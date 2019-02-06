تناقضات‭ ‬حول‭ ‬اتفاق‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬وأربيل‭ ‬بشأن‭ ‬عودة‭ ‬البيشمركة‭ ‬الى‭ ‬كركوك

‭ ‬بغداد‭ – ‬اربيل‭ – ‬كركوك‭ – ‬الزمان‭ ‬

نفت‭ ‬الجبهة‭ ‬التركمانية‭ ‬ووزارة‭ ‬البيشمركة‭ ‬الكردية‭ ‬،‭ ‬الاربعاء‭ ‬،‭ ‬وجود‭ ‬اتفاق‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬المركزية‭ ‬وحكومة‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬،‭ ‬على‭ ‬عودة‭ ‬القوات‭ ‬الكردية‭ ‬الى‭ ‬كركوك‭. ‬في‭. ‬ظل‭ ‬عدم‭ ‬وضوح‭ ‬البيانات‭ ‬الرسمية‭ ‬والتصريحات‭ . ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الجبهة‭ ‬التركمانية‭ ‬ارشد‭ ‬الصالحي‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬في‭ ‬تويتر:‭ ‬“لا‭ ‬يوجد‭ ‬للحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬اي‭ ‬اتفاق‭ ‬لإعادة‭ ‬البيشمركة‭ ‬الى‭ ‬كركوك‭ ‬دون‭ ‬اخذ‭ ‬موافقات‭ ‬التركمان‭ ‬والعرب”‭. ‬وكانت‭ ‬وسائل‭ ‬اعلام‭ ‬محلية‭ ‬وعربية‭ ‬تناولت،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬أنباء‭ ‬عن‭ ‬توصل‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬العراقية،‭ ‬ووزارة‭ ‬البيشمركة،‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬بشأن‭ ‬عودة‭ ‬القوات‭ ‬الكردية‭ ‬الى‭ ‬كركوك‭ ‬والمناطق‭ ‬المتنازع‭ ‬عليها‭. ‬وبالتزامن‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الانباء،‭ ‬قال‭ ‬الصالحي:‭ ‬“يجب‭ ‬تنظيف‭ ‬الملف‭ ‬الامني‭ ‬للشرطة‭ ‬المحلية‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬الموالية‭ ‬للأحزاب”‭.‬

بدورها‭ ‬نفت‭ ‬وزارة‭ ‬البيشمركة،‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان،‭ ‬الأربعاء‭ ‬وجدود‭ ‬اتفاق‭ ‬رسمي‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الاتحادية،‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬قوات‭ ‬البيشمركة‭ ‬الكردية‭ ‬الى‭ ‬محافظة‭ ‬كركوك،‭ ‬والمناطق‭ ‬المتنازع‭ ‬عليها،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬16‭ ‬شهراً‭ ‬من‭ ‬خروجها‭ ‬منها‭. ‬وقال‭ ‬اللواء‭ ‬قارمان‭ ‬كمال‭ ‬الدين،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اركان‭ ‬البيشمركة‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬صحفي‭ ‬“لا‭ ‬يوجد‭ ‬اي‭ ‬اتفاق‭ ‬رسمي‭ ‬مع‭ ‬بغداد‭ ‬لإعادة‭ ‬قوات‭ ‬البيشمركة‭ ‬الى‭ ‬كركوك”‭. ‬وأضاف،‭ ‬أنه‭ ‬“في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الاخير‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع،‭ ‬تم‭ ‬تشكيل‭ ‬‮٥‬‭ ‬لجان‭ ‬ميدانية‭ ‬بين‭ ‬الطرفين”،‭ ‬مبيناً‭ ‬أن‭ ‬“هذه‭ ‬اللجان‭ ‬ستستطلع‭ ‬مناطق‭ ‬مخمور‭ ‬وديالى‭ ‬وسهل‭ ‬نينوى‭ ‬واطراف‭ ‬كركوك‭ ‬وتشاهد‭ ‬الوضع‭ ‬الامني‭ ‬هناك”‭. ‬

وأشار‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬اللجان‭ ‬ستقيم‭ ‬“هل‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬لإعادة‭ ‬انتشار‭ ‬البيشمركة‭ ‬وبعد‭ ‬الجولة‭ ‬الاستطلاعية‭ ‬سيتم‭ ‬تحديد‭ ‬الموقف‭ ‬النهائي”‭. ‬وجدد‭ ‬مؤكداً:‭ ‬“لكن‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬اي‭ ‬عودة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬ولا‭ ‬اتفاق‭ ‬رسمي‭ ‬اطلاقا”

