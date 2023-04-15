تنفيذ الزائر بارك على بحر النجف وتأهيل جامع الملوية في سامراء

بغداد – الزمان

افصحت هيئة السياحة التابعة الى وزارة الثقافة والسياحة والاثار، عن تنفيذ اهم المشاريع السياحية المقرر تنفيذها في بغداد والنجف. وقال رئيس الهيئة ظافر مهدي في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (امانة بغداد تنفذ حالياً مشروع تأهيل كورنيش ابو نؤاس ليكون مرفقاً مهماً لمسار السائح من داخل البلد وخارجه)، واشار الى (تأهيل الكورنيش من منطقة الباب الشرقي قرب جسر الجمهورية لغاية وزارة الدفاع القديمة، قريباً)، واضاف ان (الهيئة ستنفذ مشروع الزائر بارك الذي يطل على بحر النجف خلف مرقد الإمام علي بعد موافقة وزارة الموارد المائية)، واوضح انها (قدمت مخططات كاملة الى المحافظة لتأهيل الكورنيش بطول 3 كيلومتر وتطويره ليكون واجهة سياحية ومتنفساً ترفيهياً للعوائل النجفية)، مبيناً ان (هنالك تحرك من قِبل الهيئة العامة للسكك الحديدية لإنشاء قطار بمسارين ينقل الزائرين بين محافظات الديوانية والبصرة وبغداد ويخفف الزحم المروري)، ونوه مهدي الى (صلاحية الهيئة في ترخيص المشاريع السياحية فقط، اما المشاريع الواقعة على ضفاف الانهر فتنفيذها من صلاحية وزارة الوارد المائية). واوضحت مديرية آثار سامراء، آخر تطورات اعمال صيانة وتأهيل جامع الملوية وقصر الخلافة في سامراء. وقال مدير آثار وتراث سامراء، ليث سعدي طه عبود، في تصريح امس ان (اعمال صيانة الجامع شملت الارضية وبناء نافورة كبيرة و صيانة الجدران على ارتفاع مترين من المحيط الخارجي، واستبدال الأجزاء المتضررة مع الدرز بمادتي الجص والنورة وصيانة قواعد الاعمدة الخارجية، الى جانب بناء سياج خارجي للجامع وتنفيذ حدائق داخل الموقع)، ولفت الى (زيادة اعداد الملاكات المتخصصة بأعمال الصيانة والترميم)، مبيناً ان (تأهيل قصر الخلافة تضمن تحديث الاجزاء المتضررة من الجدران الداخلية والدرز بمادة الجص للجدران، الى جانب استكمال السياج الخارجي حسب توجيهات الهيئة). على صعيد متصل، انطلقت حملات اكساء في العاصمة بإشراف امانة بغداد تضم اربعة ملايين متر مربع في جميع قواطع البلدية. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (امين عمار موسى اطلّع ميدانياًعلى مشروع تطوير شارع سدة الجنابات وشوارع اخرى في الزعفرانية، و تطوير شارع الكرادة داخل ومتنزه ابو نؤاس، بضمن حزمة المشاريع التي اطلقتها رئاسة الوزراء)، مشيراً الى (اكساء 200 الف متر مربع ضمن قاطع بلدية الكرادة ومثلها في قاطع الزعفرانية).