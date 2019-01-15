تناول‭ ‬اللوز‭ ‬قبل‭ ‬النوم‭ ‬أهم‭ ‬النصائح‭ ‬لليلة‭ ‬هادئة

لندن‭ ‬ـ‭ ‬الزمان‭: ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لدرجات‭ ‬الحرارة‭ ‬المنخفضة‭ ‬خلال‭ ‬فصل‭ ‬الشتاء‭ ‬تأثير‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬أنماط‭ ‬النوم‭ ‬لدينا،‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬الإصابة‭ ‬بالسمنة‭ ‬وأمراض‭ ‬القلب‭ ‬والسكري،‭ ‬فما‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نفعل‭ ‬لضمان‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬نوم‭ ‬هانئ‭ ‬وعميق؟‭ ‬ينصح‭ ‬خبراء‭ ‬التغذية‭ ‬بتناول‭ ‬عدة‭ ‬حبات‭ ‬من‭ ‬اللوز‭ ‬قبل‭ ‬النوم،‭ ‬لأن‭ ‬اللوز‭ ‬غني‭ ‬بهرمون‭ ‬الميلاتونين‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬النوم،‭ ‬والمغنيزيوم‭ ‬الذي‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬نوعية‭ ‬النوم‭ ‬بسبب‭ ‬مقدرته‭ ‬على‭ ‬محاربة‭ ‬الالتهابات،‭ ‬خاصة‭ ‬بالنسبة‭ ‬للأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬الأرق‭. ‬كما‭ ‬أشارت‭ ‬الدراسات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اللوز‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬مستويات‭ ‬هرمون‭ ‬الكورتيزول‭ ‬الذي‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬الاستيقاظ‭ ‬المتكرر‭ ‬في‭ ‬الليل‭.‬

وينصح‭ ‬الخبراء‭ ‬بتناول‭ ‬كوب‭ ‬من‭ ‬الحليب‭ ‬الدافئ،‭ ‬أو‭ ‬الشوكولاته‭ ‬الساخنة‭ ‬أو‭ ‬الشاي‭ ‬بالحليب‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬ليلة‭ ‬هانئة‭ ‬من‭ ‬النوم‭ ‬في‭ ‬الشتاء‭. ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬سبق،‭ ‬ينصح‭ ‬الخبراء‭ ‬باتخاذ‭ ‬بعض‭ ‬الخطوات‭ ‬الأخرى‭ ‬مثل‭ ‬ارتداء‭ ‬ملابس‭ ‬دافئة‭ ‬مصنوعة‭ ‬من‭ ‬الألياف‭ ‬الطبيعية‭ ‬كالصوف‭ ‬أو‭ ‬القطن‭ ‬لأنها‭ ‬أكثر‭ ‬دفئاً‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬الاصطناعية‭.‬

ويمثل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬حمّام‭ ‬دافئ‭ ‬قبل‭ ‬النوم‭ ‬وسيلة‭ ‬أخرى‭ ‬للشعور‭ ‬بالنعاس‭ ‬والنوم‭ ‬العميق‭ ‬طوال‭ ‬الليل،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬إكسبرس‭ ‬البريطانية‭.‬