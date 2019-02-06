تناقضات‭ ‬حول‭ ‬اتفاق‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬وأربيل‭ ‬بشأن‭ ‬عودة‭ ‬البيشمركة‭ ‬الى‭ ‬كركوك

بغداد – اربيل – كركوك – الزمان
نفت الجبهة التركمانية ووزارة البيشمركة الكردية ، الاربعاء ، وجود اتفاق بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان ، على عودة القوات الكردية الى كركوك. في. ظل عدم وضوح البيانات الرسمية والتصريحات . وقال رئيس الجبهة التركمانية ارشد الصالحي في تغريدة عبر حسابه في تويتر: “لا يوجد للحكومة العراقية في بغداد اي اتفاق لإعادة البيشمركة الى كركوك دون اخذ موافقات التركمان والعرب”. وكانت وسائل اعلام محلية وعربية تناولت، في وقت سابق، أنباء عن توصل وزارة الدفاع العراقية، ووزارة البيشمركة، الى اتفاق بشأن عودة القوات الكردية الى كركوك والمناطق المتنازع عليها. وبالتزامن مع هذه الانباء، قال الصالحي: “يجب تنظيف الملف الامني للشرطة المحلية من العناصر الموالية للأحزاب”.
بدورها نفت وزارة البيشمركة، في حكومة إقليم كردستان، الأربعاء وجدود اتفاق رسمي مع وزارة الدفاع الاتحادية، على إعادة قوات البيشمركة الكردية الى محافظة كركوك، والمناطق المتنازع عليها، وذلك بعد نحو 16 شهراً من خروجها منها. وقال اللواء قارمان كمال الدين، نائب رئيس اركان البيشمركة في تصريح صحفي “لا يوجد اي اتفاق رسمي مع بغداد لإعادة قوات البيشمركة الى كركوك”. وأضاف، أنه “في الاجتماع الاخير مع وزارة الدفاع، تم تشكيل ٥ لجان ميدانية بين الطرفين”، مبيناً أن “هذه اللجان ستستطلع مناطق مخمور وديالى وسهل نينوى واطراف كركوك وتشاهد الوضع الامني هناك”.
وأشار الى أن هذه اللجان ستقيم “هل هناك حاجة لإعادة انتشار البيشمركة وبعد الجولة الاستطلاعية سيتم تحديد الموقف النهائي”. وجدد مؤكداً: “لكن لا يوجد اي عودة في الوقت الحالي ولا اتفاق رسمي اطلاقا”
وكان الفريق جبار ياور الامين العام لوزارة البيشمركة قال ان وزارتي الدفاع العراقية و البيشمركة الخاصة باقليم كردستان على تشكيل 5 لجان ميدانية أمنية لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة لحماية الامن والاستقرار في المناطق المتنازع عليها في محافظات كركوك وصلاح الدين والموصل وديالى. وقال الفريق ياور خلال تصريح متلفز : نحن ننتظر أن تقوم اللجان الميدانية المشتركة بزيارة المناطق المشمولة بالاتفاق وتوضيح ماهي احتياجات تلك المناطق ،من ناحية نشر القوات المشتركة وتكثيف الجهود الامنية بالتعاون بين البيشمركة والجيش.
واشار الى انّ امر تشكيل اللجنة العليا للتعاون والتنسق تم بأمر رسمي صادر من رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي وعقدت اللجنة عدة اجتماعات آخرها كان في اربيل وتوصلت اللجنة الى قرار تشكيل اللجان الفرعية، مشيرا الى ان اقليم كردستان اكد استعداده للتعاون والتنسيق مع الجيش من اجل حماية الامن والاستقرار في المناطق المستقطعة، بحسب تعبيره .
واضاف الياور : اذا اكدت اللجان الميدانية حاجة اية منطقة الى نشر قوات مشركة من الجيش والبيشمركة فسنقوم بنشر تلك القوات، مؤكدا ان العمل المشترك بين قوات الجيش والبيشمركة سيبدأ مرة اخرى كما كان في السابق.
واوضح جبار ياور: ان نشر القوات المشتركة سيساهم بشكل كبير في القضاء على مخاطر الارهاب والسماح بعودة النازحين الى مناطقهم وخاصة النازحين الكرد من المناطق المستقطعة. مشيرا الى ان مهمة القوات المشتركة ستكون حماية تلك المناطق من خطر الارهابيين وابعاد اي تهديد امني لحياة ومعيشة المواطنين.
واضاف: ان التحالف الدولي يدعم وجود تنسيق وتعاون مشترك بين قوات البيشمركة والجيش للقضاء على مخاطر الارهابيين.