تهمة القتل إلى شريكة حياة رجل زعم أنه نجل آلان ديلون

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬وُجهت‭ ‬الاثنين‭ ‬تهمة‭ ‬القتل‭ ‬غير‭ ‬العمد‭ ‬والامتناع‭ ‬عن‭ ‬مساعدة‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬خطر‭ ‬إلى‭ ‬شريكة‭ ‬حياة‭ ‬آري‭ ‬بولوني‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يزعم‭ ‬أنه‭ ‬نجل‭ ‬الممثل‭ ‬الفرنسي‭ ‬آلان‭ ‬ديلون‭ ‬وعُثر‭ ‬عليه‭ ‬السبت‭ ‬ميتاً‭ ‬في‭ ‬شقته‭ ‬الباريسية،‭ ‬بحسب‭ ‬مصادر‭ ‬قضائية‭.‬

وأفادت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية بأن‭ ‬تهمة‭ ‬نقل‭ ‬مواد‭ ‬مخدرة وحيازتها‭ ‬وشرائها‭ ‬وبيعها‭ ‬وُجهت‭ ‬أيضاً‭ ‬إلى‭ ‬المرأة‭.‬

وكانت‭ ‬المتهمة‭ ‬أخطرت‭ ‬أجهزة‭ ‬الإسعاف‭ ‬بعدما‭ ‬عثرت‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬جثة‭ ‬آري‭ ‬بولوني‭ (‬واسمه‭ ‬الأصلي‭ ‬كريستيان‭ ‬بولوني‭) ‬البالغ‭ ‬60‭ ‬عاماً‭ ‬والمصاب‭ ‬بفالج،‭ ‬في‭ ‬شقته‭ ‬بالدائرة‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬باريس،‭ ‬وأبقِيَت‭ ‬قيد‭ ‬التوقيف‭ ‬الاحتياطي‭.‬‮ ‬

وكان‭ ‬بولوني‭ ‬المولود‭ ‬في‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬1962،‭ ‬وهو‭ ‬مصوّر،‭ ‬يؤكد‭ ‬باستمرار‭ ‬أنه‭ ‬نجل‭ ‬آلان‭ ‬ديلون‭ ‬والمغنية‭ ‬الألمانية‭ ‬نيكو،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬واظب‭ ‬ديلون‭ ‬على‭ ‬نفيه،‭ ‬علماً‭ ‬أنه‭ ‬أقام‭ ‬علاقة‭ ‬قصيرة‭ ‬مع‭ ‬نيكو‭ ‬الملقبة‭ “‬غاربو‭ ‬البانك‭”‬،‭ ‬وهي‭ ‬أيضاً‭ ‬عارضة‭ ‬أزياء‭ ‬وممثلة‭.‬‮ ‬

وتولت‭ ‬والدة‭ ‬ديلون‭ ‬إديت‭ ‬بولوني‭ ‬تربيته‭ ‬آري‭ ‬في‭ ‬طفولته‭ ‬وتبنته‭ ‬رسمياً‭ ‬مع‭ ‬زوجها،‭ ‬وهو‭ ‬يحمل‭ ‬اسمها‭.‬‮ ‬

وقدّم‭ ‬آري‭ ‬بولوني‭ ‬إلى‭ ‬القضاء‭ ‬الفرنسي‭ ‬طلب‭ ‬اعتراف‭ ‬بالأبوة،‭ ‬لكنّ‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬ردّته‭ ‬لعدم‭ ‬الاختصاص‭ ‬لكون‭ ‬محلّ‭ ‬إقامة‭ ‬آلان‭ ‬ديلون‭ ‬في‭ ‬سويسرا،‭ ‬مما‭ ‬حدا‭ ‬ببولوني‭ ‬إلى‭ ‬تمييز‭ ‬القرار‭.‬‮ ‬

وأشركت‭ ‬نيكو‭ ‬نجلها‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأفلام‭ ‬التي‭ ‬مثلت‭ ‬فيها،‭ ‬وتولت‭ ‬الغناء‭ ‬في‭ ‬الألبوم‭ ‬الأول‭ ‬الصادر‭ ‬عام‭ ‬1967‭ ‬لفرقة‭ ‬الروك‭ ‬الأميركية‭ “‬ذي‭ ‬فيلفيت‭ ‬أندرغراوند‭”‬،‭ ‬ثم‭ ‬تحولت‭ ‬إلى‭ ‬الغناء‭ ‬منفردة‭ ‬لمدة‭ ‬عشرين‭ ‬عاماً‭.‬

ورافقها‭ ‬آري‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬مراهقاً‭ ‬في‭ ‬جولاتها‭ ‬وأدمن‭ ‬معها‭ ‬المخدرات،‭ ‬وبعد‭ ‬وفاتها‭ ‬عام‭ ‬1988،‭ ‬أُدخل‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬مستشفيات‭ ‬للأمراض‭ ‬النفسية‭ ‬وخضع‭ ‬لإعادة‭ ‬لعلاجات‭ ‬من‭ ‬الإدمان‭.‬