تواصل التشنجات السياسية والمحور يرفض الإملاءات والمكون المسيحي يطالب بحقيبة الهجرة

البرلمان يعقد جلسة لإستكمال حكومة عبد المهدي وسط غموض الموقف من الدفاع والداخلية

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

قرر مجلس النواب عقد جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء، لاستكمال التصويت على الحقائب الوزارية المتبقية لحكومة عادل عبد المهدي. وقال بيان للمجلس ان(جدول اعمال الجلسة 16 من السنة التشريعية الأولى /الفصل التشريعي الأول من الدورة النيابية الرابعة يتضمن استكمال التصويت على التشكيلة الوزارية). وأضاف ان(الجلسة ستبدأ في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم).وكان البرلمان قد ارجأ عقد الجلسة التي كان من المقرر عقدها امس لحين الاتفاق بين الكتل السياسية على مرشحي الوزارات المتبقية، بحسب مصدر اكد ان التصويت على مرشحي الداخلية والدفاع سيكون بالاغلبية وليس بالاتفاق. واوضح المصدر ان ( الجلسة تأجلت إلى حين الاتفاق بين الكتل السياسية، إما على تسوية نهائية بشأن الأسماء المرشحة للوزارات، خصوصا الدفاع والداخلية، أو طرح كل المرشحين مهما كان عددهم لغرض التصويت عليهم داخل البرلمان، ومن يحصل على الأغلبية يفوز بالمنصب)، مشيراً الى (الاتفاق على عقد الجلسة بعد مرور 24 ساعة على تسلم رئاسة البرلمان أسماء المرشحين).وأفاد بـ(حصول توافق على وزارات التربية والهجرة والمهجرين والعدل والتعليم العالي، فيما ينتظر حسم مرشحي الثقافة والتخطيط، على أن يتم التصويت عليهم بالاتفاق)، موضحا ان (التصويت على مرشحي الدفاع والداخلية يكون بأغلبية الأصوات، وليس بالاتفاق). وتواصلت امس المطالبات بالمناصب الوزارية والتصريحات المتشنجة بين بعض الكتل. وقال رئيس كتلة الرافدين النيابية عمانوئيل خوشابا ان (حقيبة وزارة الهجرة والمهجرين هي استحقاق للمكون المسيحي ونطلب بأن تكون هذه الوزارة من استحقاقنا وعلينا ترك الفضاء الوطني هو من يحسم الوزارات)، مستدركا ان (اللحظات الأخيرة ستبقى هي الحاسمة بالمشهد السياسي العراقي وينبغي اليوم ان يكون البرلمان هو الفيصل اذا غاب التوافق على استكمال تشكيل الحكومة).ورأى خوشابا ان (الطائفية تراجعت نسبيا في المشهد السياسي )، واستدرك قائلا (لكن لا ننكر وجود بيع وشراء مناصب لكن البرلمان الحالي فيه نخب قادرة على التصدي لملفات الفساد والرقابة). وحمّل تحالف المحور الوطني، تحالف سائرون سبب تأخر إستكمال الكابينة الوزارية. وقال النائب عن المحور يحيى المحمدي في تصريح امس ان (الخلافات السياسية أرجأت تقديم اسماء المرشحين لباقي الكابينة ولم يكن عبد المهدي حاسماً ولا شجاعاً في تقديم كل الكابينة بالجلسة الأولى للتصويت على الحكومة ولكن نبقى داعمون له ولبرنامج حكومته)، مضيفًا ان (المحاصصة هي استحقاق انتخابي للكتل ومشاركة الاقليات امر مهم في الحكومة ولكن اعتراض سائرون على بعض المرشحين اسهم في تأخر تشكيل الكابينة).ومضى قائلاً ان (البعض يدعي الزهد في الوزارات ولكن الجميع شارك في تشكيل الحكومة بالمحاصصة وليس بحسب الاستحقاق الانتخابي). ونفى المحمدي اتهام المحور ببيع وشراء المناصب وقال (نعتب على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في هذا الإتهام بتغريدته في هذا الشأن التي كانت فيها تهمة عامة لسنة تحالف البناء)، بحسب تعبيره. وتابع (كردة فعل على تغريدة الصدر قدمنا لعبد المهدي 9 مرشحين لحقيبة الدفاع بينهم 3 من قادة مكافحة الارهاب الذين ضحوا في تحرير مناطقنا وهم من الشيعة ولكن مهنيين وأبطال ويستحقون الوزارة).

