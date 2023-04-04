تنديد بإلغاء حاكم فلوريدا الامتيازات الخاصة لديزني

سان فرانسيسكو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬ندّد‭ ‬رئيس‭ “‬ديزني‭” ‬روبرت‭ ‬أيغر‭ ‬الاثنين‭ ‬بإلغاء‭ ‬الوضعية‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬فلوريدا،‭ ‬في‭ ‬إجراء‭ ‬وصفه‭ ‬بـ‭”‬المعادي‭ ‬للتجارة‭” ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬حاكم‭ ‬الولاية‭ ‬رون‭ ‬دي‭ ‬سانتيس‭ ‬اتخذه‭ ‬لمعاقبة‭ “‬ديزني‭” ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬حقها‭ ‬في‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬الرأي‭.‬‮ ‬

وكان‭ ‬دي‭ ‬سانتيس‭ ‬ألغى‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬الوضعية‭ ‬الخاصة‭ ‬لـ‭”‬ديزني‭” ‬في‭ ‬ولايته،‭ ‬ما‭ ‬أنهى‭ ‬المنافع‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تستفيد‭ ‬منها‭ ‬المجموعة‭ ‬العملاقة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الترفيه‭ ‬منذ‭ ‬ستينات‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭.‬

وتمثل‭ ‬هذه‭ ‬الازمة‭ ‬فصلاً‭ ‬جديداً‭ ‬من‭ ‬المعارك‭ ‬الثقافية‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬أثارها‭ ‬موقف‭ ‬لـ‭”‬ديزني‭” ‬رفضت‭ ‬فيه‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬يقيّد‭ ‬تدريس‭ ‬مواضيع‭ ‬متعلقة‭ ‬بالتوجه‭ ‬الجنسي‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الابتدائية‭ ‬في‭ ‬فلوريدا‭.‬

وقال‭ ‬أيغر‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬عام‭ ‬للمساهمين‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأميركية،‭ ‬إنّ‭ ‬الحاكم‭ “‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬معاقبة‭ ‬شركة‭ ‬لممارستها‭ ‬حقاً‭ ‬دستورياً‭”. ‬وأضاف‭ ‬إنّ‭ “‬للشركة‭ ‬حق‭ ‬في‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬رأيها،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬ما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬الأفراد‭”.‬

وأشار‭ ‬أيغر‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ “‬ديزني‭” ‬تعتزم‭ ‬الاستثمار‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬17‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ “‬ديزني‭ ‬وورلد‭” ‬خلال‭ ‬العقد‭ ‬المقبل،‭ ‬وإتاحة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬وظيفة‭ ‬واستقطاب‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬السياح‭ ‬إلى‭ ‬فلوريدا‭. ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ “‬أي‭ ‬إجراء‭ ‬يرمي‭ ‬إلى‭ ‬إحباط‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬لمجرد‭ ‬الانتقام‭ ‬من‭ ‬موقف‭ ‬اتخذته‭ ‬الشركة،‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬معادياً‭ ‬للتجارة‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬لفلوريدا‭ ‬أيضاً‭”.‬

ولم‭ ‬يعلن‭ ‬دي‭ ‬سانتيس‭ ‬الذي‭ ‬يُعتبر‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬اليمينية‭ ‬الشعبوية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬رسمياً‭ ‬ترشحه‭ ‬إلى‭ ‬الرئاسة‭ ‬الأميركية،‭ ‬لكن‭ ‬يُنظر‭ ‬إليه‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬منافسي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬التمهيدية‭ ‬للحزب‭ ‬الجمهوري‭.‬

ويطرح‭ ‬دي‭ ‬سانتيس‭ ‬نفسه‭ ‬كواحد‭ ‬من‭ ‬الساعين‭ ‬إلى‭ ‬مواجهة‭ ‬ثقافة‭ ‬الـ‭”‬ووك‭”‬،‭ ‬أي‭ ‬اليقظة‭ ‬حيال‭ ‬الإساءات‭ ‬العنصرية‭ ‬والتمييز‭.‬‮ ‬

ويتهم‭ ‬الحاكم‭ ‬الأربعيني‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ “‬النخب‭” ‬بفرض‭ ‬عقيدته‭ ‬التقدمية‭ ‬على‭ ‬مجتمع‭ ‬يرفضها،‭ ‬متعهداً‭ ‬بتحصين‭ ‬ولايته‭ ‬ضد‭ ‬هذا‭ ‬التوجه‭.‬