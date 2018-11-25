صلاح يسجّل والريدز بالمركز الثاني

توتنهام يلحق بتشيلسي الهزيمة الأولى وليفربول يفترس واتفورد

{ مدن – وكالات

تغلب ليفربول بسهولة على مضيفه واتفورد، بثلاثة أهداف نظيفة، اول امس السبت، في الجولة الـ13 للدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب فيكارج رود.

وأحرز هدف ليفربول الأول، محمد صلاح في الدقيقة 67 وسجل ترينت ألكسندر أرنولد الهدف الثاني، في الدقيقة 76 بينما جاء الثالث عن طريق روبيرتو فيرمينو، في الدقيقة 89.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول إلى 33 نقطة، في المركز الثاني، بينما توقف واتفورد عند 20 نقطة، في المركز التاسع.

وقد سيطر ليفربول على المباراة بشكل كبير، واعتمد على التمريرات خلف أظهرة واتفورد، ثم العرضيات داخل منطقة الجزاء، لكن تألق الحارس بن فوستر، حرم الريدز من تحقيق نتيجة أكبر.

بينما في الجهة الأخرى، كان اعتماد واتفورد على التأمين الدفاعي والضغط القوي، والتقدم في الهجمات المرتدة عن طريق تحركات ديني ودولوفيو، مع الاعتماد على سرعة تحول بيريرا من الدفاع للهجوم.

وجاءت البداية سريعة لأصحاب الأرض، في الدقيقة الثانية عن طريق جيرارد دولوفيو، بعدما انفرد بالحارس أليسون وسدد في الشباك، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وصنع شاكيري فرصة لليفربول، في الدقيقة 24 بعرضية إلى فينالدوم، الذي فشل في الاستحواذ على الكرة، لتصل إلى الحارس فوستر بسهولة.

وتألق فوستر في الدقيقة 39 بعد اختراق من فيرمينو وتسديدة أرضية قوية، أخرجها الحارس.

وفي نفس الدقيقة، مرر دولوفيو إلى بيريرا، الذي صوب بقوة، لكن أليسون، حارس ليفربول، أبعد الكرة لضربة ركنية.وجاء رد ماني سريعًا في الدقيقة 41 بعد تمريرة من شاكيري، لكن فوستر تألق مرة أخرى.

واستمر تميز فوستر، الذي أبعد رأسية محمد صلاح، بعد تنفيذ الركنية من شاكيري في الدقيقة 42.

وتواصلت سيطرة ليفربول على المباراة، في الشوط الثاني، بدون خطورة حقيقية، حتى الدقيقة 54 عندما انفرد محمد صلاح بمرمى واتفورد، بعد تمريرة من ماني، لكنه وقع في التسلل.

وتمكن صلاح من إحراز هدف ليفربول الأول، في الدقيقة 67 بعد اختراق لماني من الجبهة اليسرى، الذي أرسل عرضية أرضية إلى المصري، ليحولها إلى شباك أصحاب الأرض.

ونجح الظهير الأيمن، أرنولد، في إحراز الهدف الثاني للريدز، في الدقيقة 76 من ضربة حرة مباشرة، سددها بشكل رائع في مرمى فوستر، الذي اكتفى بمشاهدة الكرة.

وفي الدقيقة 82 حصل قائد ليفربول جوردان هيندرسون على الإنذار الثاني، ليتم طرده من المباراة، ويكمل ليفربول الوقت المتبقي بعشرة لاعبين.وحاول بيريرا في الدقيقة 86 التسديد على مرمى ليفربول، لكن تسديدته خرجت بجانب القائم الأيسر للحارس أليسون.

وتمكن فيرمينو من إحراز الهدف الثالث لليفربول، في الدقيقة 89 بعد هجمة مرتدة قادها روبرتسون الذي مرر لماني، وصوب السنغالي لترتد الكرة من فوستر إلى البرازيلي، الذي وضعها بسهولة في الشباك، لينتصر فريقه (3-0).

