توجه‭ ‬برلماني‭ ‬نحو‭ ‬تعديلات‭ ‬دستورية‭ ‬تحد‭ ‬من‭ ‬سلطة‭ ‬شيخ‭ ‬الأزهر

القاهرة - مصطفى عمارة
فجر خطاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي فىذكرى المولد النبوي الشريف والذى تناول فيه الحث على ضرورة تجديد الخطاب الديني أزمة جديدة بين الرئاسة وشيخ الأزهر خاصة أن خطابه تضمن انتقادات مبطنة لمؤسسة الأزهر واتهامها بأنها أحد أسباب فشل تطوير الخطاب الديني ،حيث وصف فى خطابه القيادات الدينية التى تتمسك بالنص دون الغوص فيه بالعقول المتحجرة التى تبرر جمود عقلها بتثبيت النص عند حدود أفكارها الضحله ففرغتها من مضمونها ،وهو ما دفع شيخ الأزهر الى إعلانه أن الذين يسعون الى هدم السنة يسعون الى هدم الدين ، وهو ما دفع المراقبين بالقول انه كان ردا غير مباشر على خطاب السيسي ، ومع تجدد الخلاف بين الرئيس وشيخ الأزهر انقسمت الأراء حول هذا الخلاف بين مؤيد للرئيس ومؤيد لشيخ الأزهر. وفى هذا الإطار قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة أن النصوص لاتتناسب مع هذا العصر كما شنت الصحافة المصرية الرسمية هجوما حادا على شيخ الأزهر والمؤسسة الأزهرية متهمة أياها بالجمود الفكري فيما استضافت جريدة الدستور أحمد صبحي منصور زعيم جماعة القرأنيين والتى تنكر السنه وخصصت له صفحة كاملة هاجم فيها شيخ الأزهر متهما إياه بالجمود الفكري فيما كشفت مصادر برلمانية النقاب عن مشاورات بين عدد من أعضاء البرلمان لإجراء تعديلات دستورية تحد من سلطات شيخ الأزهر.
وتسمح بإقالته إذا إقتضت الضرورة ذلك . فى المقابل انتقد يحيى اسماعيل حبلوش استاذ كلية أصول الدين بجامعة الأزهر والأمين العام السابق لجبهة علماء الأزهر الأصوات المطالبة بإعادة النظر فى السنه لأنها ركن من أركان الإسلام ولأنها تفسر القرأن ومن يطالب اليوم بإعادة النظر فى السنه سوف يطالب غدا بإعادة النظر فى القرأن واصفا تلك الدعوات بأنها تأتي فى إطار مخطط للمستشرقين الغربيين بهدف هدم الأزهر الذى هو أساس الدولة المصرية ، وأضاف أن الأزهر له مطلق الحرية فى اختيار شيخه وأن مؤسسات الدولة يجب أن تكون منضبطة وفق دين الدولة الرسمي وهو الإسلام .
واستبعد حازم رضا المنسق العام لجبهة شرفاء الأزهر مساس الرئاسة بالأزهر أو بشيخه حتى لو تم إجراء تعديلات دستورية لأن الأمر منوط فى النهاية بهيئة كبار العلماء وأضاف أن المساس بشيخ الأزهر سيكون سابقه لم تحدث فى تاريخ الأزهر.. وعلى الصعيد السياسي حيا د. عبدالله الأشعل مساعد وزير الخارجية السابق موقف شيخ الأزهر الصلب فى الدفاع عن السنه معتبرا المساس بشيخ الأزهر أو محاولة هدم الأزهر سوف يكون له عواقب خطيرة على الأوضاع فى مصر فيما توقع محمود فتحي رئيس حزب السيسي قيام الرئيس السيسي بعزل الطيب كما فعل مع خصومه. وعن رأي القانون فى تلك القضية قال السيد خير الخبير القانوني أن شيخ الأزهر لايعزل وفق الدستور وإذا أراد السيسي عزله فإن أمامه عدة خيارات منها أولا : تعديل المادة 7 من الدستور بما يسمح بتعيينه وإقالته ، ثانيا : تحديد فترة توليه المشيخه بفترة زمنية محددة ، ثالثا : إجباره على تقديم استقالته أو وفاته .