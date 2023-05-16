تناول البروكلي أو الملفوف قد يحدّ من الحساسية الجلدية

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يساهم‭ ‬تناول‭ ‬البروكلي‭ ‬أو‭ ‬الملفوف‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬شدّة‭ ‬الحساسية‭ ‬الجلدية،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬دراسة‭ ‬عرضها‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المعهد‭ ‬الوطني‭ ‬الفرنسي‭ ‬للصحة‭ ‬والبحوث‭ ‬الطبية‭ (‬إنسيرم‭)‬،‭ ‬وأشارت‭ ‬نتائجها‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬أن‭ ‬يتّبع‭ ‬مَن‭ ‬يعانون‭ ‬حساسية‭ ‬في‭ ‬بشرتهم‭ ‬نظاماً‭ ‬غذائياً‭ ‬متوازناً‭.‬‮ ‬

وفي‭ ‬الدراسة‭ ‬المنشورة‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ “‬إيه‭ ‬لايف‭” ‬العلمية،‭ ‬أظهر‭ ‬باحثون‭ ‬من‭ ‬معهدي‭ “‬إنسيرم‭” ‬و‭”‬كوري‭” ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬أولى،‭ ‬أن‭ ‬عدم‭ ‬الحصول على‭ ‬مركبات‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الخضر‭ ‬وتحديداً‭ ‬في‭ ‬البروكلي‭ ‬والملفوف،‭ ‬جعل‭ ‬الحساسية‭ ‬الجلدية‭ ‬أكثر‭ ‬حدّةً‭ ‬لدى‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الحيوانات‭.‬

ومن‭ ‬المعروف‭ ‬أصلاً‭ ‬أنّ‭ ‬حساسية‭ ‬الجلد‭ ‬ناتجة‭ ‬من‭ ‬استجابة‭ ‬مناعية‭ ‬غير‭ ‬مناسبة‭ ‬لمركّبات‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬البيئة،‭ ‬وأن‭ ‬درجة‭ ‬حدّتها‭ ‬تختلف‭ ‬استناداً‭ ‬إلى‭ ‬عوامل‭ ‬عدة‭ ‬بينها‭ ‬النظام‭ ‬الغذائي‭.‬

وركّز‭ ‬العلماء‭ ‬في‭ ‬عملهم‭ ‬البحثي‭ ‬على‭ ‬مركّبات‭ ‬أطعمة‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬جزيء‭ ‬موجود‭ ‬في‭ ‬الجسم‭ ‬هو‭ “‬مستقبل‭ ‬الهيدروكربون‭ ‬العطري‭” (‬AhR‭). ‬وعادة‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬العناصر‭ ‬الغذائية‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬الخضر‭ ‬من‭ ‬نوع الكرنبية،‭ ‬كالبروكلي‭ ‬مثلاً‭. ‬وأظهر‭ ‬الباحثون‭ ‬أن‭ ‬غياب‭ ‬هذه‭ ‬العناصر‭ ‬الغذائية‭ ‬لدى‭ ‬الفئران‭ ‬يرتبط‭ ‬بزيادة‭ ‬التهاب‭ ‬الجلد‭ ‬وتفاقم‭ ‬الحساسية‭ ‬الجلدية‭ ‬لديها،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يُرصَد‭ ‬لدى‭ ‬الفئران‭ ‬التي‭ ‬تلقت‭ ‬نظاماً‭ ‬غذائياً‭ ‬يحوي‭ ‬هذه‭ ‬المركّبات‭.‬

فكيف‭ ‬يمكن‭ ‬تفسير‭ ‬ما‭ ‬يحصل‭ ‬بيولوجياً‭ ‬عند‭ ‬غياب‭ ‬هذه‭ ‬المركّبات‭ ‬الغذائية؟

ولاحظ‭ ‬الباحثون،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬هذه‭ ‬العناصر‭ ‬الغذائية،‭ ‬إفراطاً‭ ‬في‭ ‬إنتاج‭ ‬جزيء‭ “‬تي‭ ‬جي‭ ‬اف‭- ‬بيتا‭” (‬عامل‭ ‬النمو‭ ‬المحول‭- ‬بيتا‭) ‬في‭ ‬جلد‭ ‬الفئران‭. ‬ومن‭ ‬شأن‭ ‬هذا‭ ‬الإفراط‭ ‬في‭ ‬الإنتاج‭ ‬تعطيل‭ ‬الأداء‭ ‬الطبيعي‭ ‬لفئة‭ ‬من‭ ‬الخلايا‭ ‬المناعية‭ ‬هي‭ ‬خلايا‭ ‬لانغرهانس‭ ‬الموجودة‭ ‬حصراً‭ ‬في‭ ‬الجلد،‭ ‬والتي‭ ‬تعمل‭ ‬كـ‭”‬مُعدِّل‭ ‬للاستجابات‭ ‬المناعية‭ ‬الجلدية‭”.‬

ثم‭ ‬توصّل‭ ‬العلماء‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬المركّبات‭ ‬التي‭ ‬تنشّط‭ ‬مستقبلات‭ ‬الهيدروكربون‭ ‬العطري‭ ‬تتحكم‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬إنتاج‮ ‬‭”‬تي‭ ‬جي‭ ‬اف‭- ‬بيتا‭” ‬في‭ ‬خلايا‭ ‬الجلد‭ ‬البشرية‭.‬

وقالت‭ ‬الباحثة‭ ‬لدى‭ “‬إنسيرم‭” ‬إيلودي‭ ‬سيغورا‭ ‬التي‭ ‬قادت‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬كوري‭ ‬إنّ‭ “‬نتائج‭ ‬الدراسة‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬اتباع‭ ‬نظام‭ ‬غذائي‭ ‬غير‭ ‬متوازن‭ ‬قد‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬التفاعلات‭ ‬الحساسية‭ ‬الجلدية‭ ‬لدى‭ ‬البشر‭”.‬