الهزيمة الأولى

واستطاع فريق توتنهام أن يحقق فوزًا مهمًا للغاية على تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر للدوري الإنجليزي والتي أقيمت على ملعب ويمبلي.أحرز أهداف توتنهام، ديلي آلي في الدقيقة الثامنة، وهاري كين في الدقيقة 16 ثم سون يحرز الثالث في الدقيقة 54 وأحرز جيرو هدف تشيلسي في الدقيقة 85ليرتفع رصيد توتنهام إلى 30 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد تشيلسي عند 28 نقطة في المركز الرابع.توتنهام بدأ المباراة بقوة وسرعة، وكان التهديد في الدقيقة الأولى عن طريق رأسية داير من ركنية إيركسين، ليظهر توتنهام عن طريق هاري كين برأسية أخرى في الدقيقة الرابعة ولكن هذه المرة بيد كيبا، وحاول تشيلسي الرد في الدقيقة الخامسة عن طريق موراتا بعد عرضية من ويليان ولكنه يرسلها بعيدة عن المرمى.

واستمر تفوق توتنهام حتى أحرز الهدف الأول عن طريق ديلي آلي في الدقيقة الثامنة برأسية بعد كرة ثابتة نفذها إيركسين، وأهدر سون الهدف الثاني في الدقيقة 15 بعد تبادل للتمريرات مع إيركسين لينفرد الكوري بالمرمى، ولكنه أطاح بها فوق العارضة.وعاد سون للظهور بعد المرور من رودريجير في الدقيقة 13 وينفرد بكيبا ولكن الحارس الإسباني يخرجها بنجاح، ولكن هاري كين تمكن من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 16بعد تسديدة مفاجئة من خارج منطقة الجزاء، لم يتحرك كيبا للتصدي لها.أول تهديد خطير لتشيلسي كان في الدقيقة 20 عن طريق ويليان الذي اخترق من الجبهة اليمنى، وسددها بجانب القائم الأيمن لهوجو لوريس، وجاء رد توتنهام في الدقيقة 30 بعد عرضية من إيركسين على رأس ألديرفيلد الذي حولها للمرمى ولكن كيبا أخرجها بنجاح، لترد لفويت الذي فشل في تحويلها للشباك الخالية من الحارس.ويستمر سون في التألق بالدقيقة 31 بمجهود فردي ويمر من الثنائي ديفيد لويز ورودريجير ولكنها سددها فوق العارضة، ليرد عليه هازارد في الدقيقة 38 بتسديدة قوية بمجهود فردي أيضًا، ولكن لوريس يخرجها لركنية.وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلًا من الضائع، كاد سون أن يحرز الهدف الثالث، بعد تمريرات من آلي وإيركسين، ويرسلها الأخير عرضية لسون الذي سددها بقوة، ولكن كيبا يتصدى لها ببراعة.

وفي الشوط الثاني بدأ تشيلسي بشكل أفضل، والتهديد الأول كان في الدقيقة 51 عن طريق كوفاسيتش بتسديدة فوق العارضة، بعد رأسية من ألونسو فشل دفاع توتنهام في إبعادها، ثم فرصة جديدة عن طريق ويليان في الدقيقة 52 بعد عرضية من ألونسو تصل إلى ويليان الذي يسددها وتصطدم بدفاع توتنهام وتخرج لركنية.وفي أول تهديد لتوتنهام في الشوط الثاني، ينطلق سون بمفرده، ليمر من جورجينيو ثم ديفيد لويز وينفرد بكيبا ويحرز الهدف الثالث في الدقيقة 54 من المباراة، وكاد هاري كين أن يحرز الهدف الرابع في الدقيقة 68 بعد هجمة مرتدة بقيادة سون الذي يرسلها إلى سيسوكو في الجبهة اليمنى، ليقوم بعرضية أرضية لهاري كين، ولكنه يطيح بها فوق العارضة. وفي الدقيقة 70 وقف دفاع تشيلسي يشاهد تلاعب هاري كين بالكرة ويرسلها لديلي آلي داخل منطقة الجزاء، الذي يسددها فوق العارضة مباشرة مهدرًا الهدف الرابع، ويواصل هاري كين تألقه ويسدد كرة في الدقيقة 83 من خارج منطقة الجزاء، ولكنها ضعيفة في يد كيبا.

وتمكن البديل جيرو من إحراز أول أهداف تشيلسي في الدقيقة 85 برأسية بعد عرضية من ازبيلكويتا من الجبهة اليمنى، وحتى نهاية المباراة تمكن دفاع توتنهام من حرمان تشيلسي من إحراز أي أهداف جديدة.