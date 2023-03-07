توأمان شهدا أبكر ولادة في العالم يحتفلان بعيد ميلادهما الأول

اوتاوا‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬احتفل توأمان‭ ‬كنديان‭ ‬شهدا‭ ‬ولادة‭ ‬مبكرة‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬لديهما،‭ ‬بحسب‭ ‬الأطباء،‭ ‬أي‭ ‬فرص‭ ‬للبقاء‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة،‭ ‬بعيد‭ ‬ميلادها‭ ‬الأوّل،‭ ‬ليسجلا‭ ‬بذلك‭ ‬رقماً‭ ‬قياسياً‭ ‬جديداً‭ ‬في‭ ‬موسوعة‭ “‬غينيس‭”. ‬وكانت‭ ‬الفتاة‭ ‬أديا‭ ‬والصبي‭ ‬أدريال‭ ‬وُلدا‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2022‭ ‬حين‭ ‬كانت‭ ‬والدتهما‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الـ22‭ ‬من‭ ‬الحمل،‭ ‬ليحطّما‭ ‬بذلك‭ ‬رقمين‭ ‬قياسيين‭: ‬الأول‭ ‬لأبكر‭ ‬ولادة‭ ‬لتوأمين‭ ‬والثاني‭ ‬لأدنى‭ ‬وزن‭ ‬يولد‭ ‬به‭ ‬توأمان،‭ ‬إذ‭ ‬بلغ‭ ‬وزن‭ ‬أديا‭ ‬عند‭ ‬ولادتها‭ ‬330‭ ‬غراماً‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬أدريال‭ ‬يزن‭ ‬420‭ ‬غراماً،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬ذكر‭ ‬بيان‭ ‬للموسوعة‭. ‬وأشار‭ ‬والدا‭ ‬التوأمين،‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬إلى‭ ‬موسوعة‭ “‬غينيس‭”‬،‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الأطباء‭ ‬قالوا‭ ‬لهما‭ ‬بأنّ‭ ‬الطفلين‭ “‬لا‭ ‬يتمتعان‭ ‬بأي‭ ‬فرص‭ ‬للبقاء‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭”. ‬وقالت‭ ‬الوالدة‭ ‬شاكينا‭ ‬راجيندرام‭ “‬عندما‭ ‬بدأتُ‭ ‬أشعر‭ ‬في‭ ‬الانقباضات،‭ ‬رفضَت‭ ‬المستشفى‭ ‬التي‭ ‬نُقلتُ‭ ‬إليها‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬بما‭ ‬يلزم‭ ‬لإبقاء‭ ‬الطفلين‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭ ‬وتركتهما‭ ‬لمصيرهما‭”. ‬وعندما‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬المخاض،‭ ‬قال‭ ‬الأطباء‭ ‬للوالدين‭ ‬إنّ‭ ‬التوأمين،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬وُلدا‭ ‬قبل‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬أسبوع‭ ‬الحمل‭ ‬الثاني‭ ‬والعشرين،‭ ‬فلن‭ ‬يتلقيا‭ ‬الرعاية‭ ‬اللازمة،‭ ‬بحسب‭ ‬موسوعة‭ “‬غينيس‭”. ‬وعادة‭ ‬ما‭ ‬تُحجم‭ ‬معظم‭ ‬المستشفيات‭ ‬عن‭ ‬إنعاش‭ ‬الرضّع‭ ‬الذين‭ ‬يولدون‭ ‬قبل‭ ‬الأسبوع‭ ‬الـ24‭ ‬إلى‭ ‬الـ26‭ ‬من‭ ‬الحمل‭. ‬ومع‭ ‬أن‭ ‬شاكينا‭ ‬كانت‭ ‬تعاني‭ ‬نزيفاً‭ ‬حاداً،‭ ‬إلا‭ ‬أنّها‭ ‬قاومت،‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬قولها،‭ “‬لإبقاء‭ ‬الطفلين‭ ‬داخلها‭” ‬لبضع‭ ‬ساعات‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬مرّ‭ ‬على‭ ‬حملها‭ ‬21‭ ‬أسبوعاً‭ ‬و6‭ ‬أيام‭. ‬وقبل‭ ‬15‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬منتصف‭ ‬الليل،‭ ‬خسرت‭ ‬الوالدة‭ ‬مياه‭ ‬الجنين،‭ ‬ثم‭ ‬وُلد‭ ‬التوأمان‭ ‬بعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬ساعتين‭ ‬وجرى‭ ‬إنعاشهما‭ ‬بنجاح‭. ‬وتعيّن‭ ‬إبقاء‭ ‬التوأمين‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬لستة‭ ‬أشهر‭ ‬ونجوا‭ ‬من‭ ‬مضاعفات‭ ‬عدة‭ ‬تعرضا‭ ‬لها،‭ ‬بينها‭ ‬نزيف‭ ‬في‭ ‬الدماغ‭. ‬وأوضحت‭ ‬الوالدة‭ ‬أنّ‭ ‬وزن‭ ‬أديا‭ ‬بات‭ ‬حالياً‭ ‬أكثر‭ ‬بـ18‭ ‬مرة‭ ‬من‭ ‬وزنها‭ ‬عند‭ ‬الولادة‭. ‬وأضافت‭ “‬إنها‭ ‬طفلة‭ ‬سعيدة‭ ‬جداً‭ ‬وتبتسم‭ ‬دائماً‭”. ‬أما‭ ‬أدريال،‭ ‬فتعيّن‭ ‬إدخاله‭ ‬مرتين‭ ‬إلى‭ ‬قسم‭ ‬الطوارئ‭ ‬بعد‭ ‬إصابته‭ ‬بالتهابات‭ ‬ومشاكل‭ ‬في‭ ‬الجهاز‭ ‬التنفسي،‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬وضعه‭ “‬يتحسّن‭”‬،‭ ‬بحسب‭ ‬والدته‭ ‬التي‭ ‬تصفه‭ ‬بـ‭”‬اليقظ‭ ‬والذكي‭”. ‬ويعود‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬السابق‭ ‬إلى‭ ‬العام‭ ‬2018‭ ‬مع‭ ‬توأمين‭ ‬من‭ ‬ولاية‭ ‬آيوا‭ ‬الأميركية،‭ ‬ولدا‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬ولادة‭ ‬أديا‭ ‬وأدريال‭.‬