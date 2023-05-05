تهديدات‭ ‬أمريكية‭ ‬بفرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬طرفي‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬السودان

اليونيسف‭:‬معارك‭ ‬تحصد‭ ‬أطفالاً‭ ‬بأعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬مرعبة

الخرطوم‭-‬واشنطن‭ – ‬جنيف‭ – ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬تواصلت‭ ‬المعارك‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬الجمعة‭ ‬رغم‭ ‬الهدنة‭ ‬التي‭ ‬تعهّد‭ ‬القائدان‭ ‬العسكريان‭ ‬المتصارعان‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬الالتزام‭ ‬بها،‭ ‬ورغم‭ ‬التهديدات‭ ‬الأميركية‭ ‬بفرض‭ ‬عقوبات‭.‬

ولليوم‭ ‬الـ21‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬استيقظ‭ ‬سكّان‭ ‬الخرطوم‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬ونيران‭ ‬المدافع‭ ‬الرشاشّة‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬وعود‭ ‬بهدنة،‭ ‬فيما‭ ‬قال‭ ‬مصدر‭ ‬سوداني‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الصراع‭ ‬قد‭ ‬يطول‭ ‬شهورا‭ ..‬

ومنذ‭ ‬15‭ ‬نيسان‭/‬أبريل،‭ ‬أسفر‭ ‬القتال‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬بقيادة‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬بقيادة‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو‭ (‬حميدتي‭) ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬نحو‭ ‬700‭ ‬قتيل‭ ‬وآلاف‭ ‬الجرحى،‭ ‬بحسب‭ ‬مجموعة‭ ‬بيانات‭ ‬مواقع‭ ‬النزاع‭ ‬المسلّح‭ ‬وأحداثه‭ (‬إيه‭ ‬سي‭ ‬إل‭ ‬إي‭ ‬دي‭).‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬القتلى‭ ‬أطفال‭ ‬‮«‬بأعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬مرعبة‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬الأمم‭ ‬المتّحدة،‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬يقلّ‭ ‬فيه‭ ‬عمر‭ ‬49‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬السكّان‭ ‬عن‭ ‬18‭ ‬عاماً‭.‬

وأشارت‭ ‬منظّمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتّحدة‭ ‬للطفولة‭ ‬‮«‬يونيسف‭ ‬‮«‬‭ ‬الجمعة‭ ‬إلى‭ ‬تقارير‭ ‬تفيد‭ ‬بسقوط‭ ‬سبعة‭ ‬أطفال‭ ‬كلّ‭ ‬ساعة‭ ‬بين‭ ‬قتيل‭ ‬وجريح‭.‬

وأضافت‭ ‬المنظمّة‭ ‬الأممية‭ ‬أنّها‭ ‬تلّقت‭ ‬تقارير‭ ‬من‭ ‬شريك‭ ‬موثوق‭ ‬به‭ – ‬لم‭ ‬تتحقّق‭ ‬منها‭ ‬الأمم‭ ‬المتّحدة‭ ‬بشكل‭ ‬مستقلّ‭ ‬بعد‭ – ‬تفيد‭ ‬بأنّ‭ ‬190‭ ‬طفلاً‭ ‬قُتلوا‭ ‬و1700‭ ‬آخرين‭ ‬أصيبوا‭ ‬بجروح‭ ‬خلال‭ ‬أول‭ ‬11‭ ‬يوماً‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬القتال‭.‬

والخميس،‭ ‬أكّد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬المأساة‭… ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تنتهي‮»‬،‭ ‬ملوّحاً‭ ‬بفرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬‮«‬الأفراد‭ ‬الذين‭ ‬يهدّدون‭ ‬السلام‮»‬،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يسمّي‭ ‬أحداً‭.‬

