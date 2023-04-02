تهمة الإغتصاب تواجه بطل كأس العالم

{ مدريد- وكالات – كشفت تقارير صحافية عن تقدم فتاة ببلاغ للسلطات الأرجنتينية يفيد بتعرضها للاغتصاب والاعتداء الجنسي من قبل مدافع المنتخب الوطني وصاحب ركلة الترجيح التي حسمت بطولة كأس العالم 2022 أمام فرنسا، غونزالو مونتييل.

وأشار تقرير على صحيفة ماركا الإسبانية أن الفعل المزعوم وقع في 1 يناير 2019 خلال حفلة عيد ميلاد اللاعب، وتمثل في “اعتداء جنسي ومحاولة اغتصاب من قبل مجموعة من الناس”.وقالت الضحية إن عائلة اللاعب وخاصة والدته قاموا بتهديدها مرارًا وتكرارًا حتى تلتزم الصمت.وتعمل الفتاة كعارضة أزياء، ووفقًا لمحاميتها فإنها كانت في علاقة قصيرة الأمد مع اللاعب الذي دعاها إلى الحفلة للتعرف على عائلته، وأضافت المحامية أن الفتاة ألقيت خارج منزل مونتييل” و “لا تعرف عدد الأشخاص المتورطين في الاعتداء، كما أنها لا تعرف حتى الآن كيف وصلت إلى منزلها.

ووفقًا لـ ذا صن فقد قدم اللاعب وثيقة إلى المحكمة، تفيد بتعيين محاميين اثنين لأنه يخطط لمحاربة تلك الادعاءات ومواجهتها.

وبدأ اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا مسيرته مع نادي ريفر بليت الأرجنتيني في عام 2016 وفاز معه بكأس ليبرتادوريس بالإضافة إلى العديد من الألقاب المحلية، قبل أن ينتقل إلى صفوف إشبيلية عام 2021.