تهمة‭ ‬جديدة‭ ‬تلاحق‭ ‬الفنانة‭ ‬زينة‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬

دبي‭ – ‬القاهرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعادت‭ ‬محكمة‭ ‬الجنح‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬قضية‭ ‬الممثلة‭ ‬زينة‭ ‬وشقيقتها‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة،‭ ‬بعد‭ ‬تقدم‭ ‬محامية‭ ‬الأسرة‭ ‬الأميركية‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬مصرية‭ ‬بتقرير‭ ‬جديد‭.‬

محامية‭ ‬الأسرة‭ ‬تقدمت‭ ‬بتقرير‭ ‬طبي‭ ‬يثبت‭ ‬أن‭ ‬الطفلة‭ ‬ابنة‭ ‬الأسرة‭ ‬الأمريكية‭ ‬التي‭ ‬اختصمت‭ ‬زينة‭ ‬تعرضت‭ ‬للاعتداء‭ ‬والضرب‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الفنانة‭ ‬وشقيقتها،‭ ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تجاهل‭ ‬التقرير‭ ‬من‭ ‬قبل‭. ‬وكشفت‭ ‬أن‭ ‬التقرير‭ ‬الطبي‭ ‬الخاص‭ ‬بالطفلة‭ ‬أثبت‭ ‬إصابتها‭ ‬بخدوش‭ ‬في‭ ‬الذراع‭ ‬الأيسر‭ ‬وتورم‭ ‬في‭ ‬الجهة‭ ‬اليمنى‭ ‬من‭ ‬الجبهة‭.‬

تعود‭ ‬الأزمة‭ ‬ليوليو‭ ‬2018،‭ ‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬زينة‭ ‬متواجدة‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية،‭ ‬وتشاجرت‭ ‬مع‭ ‬أسرة‭ ‬أمريكية،‭ ‬وكانت‭ ‬معها‭ ‬شقيقتها‭ ‬ياسمين‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬غضب‭ ‬بينما‭ ‬يحاول‭ ‬أحد‭ ‬الأشخاص‭ ‬تهدئتها‭.‬

وحررت‭ ‬الأسرة‭ ‬محضرا‭ ‬ضد‭ ‬زينة‭ ‬تتهمها‭ ‬بالاعتداء‭ ‬عليهم،‭ ‬واتهمتهم‭ ‬الممثلة‭ ‬الشهيرة‭ ‬بنفس‭ ‬الأمر،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬محاولة‭ ‬ابنة‭ ‬من‭ ‬الأسرة‭ ‬تصويرها‭ ‬دون‭ ‬إرادتها‭.‬

كما‭ ‬أضافت‭ ‬زينة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬تهمة‭ ‬جديدة‭ ‬للأسرة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اتهمت‭ ‬أب‭ ‬الطفلة‭ ‬بهتك‭ ‬عرض‭ ‬شقيقتها‭ ‬والاعتداء‭ ‬عليها‭.‬