والسودان‭ ‬الدولة‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬سكّانها‭ ‬45‭ ‬مليون‭ ‬نسمة،‭ ‬خرج‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2020‭ ‬من‭ ‬عقدين‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬الأميركية‭ ‬التي‭ ‬فُرضت‭ ‬على‭ ‬الدكتاتورية‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسلامية‭ ‬للجنرال‭ ‬عمر‭ ‬البشير‭ ‬الذي‭ ‬أطاح‭ ‬به‭ ‬الجيش‭ ‬تحت‭ ‬ضغط‭ ‬الشارع‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2019،‭ ‬بعد‭ ‬بقائه‭ ‬ثلاثين‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬السلطة‭.‬‮ ‬‭ ‬وفي‭ ‬2021‭ ‬أطاح‭ ‬البرهان‭ ‬ودقلو‭ ‬معاً‭ ‬في‭ ‬انقلاب‭ ‬شركاءهما‭ ‬المدنيين‭ ‬بعدما‭ ‬تقاسما‭ ‬السلطة‭ ‬معهم‭ ‬منذ‭ ‬سقوط‭ ‬البشير‭. ‬لكن‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬ظهرت‭ ‬خلافات‭ ‬بين‭ ‬الجنرالين‭ ‬وتصاعدت‭ ‬حدّتها،‭ ‬ومن‭ ‬أبرز‭ ‬أسبابها‭ ‬شروط‭ ‬دمج‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬الجيش‭.‬

ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬لا‭ ‬يبدو‭ ‬أنّ‭ ‬شيئاً‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬التوفيق‭ ‬بين‭ ‬الرجلين‭ ‬اللذين‭ ‬يتبادلان‭ ‬الاتهامات‭ ‬بشأن‭ ‬انتهاك‭ ‬الهدنات‭ ‬المتتالية‭. ‬وخلافا‭ ‬للجيش‭ ‬السوداني،‭ ‬لم‭ ‬تؤكد‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬ما‭ ‬أعلنه‭ ‬جنوب‭ ‬السودان‭ ‬من‭ ‬أنّها‭ ‬والجيش‭ ‬وافقا‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬لمدة‭ ‬سبعة‭ ‬أيام‭ ‬يستمر‭ ‬حتى‭ ‬11‭ ‬الجاري‭. ‬وأعلنت‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬الجمعة‭ ‬أنّها‭ ‬وافقت‭ ‬على‭ ‬هدنة‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬فقط‭ ‬تمت‭ ‬مناقشتها‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬وساطة‭ ‬أميركية‭-‬سعودية‭.‬

لكنّ‭ ‬رئيسة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الأميركية‭ ‬أفريل‭ ‬هاينز‭ ‬تتوقّع‭ ‬معارك‭ ‬‮«‬طويلة‭ ‬الأمد‮»‬‭ ‬لأنّ‭ ‬‮«‬الطرفين‭ ‬يعتقدان‭ ‬أنّ‭ ‬بإمكان‭ ‬كلّ‭ ‬منهما‭ ‬الانتضار‭ ‬عسكرياً‭ ‬وليست‭ ‬لديهما‭ ‬دوافع‭ ‬تُذكر‭ ‬للجلوس‭ ‬إلى‭ ‬طاولة‭ ‬المفاوضات‮»‬‭.‬

وحذّرت‭ ‬منظّمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتّحدة‭ ‬للطفولة‭ ‬‮«‬يونيسف‭ ‬‮«‬‭ ‬الجمعة‭ ‬من‭ ‬أنّ‭ ‬المعارك‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬منذ‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬تحصد‭ ‬أرواح‭ ‬أطفال‭ ‬‮«‬بأعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬مرعبة‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬تقارير‭ ‬تفيد‭ ‬بسقوط‭ ‬سبعة‭ ‬أطفال‭ ‬كلّ‭ ‬ساعة‭ ‬بين‭ ‬قتيل‭ ‬وجريح‭.‬

وقال‭ ‬المتحدّث‭ ‬باسم‭ ‬اليونيسف‭ ‬جيمس‭ ‬إلدر‭ ‬للصحافيين‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬‮«‬كما‭ ‬كنّا‭ ‬نخشى‭ ‬ونخاف،‭ ‬فقد‭ ‬أصبح‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬السوادان‭ ‬قاتلاً‭ ‬بشكل‭ ‬مخيف‭ ‬لعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الأطفال‮»‬‭.‬‮ ‬