ورفضت كتلة المحور التصويت على وزيري الدفاع والداخلية بحسب بيان لرئيس الكتلة النيابية احمد الجبوري قال فيه ان الكتلة (لن تصوت على وزيري الدفاع والداخلية بسبب عدم معرفة الاسماء لحد هذه اللحظة).واضاف ( نرفض سياسة الامر الواقع والاملاءات التي تمارسها بعض الجهات ، ونؤكد بان حقيبتي وزارة الدفاع والداخلية هي استحقاق وطني)، مؤكدا (الحرص الشديد على تقديم شخصيات مهنية لوزارتي الدفاع والداخلية بعيدة عن الأحزاب السياسية ). في المقابل، حمل النائب عن سائرون رامي السكيني (الإستحقاق الإنتخابي) في تشكيل الحكومة مسؤولية ما وصل له العراق من أزمات وفساد.وقال في تصريح امس ان (بعض الأحزاب قدمت أسماء المرشحين لوزارات وكانما هي حصة هذا المكون وهو يخالف ما يؤمن به عبد المهدي ببناء دولة مؤسسات ولكن هناك كتل تستقتل وتتخندق لمرشح معين)، مضيفاً ان (اعتراضنا مهني وليس شخصياً، وهو اختلاف على المنهج)، مضيفا ان (الاستحقاق الانتخابي وراء كل مشاكل الدولة العراقـــــــــــــية بعد 2003 ولم يقدم للمواطن سوى هدر المال العام وقد ذبح العراق قرباناً).بدوره، كشف النائب عن المحور فالح العيساوي عن تقديم 28 اسم مرشح لحقيبة الدفاع الى عبد المهدي.وقال العيساوي في تصريح ان (جلسة اليوم الثلاثاء ستتضمن تمرير مرشح وزارة الدفاع بشكل مؤكد)، مرجحا ان (يتم تمرير المرشح الذي يقدمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بعد ان تم تخويله من نواب المكون لتقديم من يراه مناسبا لشغل المنصب)واضاف ان (الحلبوسي قدم تسعة اسماء بعد تخويله من 67 نائبا من المكون منها ثلاثة من قيادات جهاز مكافحة الارهاب وقسم من المكونين السني والكردي)، لافتا الى ان هذه الترشيحات (لاتعتمد على اساس مكون بل الكفاءة والخبرة).واوضح ان (هنالك اسماء اخرى قدمت من اياد علاوي منها سليم الجبوري وصلاح الجبوري وغيرهما ليصل مجموع الاسماء التي قدمت بمجملها الى 28 اسما وعليه اختيار احدها)، متوقعا ان (تكون الاولوية وحصول الموافقة على الاسماء التي رشحها الحلبوسي) ، واكد العيساوي ان (عبد المهدي سيقدم المرشحين لجميع الوزارات الثمانية المتبقية بجلسة اليوم وهنالك توافق مكتمل على خمس وزارات منها وستمرر بدون مشاكل)، موضحا ان ( الاسماء الثلاثة المتبقية ستم التعامل معها مثل ما حصل بجلسة التصويت على رئيس الجمهورية اي طرح اكثر من مرشح لكل منها وترك الخيار لاعضاء البرلمان لحسم مايرونه مناسبا).

من جانبه، قال النائب عن كتلة الاصلاح والاعمار جاسم البخاتي، ان عبد المهدي رفع الكارت الاحمر بوجه الكتل السياسية لحسم موقفها من مرشحي الوزارات الامنية، فيما اشار الى ان هنالك ثمانية مرشحين لوزارة الدفاع ومنافس واحد لفالح الفياض على الداخلية. وقال بخاتي في تصريح ان (ممثلي المكون السني في كتلتي البناء والاصلاح قدموا حتى اللحظة ثماني شخصيات لشغل حقيبة الدفاع، اما وزارة الداخلية فهنالك مؤشرات تشير الى وجود منافس اخر الى جانب الفياض لشغل المنصب) من دون ان يكشف عن هويته .ورحب النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي موحان السعداوي بـ(مبادرة) المحور الوطني بترشيح شخصيات بعيدة عن المحاصصة المكوناتية لتولي حقيبة الدفاع. وقال في تصريح امس ( نرفع لهذه المبادرة القبعة وهي خطوة حقيقية لبناء البلد بالشكل الصحيح). وأضاف (أما يخص وزارة الداخلية فإن فالح الفياض قد حصل على توافقية أكثر حتى اللحظة برغم وجود بعض الاعتراضات ) .وكان النائب عن المحور الوطني عبد الله الخربيط قد كشف اول امس عن ترشيح أسماء من خارج المكون السني لشغل حقيبة الدفاع من بينهم عبد الوهاب الساعدي وطالب شغاتي .وسمى إئتلاف دولة القانون النائب عنه بهاء الدين النوري متحدثاً باسم الكتلة في مجلس النواب.