المؤتمر السنوي لعمومية إتحاد الشطرنج

تنظيم بطولة العراق الدولية باللعبة على خطى خليجي 25

بغداد – رافد البدري

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد العراقي للشطرنج اجتماعها السنوي على قاعة فندق الانتر ببغداد لمناقشة عدد من الأمور الفنية والإدارية والمالية ، وبحضور 60 عضواً من اصل 70 والذين يمثلون الهيئة العامة للاتحاد، وتراس الاجتماع رئيس الاتحاد ظافر عبد الأمير بمعية أعضاء الهيئة الإدارية التي تالفت من النائب الأول فرحان نصير الوائلي والنائب الثاني عبد الهادي مفتول والأمين العام امجد علاء والأمين المالي محمد عباس والأعضاء: باسم جبارة مسعود واسعد إسماعيل توفيق وبشتوان احمد شيخ حمد ويوسف ياسين وسندس محسن حسين وحسين كاظم حسن ، وتضمن الاجتماع مناقشة فقرات اجندة الاتحاد السنوية والمنهاج الفني الداخلي لعام 2023 وفي البداية رحب رئيس الاتحاد ظافر عبد الأمير بالسادة الحاضرين من أعضاء الهيئة الإدارية وممثلي الأندية والاتحادات الفرعية والأندية التخصصية في جميع محافظات العراق وممثلي اللاعبين والحكام.حيث تحدث رئيس اتحاد اللعبة عن المنهاج الفني السنوي لهذا العام والبطولات التي سوف ينظمها والتي تشمل جميع البطولات، اذ سينظم اتحاد اللعبة بطولة الفئات العمرية للذكور والاناث وبطولة الناشئين والشباب وكذلك بطولة المحافظات الفردية، كما ستكون هناك بطولة نهائي العراق للرجال المرحلة الأولى وبطولة شبه نهائي العراق للنساء وبطولة نهائي العراق للنساء المرحلة الأولى، عبد الأمير أضاف الى ان بطولة اندية العراق للدرجة الممتازة ستكون من أولويات اهتمام الاتحاد بها، بالإضافة الى بطولة الأندية للاشبال دون 14 عام والناشئين دون 16 عام وللشباب دون 20 عام.

شطرنج سريع

فضلاً عن دوري اندية العراق للنساء، مضيفاً ان هناك بطولات متفرقة في المحافظات وبطولات الشطرنج السريع والخاطف، وبطولة الاولمبياد العراقي وبطولة كاس العراق للاندية، عبد الأمير اكد ان المنهاج السنوي يتضمن إقامة بطولة العراق الدولية وكما حدث في العام الماضي حيث ستكون المشاركة العربية واسعة، خاصةً بعد النجاح الذي حققه العراق في تنظيم بطولة كاس الخليج 25 والتي نالت استحسان جميع دول العالم التي أشادت بهذا الإنجاز الكبير الذي حققه العراق، بعد نقل الصورة الجميلة والحية عن رياضة العراق وقدرته في تنظيم جميع البطولات القارية والعربية، وقد رحب الحاضرون بالمقترحات التي طرحت في الاجتماع وتمت مناقشة بعض الفقرات المهمة التي تتعلق بالاهتمام ببطولات الشطرنج الكلاسيك نظراً لاهميته.كما تمت مناقشة ميزانية اتحاد اللعبة والتي تيم توزيعها الى رواتب اللاعبين والمدربين والحكام الذين يشرفون على البطولات، اضافةً الى تغطية مبالغ المنهاج الداخلي والخارجي، والذي يتضمن إقامة البطولات المحلية وايفادات اللاعبين المشاركين في البطولات العربية والاسيوية، ومبالغ جوائز النقدية التي يحصل عليها اللاعبين واجور نقلهم، وكذلك رسوم اشتراكات الأندية في البطولات المحلية، واشتراكات اللاعبين السنوية، وفي نهاية المؤتمر تمت الموافقة بالاجماع على الفقرات التي طرحت.

تكريم المتميزين

وعلى هامش الاجتماع تم تكريم المتميزين، حيث فاز نادي الاتصالات بجائزة افضل نادي، ونادي خان زاد من أربيل بجائزة احسن نادي تخصصي، واتحاد شطرنج بغداد كافضل اتحاد محلي ، وحصل رئيس نادي كربلاء وهب منير على لقب احسن رئيس نادي ن.

كما حصل بطل العراق اللاعب علي ليث على لقب احسن لاعب لعام 2022 واللاعبة وداد صباح نوري صاحبة ذهبية العرب على لقب احسن لاعبة، وفاز بلقب احسن حكم عبد العزيز اسود ولقب افضل مدرب صلاح نوري قنبر، وحصل على لقب افضل اداري حليم حسين من محافظة بابل، وعلي فرحان نصير افضل اداري من محافظة ذي قار، وحصل باسم جبارة على لقب افضل كروب شطرنجي لنشر ثقافة اللعبة عبر المنصات.