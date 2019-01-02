توأم ينويان الزواج من رجل واحد والقانون يمنعهما

{ سدني – وكالات – ابدت التوأم الأكثر تطابقًا في العالم رغبتهما بالزواج من رجل واحد، تربطه بهما علاقة حب لأكثر من 6 سنوات، لكن هناك سببًا قويًا يمنعهم من اتمام هذا الزواج وتحقيق حلمهما بالزواج من فتى احلامهما.

ووجهت التوأم (آنا ولوسي دي سينكي) (33 عامًا) نداء للعالم عبر منصات التواصل الاجتماعي من أجل التعاطف مع قصتهما والضغط على السلطات المحلية في أستراليا للسماح لهما بالزواج من صديقهما المشترك (بن بيرن)

.وبحسب قانون الزواج في أستراليا الصادر عام 1961 فإن تعدد الزوجات يعد أمرًا ممنوعًا ويجرم عليه. وتحدثت الفتاتان التوأم على قناة هيوز التلفزيونية الأسترالية: (لدينا شريك واحد هو بن، ونود الزواج منه يوما ما، لكن القانون في أستراليا يقول إننا لا نستــــــــطيع، إذن ماذا نفعل؟). كما نشر التوأم مقطعًا مصورًا عبر تطبيق إنستغرام قالتا فيه: (لدينا مشكلة فريدة من نوعها، نريد أن نتزوج من رجل واحد)، الأمر الذي أثار موجة من التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي محليًا وعالميًا.

وكان بيرن يعيش على بعد 40 دقيقة بالسيارة من الأختين التوأم، قبل أن ينتقل ووالدته للعيش معهما في عام 2017.