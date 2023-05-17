تنسيقية الكرد الفيليين تكرّم رئيس ممثلية الإقليم في بغداد
بغداد – الزمان
التقى رئيس ممثلية حكومة اقليم كردستان في بغداد فارس عيسى وفداً من الهيئة التنسيقية العليا للكرد الفيليين ضم كلاً شامل درويش وصلاح شمشير.
في مستهل اللقاء تم بحث الشأن الكردي بشكل عام وبالاخص حقوق الكرد الفيليين، واشار الجانبان الى المؤتمر العلمي الدولي الخاص بجينوسايد الكرد الفيليين الذي عقد مؤخرا في اربيل برعاية رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني وبحضور باحثين واكاديميين ونخب من داخل العراق واوروبا وامريكا ودول المنطقة.
وفي ختام اللقاء اهدى الوفد درع الهيئة الى عيسى تقديرا لجهوده في المطالبة بحقوق الكرد الفيليين.
ومن جانبه شكر رئيس الممثلية الوفد على التكريم، متمنيا لهم التوفيق في مساعيهم للدفاع عن الحقوق الشرعية.