وأضاف‭ ‬أنّ‭ ‬المنظّمة‭ ‬تلّقت‭ ‬تقارير‭ ‬من‭ ‬شريك‭ ‬موثوق‭ ‬به‭ – ‬لم‭ ‬تتحقّق‭ ‬منها‭ ‬الأمم‭ ‬المتّحدة‭ ‬بشكل‭ ‬مستقلّ‭ ‬بعد‭ – ‬تفيد‭ ‬بأنّ‭ ‬190‭ ‬طفلاً‭ ‬قُتلوا‭ ‬و1700‭ ‬آخرين‭ ‬أصيبوا‭ ‬بجروح‭ ‬خلال‭ ‬أول‭ ‬11‭ ‬يوماً‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬القتال‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭. ‬وأشار‭ ‬إلدر‭ ‬إلى‭ ‬أنّه‭ ‬تمّ‭ ‬جمع‭ ‬هذه‭ ‬الأرقام‭ ‬من‭ ‬مرافق‭ ‬صحية‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬وإقليم‭ ‬دارفور‭.‬

وأوضح‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬يعني‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬الأرقام‭ ‬لا‭ ‬تغطّي‭ ‬سوى‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬وصلوا‭ ‬إلى‭ ‬مرافق‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المناطق،‭ ‬محذّراً‭ ‬من‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬الواقع‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬أسوأ‭ ‬بكثير‮»‬‭.‬‮ ‬

وقُتل‭ ‬مئات‭ ‬الأشخاص‭ ‬كما‭ ‬فرّ‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬منازلهم‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬منذ‭ ‬بدأت‭ ‬المعارك‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬بقياد‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬بقيادة‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو‭.‬

واتّفق‭ ‬الجانبان‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الهدنات‭ ‬القصيرة،‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يتمّ‭ ‬احترام‭ ‬أيّ‭ ‬منها‭ ‬بالكامل،‭ ‬واستمرّت‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬والاشتباكات‭ ‬المسلّحة‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬لليوم‭ ‬الـ21‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

كذلك،‭ ‬شجبت‭ ‬المفوضية‭ ‬السامية‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لشؤون‭ ‬اللاجئين‭ ‬الوضع‭ ‬المزري‭ ‬في‭ ‬السودان،‭ ‬وحضّت‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬على‭ ‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬إعادة‭ ‬المواطنين‭ ‬السودانيين‭ ‬إلى‭ ‬البلاد‭.‬

وقالت‭ ‬مديرة‭ ‬الحماية‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬المفوضية‭ ‬إليزابيث‭ ‬تان‭ ‬للصحافيين‭ ‬‮«‬تحضّ‭ ‬المفوضية‭ ‬كلّ‭ ‬الدول‭ ‬على‭ ‬السماح‭ ‬للمدنيين‭ ‬الفارّين‭ ‬من‭ ‬السودان‭ ‬بالوصول‭ ‬إلى‭ ‬أراضيها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تمييز‮»‬‭.‬‮ ‬

وأضافت‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬ينطبق‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬السودانيين‭ ‬والأجانب‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬اللاجئون‭ ‬الذين‭ ‬استضافهم‭ ‬السودان‭ ‬وأولئك‭ ‬المحرومون‭ ‬من‭ ‬الجنسية‭ ‬وأولئك‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يحملون‭ ‬جوازات‭ ‬سفر‭ ‬أو‭ ‬وثائق‭ ‬هوية‭ ‬أخرى‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬المفوضية‭ ‬السامية‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لشؤون‭ ‬اللاجئين‭ ‬إنّها‭ ‬تستعد‭ ‬لتدفّق‭ ‬860‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬السودان‭ ‬إلى‭ ‬الدول‭ ‬المجاورة،‭ ‬بينما‭ ‬فرّ‭ ‬حتّى‭ ‬الآن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬113‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬البلد‭. ‬كما‭ ‬نزح‭ ‬مئات‭ ‬آلاف‭ ‬السودانيين‭ ‬داخل‭ ‬البلاد‭. ‬وقالت‭ ‬تان‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬ممتنّون‭ ‬لجميع‭ ‬الدول‭ ‬المجاورة‭ ‬التي‭ ‬سمحت‭ ‬لهم‭ ‬بالبحث‭ ‬عن‭ ‬الأمان‮»‬‭.‬‮ ‬

