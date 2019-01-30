تهمة‭ ‬جديدة‭ ‬تلاحق‭ ‬الفنانة‭ ‬زينة‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬

دبي – القاهرة – الزمان
أعادت محكمة الجنح في دبي قضية الممثلة زينة وشقيقتها مرة أخرى إلى النيابة العامة، بعد تقدم محامية الأسرة الأميركية من أصول مصرية بتقرير جديد.
محامية الأسرة تقدمت بتقرير طبي يثبت أن الطفلة ابنة الأسرة الأمريكية التي اختصمت زينة تعرضت للاعتداء والضرب من قبل الفنانة وشقيقتها، وأشارت إلى أنه تم تجاهل التقرير من قبل. وكشفت أن التقرير الطبي الخاص بالطفلة أثبت إصابتها بخدوش في الذراع الأيسر وتورم في الجهة اليمنى من الجبهة.
تعود الأزمة ليوليو 2018، عندما كانت زينة متواجدة في دولة الإمارات العربية، وتشاجرت مع أسرة أمريكية، وكانت معها شقيقتها ياسمين التي كانت في حالة غضب بينما يحاول أحد الأشخاص تهدئتها.
وحررت الأسرة محضرا ضد زينة تتهمها بالاعتداء عليهم، واتهمتهم الممثلة الشهيرة بنفس الأمر، وذلك بسبب محاولة ابنة من الأسرة تصويرها دون إرادتها.
كما أضافت زينة من قبل تهمة جديدة للأسرة بعد أن اتهمت أب الطفلة بهتك عرض شقيقتها والاعتداء عليها.