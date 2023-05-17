

تنسيقية الكرد الفيليين تكرّم رئيس ممثلية الإقليم في‮ ‬بغداد

بغداد‮ – ‬الزمان

التقى رئيس ممثلية حكومة اقليم كردستان في‮ ‬بغداد فارس عيسى وفداً‮ ‬من الهيئة التنسيقية العليا للكرد الفيليين ضم كلاً‮ ‬شامل درويش وصلاح شمشير‮.‬

في‮ ‬مستهل اللقاء تم بحث الشأن الكردي‮ ‬بشكل عام وبالاخص حقوق الكرد الفيليين،‮ ‬واشار الجانبان الى المؤتمر العلمي‮ ‬الدولي‮ ‬الخاص بجينوسايد الكرد الفيليين الذي‮ ‬عقد مؤخرا في‮ ‬اربيل برعاية رئيس الحزب الديمقراطي‮ ‬الكردستاني‮ ‬مسعود البارزاني‮ ‬وبحضور باحثين واكاديميين ونخب من داخل العراق واوروبا وامريكا ودول المنطقة‮. ‬

وفي‮ ‬ختام اللقاء اهدى الوفد درع الهيئة الى عيسى تقديرا لجهوده في‮ ‬المطالبة بحقوق الكرد الفيليين‮.‬

ومن جانبه شكر رئيس الممثلية الوفد على التكريم،‮ ‬متمنيا لهم التوفيق في‮ ‬مساعيهم للدفاع عن الحقوق الشرعية‮.‬