وإذ‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬التقلّبات‭ ‬الحالية‭ ‬في‭ ‬السودان،‭ ‬أوضحت‭ ‬أنّ‭ ‬الوكالة‭ ‬دعت‭ ‬الدول‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تعليق‭ ‬إصدار‭ ‬قرارات‭ ‬سلبية‭ ‬بشأن‭ ‬طلبات‭ ‬اللجوء‭ ‬التي‭ ‬يقدّمها‭ ‬المواطنون‭ ‬السودانيون‭ ‬أو‭ ‬الأشخاص‭ ‬عديمو‭ ‬الجنسية‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬يقيمون‭ ‬هناك‭ ‬بشكل‭ ‬عادي‮»‬‭.‬

واعتبرت‭ ‬أنّه‭ ‬يجب‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬القرارات‭ ‬السلبية‭ ‬بشأن‭ ‬اللجوء‭ ‬التي‭ ‬أُصدرت‭ ‬سابقاً‭.‬

وقالت‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬المفوضية‭ ‬تدعو‭ ‬الدول‭ ‬إلى‭ ‬تعليق‭ ‬عمليات‭ ‬الإعادة‭ ‬القسرية‭ ‬إلى‭ ‬السودان،‭ ‬بمن‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬رُفضت‭ ‬طلبات‭ ‬لجوئهم‮»‬‭.‬

ووصل‭ ‬30‭ ‬طنّاً‭ ‬إضافية‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬الجمعة‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬بورتسودان‭ ‬الساحلية‭ ‬التي‭ ‬ظلّت‭ ‬نسبياً‭ ‬في‭ ‬منأى‭ ‬عن‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭.‬

وتسعى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومنظّمات‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭ ‬أخرى‭ ‬إلى‭ ‬التفاوض‭ ‬بشأن‭ ‬تسليم‭ ‬هذه‭ ‬الشحنات‭ ‬إلى‭ ‬الخرطوم‭ ‬ودارفور،‭ ‬حيث‭ ‬تعرّضت‭ ‬المستشفيات‭ ‬والمخزونات‭ ‬الإنسانية‭ ‬للنهب‭ ‬والقصف‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬تتكثف‭ ‬فيه‭ ‬المبادرات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬قال‭ ‬الجيش‭ ‬إنه‭ ‬اختار‭ ‬الاقتراح‭ ‬الذي‭ ‬تقدّمت‭ ‬به‭ ‬الهيئة‭ ‬الحكومية‭ ‬للتنمية‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬إفريقيا‭ (‬ايغاد‭) ‬بسبب‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬حلول‭ ‬إفريقية‭ ‬لمشاكل‭ ‬القارّة‮»‬،‭ ‬مرحّباً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬بالوساطات‭ ‬الأميركية‭ ‬والسعودية‭.‬

وكان‭ ‬مبعوث‭ ‬البرهان‭ ‬موجوداً‭ ‬في‭ ‬أديس‭ ‬أبابا‭ ‬الخميس‭. ‬كما‭ ‬أعلنت‭ ‬القاهرة‭ ‬أنّها‭ ‬تحدثت‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ ‬إلى‭ ‬القائدين‭ ‬المتحاربين‭.‬

وتعقد‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬الأحد‭ ‬اجتماعين‭ ‬غير‭ ‬عاديين‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬وزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬ستخصّص‭ ‬أحدهما‭ ‬لبحث‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬السودان،‭ ‬بحسبما‭ ‬قال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭.‬

وتعهّد‭ ‬معسكر‭ ‬البرهان‭ ‬تسمية‭ ‬موفد‭ ‬يمثّله‭ ‬للتفاوض‭ ‬على‭ ‬الهدنة‭ ‬مع‭ ‬الطرف‭ ‬الآخر‭ ‬برعاية‭ ‬‮«‬رؤساء‭ ‬جنوب‭ ‬السودان‭ ‬وكينيا‭ ‬وجيبوتي‮»‬‭.‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬أعلنت‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬أنّها‭ ‬تتواصل‭ ‬مع‭ ‬قائمة‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬البلدان‭ ‬والمنظمات‭.‬