭ ‬صبحي‭ ‬منصور‭ ‬زعيم‭ ‬جماعة‭ ‬القرأنيين‭ ‬والتى‭ ‬تنكر‭ ‬السنه‭ ‬وخصصت‭ ‬له‭ ‬صفحة‭ ‬كاملة‭ ‬هاجم‭ ‬فيها‭ ‬شيخ‭ ‬الأزهر‭ ‬متهما‭ ‬إياه‭ ‬بالجمود‭ ‬الفكري‭ ‬فيما‭ ‬كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬برلمانية‭ ‬النقاب‭ ‬عن‭ ‬مشاورات‭ ‬بين‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬لإجراء‭ ‬تعديلات‭ ‬دستورية‭ ‬تحد‭ ‬من‭ ‬سلطات‭ ‬شيخ‭ ‬الأزهر‭.‬

وتسمح‭ ‬بإقالته‭ ‬إذا‭ ‬إقتضت‭ ‬الضرورة‭ ‬ذلك‭ . ‬فى‭ ‬المقابل‭ ‬انتقد‭ ‬يحيى‭ ‬اسماعيل‭ ‬حبلوش‭ ‬استاذ‭ ‬كلية‭ ‬أصول‭ ‬الدين‭ ‬بجامعة‭ ‬الأزهر‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬لجبهة‭ ‬علماء‭ ‬الأزهر‭ ‬الأصوات‭ ‬المطالبة‭ ‬بإعادة‭ ‬النظر‭ ‬فى‭ ‬السنه‭ ‬لأنها‭ ‬ركن‭ ‬من‭ ‬أركان‭ ‬الإسلام‭ ‬ولأنها‭ ‬تفسر‭ ‬القرأن‭ ‬ومن‭ ‬يطالب‭ ‬اليوم‭ ‬بإعادة‭ ‬النظر‭ ‬فى‭ ‬السنه‭ ‬سوف‭ ‬يطالب‭ ‬غدا‭ ‬بإعادة‭ ‬النظر‭ ‬فى‭ ‬القرأن‭ ‬واصفا‭ ‬تلك‭ ‬الدعوات‭ ‬بأنها‭ ‬تأتي‭ ‬فى‭ ‬إطار‭ ‬مخطط‭ ‬للمستشرقين‭ ‬الغربيين‭ ‬بهدف‭ ‬هدم‭ ‬الأزهر‭ ‬الذى‭ ‬هو‭ ‬أساس‭ ‬الدولة‭ ‬المصرية‭ ‬،‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الأزهر‭ ‬له‭ ‬مطلق‭ ‬الحرية‭ ‬فى‭ ‬اختيار‭ ‬شيخه‭ ‬وأن‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬منضبطة‭ ‬وفق‭ ‬دين‭ ‬الدولة‭ ‬الرسمي‭ ‬وهو‭ ‬الإسلام‭ .‬

واستبعد‭ ‬حازم‭ ‬رضا‭ ‬المنسق‭ ‬العام‭ ‬لجبهة‭ ‬شرفاء‭ ‬الأزهر‭ ‬مساس‭ ‬الرئاسة‭ ‬بالأزهر‭ ‬أو‭ ‬بشيخه‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬تم‭ ‬إجراء‭ ‬تعديلات‭ ‬دستورية‭ ‬لأن‭ ‬الأمر‭ ‬منوط‭ ‬فى‭ ‬النهاية‭ ‬بهيئة‭ ‬كبار‭ ‬العلماء‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬المساس‭ ‬بشيخ‭ ‬الأزهر‭ ‬سيكون‭ ‬سابقه‭ ‬لم‭ ‬تحدث‭ ‬فى‭ ‬تاريخ‭ ‬الأزهر‭.. ‬وعلى‭ ‬الصعيد‭ ‬السياسي‭ ‬حيا‭ ‬د‭. ‬عبدالله‭ ‬الأشعل‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السابق‭ ‬موقف‭ ‬شيخ‭ ‬الأزهر‭ ‬الصلب‭ ‬فى‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬السنه‭ ‬معتبرا‭ ‬المساس‭ ‬بشيخ‭ ‬الأزهر‭ ‬أو‭ ‬محاولة‭ ‬هدم‭ ‬الأزهر‭ ‬سوف‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬عواقب‭ ‬خطيرة‭ ‬على‭ ‬الأوضاع‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬فيما‭ ‬توقع‭ ‬محمود‭ ‬فتحي‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬السيسي‭ ‬قيام‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬بعزل‭ ‬الطيب‭ ‬كما‭ ‬فعل‭ ‬مع‭ ‬خصومه‭. ‬وعن‭ ‬رأي‭ ‬القانون‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬القضية‭ ‬قال‭ ‬السيد‭ ‬خير‭ ‬الخبير‭ ‬القانوني‭ ‬أن‭ ‬شيخ‭ ‬الأزهر‭ ‬لايعزل‭ ‬وفق‭ ‬الدستور‭ ‬وإذا‭ ‬أراد‭ ‬السيسي‭ ‬عزله‭ ‬فإن‭ ‬أمامه‭ ‬عدة‭ ‬خيارات‭ ‬منها‭ ‬أولا‭ ‬:‭ ‬تعديل‭ ‬المادة‭ ‬7‭ ‬من‭ ‬الدستور‭ ‬بما‭ ‬يسمح‭ ‬بتعيينه‭ ‬وإقالته‭ ‬،‭ ‬ثانيا‭ ‬:‭ ‬تحديد‭ ‬فترة‭ ‬توليه‭ ‬المشيخه‭ ‬بفترة‭ ‬زمنية‭ ‬محددة‭ ‬،‭ ‬ثالثا‭ ‬:‭ ‬إجباره‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬استقالته‭ ‬أو‭ ‬وفاته‭ .‬