وكان‭ ‬الفريق‭ ‬جبار‭ ‬ياور‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬لوزارة‭ ‬البيشمركة‭ ‬قال‭ ‬ان‭ ‬وزارتي‭ ‬الدفاع‭ ‬العراقية‭ ‬و‭ ‬البيشمركة‭ ‬الخاصة‭ ‬باقليم‭ ‬كردستان‭ ‬على‭ ‬تشكيل‭ ‬5‭ ‬لجان‭ ‬ميدانية‭ ‬أمنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬وقوات‭ ‬البيشمركة‭ ‬لحماية‭ ‬الامن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬المتنازع‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬محافظات‭ ‬كركوك‭ ‬وصلاح‭ ‬الدين‭ ‬والموصل‭ ‬وديالى‭. ‬وقال‭ ‬الفريق‭ ‬ياور‭ ‬خلال‭ ‬تصريح‭ ‬متلفز‭ ‬:‭ ‬نحن‭ ‬ننتظر‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬اللجان‭ ‬الميدانية‭ ‬المشتركة‭ ‬بزيارة‭ ‬المناطق‭ ‬المشمولة‭ ‬بالاتفاق‭ ‬وتوضيح‭ ‬ماهي‭ ‬احتياجات‭ ‬تلك‭ ‬المناطق‭ ‬،من‭ ‬ناحية‭ ‬نشر‭ ‬القوات‭ ‬المشتركة‭ ‬وتكثيف‭ ‬الجهود‭ ‬الامنية‭ ‬بالتعاون‭ ‬بين‭ ‬البيشمركة‭ ‬والجيش‭.‬

واشار‭ ‬الى‭ ‬انّ‭ ‬امر‭ ‬تشكيل‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬للتعاون‭ ‬والتنسق‭ ‬تم‭ ‬بأمر‭ ‬رسمي‭ ‬صادر‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬عادل‭ ‬عبدالمهدي‭ ‬وعقدت‭ ‬اللجنة‭ ‬عدة‭ ‬اجتماعات‭ ‬آخرها‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬اربيل‭ ‬وتوصلت‭ ‬اللجنة‭ ‬الى‭ ‬قرار‭ ‬تشكيل‭ ‬اللجان‭ ‬الفرعية،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬اكد‭ ‬استعداده‭ ‬للتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجيش‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬حماية‭ ‬الامن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬المستقطعة،‭ ‬بحسب‭ ‬تعبيره‭ .‬

واضاف‭ ‬الياور‭ ‬:‭ ‬اذا‭ ‬اكدت‭ ‬اللجان‭ ‬الميدانية‭ ‬حاجة‭ ‬اية‭ ‬منطقة‭ ‬الى‭ ‬نشر‭ ‬قوات‭ ‬مشركة‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬والبيشمركة‭ ‬فسنقوم‭ ‬بنشر‭ ‬تلك‭ ‬القوات،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬قوات‭ ‬الجيش‭ ‬والبيشمركة‭ ‬سيبدأ‭ ‬مرة‭ ‬اخرى‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬السابق‭.‬

واوضح‭ ‬جبار‭ ‬ياور:‭ ‬ان‭ ‬نشر‭ ‬القوات‭ ‬المشتركة‭ ‬سيساهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬مخاطر‭ ‬الارهاب‭ ‬والسماح‭ ‬بعودة‭ ‬النازحين‭ ‬الى‭ ‬مناطقهم‭ ‬وخاصة‭ ‬النازحين‭ ‬الكرد‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬المستقطعة‭. ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬مهمة‭ ‬القوات‭ ‬المشتركة‭ ‬ستكون‭ ‬حماية‭ ‬تلك‭ ‬المناطق‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الارهابيين‭ ‬وابعاد‭ ‬اي‭ ‬تهديد‭ ‬امني‭ ‬لحياة‭ ‬ومعيشة‭ ‬المواطنين‭.‬

واضاف:‭ ‬ان‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬يدعم‭ ‬وجود‭ ‬تنسيق‭ ‬وتعاون‭ ‬مشترك‭ ‬بين‭ ‬قوات‭ ‬البيشمركة‭ ‬والجيش‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬مخاطر‭ ‬الارهابيين‭.‬