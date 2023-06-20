تنافس علمي لتطوير أجنة مخبرية يثير دعوات لتشديد الضوابط

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬استخدم‭ ‬علماء‭ ‬الخلايا‭ ‬الجذعية‭ ‬لإنشاء‭ ‬هياكل‭ ‬تشبه‭ ‬الأجنة‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬المختبر،‭ ‬في‭ ‬سابقة‭ ‬أثارت‭ ‬دعوات‭ ‬لوضع‭ ‬ضوابط‭ ‬تنظيمية‭ ‬أكثر‭ ‬صرامة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬سريع‭ ‬التطور‭.‬

فقد‭ ‬نشرت‭ ‬مختبرات‭ ‬مختلفة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬خلاصات‭ ‬دراسات‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬في‭ ‬مراحلها‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬السبعة‭ ‬الماضية‭ ‬يصفون‭ ‬فيها‭ ‬بحوثهم،‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬خبراء‭ ‬دعوا‭ ‬إلى‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭ ‬بحذر‭ ‬لأن‭ ‬هذه‭ ‬البحوث‭ ‬لم‭ ‬تخضع‭ ‬بعد‭ ‬لمراجعة‭ ‬من‭ ‬جهات‭ ‬علمية‭ ‬أخرى‭.‬واستخدمت‭ ‬المختبرات‭ ‬تقنيات‭ ‬مختلفة‭ ‬لتشجيع‭ ‬الخلايا‭ ‬الجذعية‭ ‬الجنينية‭ ‬البشرية،‭ ‬والتي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬أي‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الخلايا،‭ ‬وأن‭ ‬تتجمع‭ ‬ذاتياً‭ ‬في‭ ‬بنية‭ ‬تشبه‭ ‬الأجنّة،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬حيوانات‭ ‬منوية‭ ‬أو‭ ‬بويضة‭ ‬أو‭ ‬إخصاب‭. ‬والهدف‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬إعطاء‭ ‬العلماء‭ ‬نموذجاً‭ ‬يمكنهم‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬دراسة‭ ‬الأجنّة‭ ‬البشرية‭ ‬بطرق‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬بسبب‭ ‬مخاوف‭ ‬أخلاقية،‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬أن‭ ‬يوفر‭ ‬ذلك‭ ‬نظرة‭ ‬معمقة‭ ‬جديدة‭ ‬حول‭ ‬أسباب‭ ‬العيوب‭ ‬الخلقية‭ ‬والاضطرابات‭ ‬الوراثية‭ ‬والعقم‭ ‬ومشاكل‭ ‬أخرى‭ ‬أثناء‭ ‬الحمل‭. ‬وحصل‭ ‬الإعلان‭ ‬الأول‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬التطور‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي،‭ ‬عندما‭ ‬وصفت‭ ‬ماغدالينا‭ ‬زرنيكا‭ ‬غويتز‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬كامبريدج‭ ‬ومعهد‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬عمل‭ ‬فريقها‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬السنوي‭ ‬للجمعية‭ ‬الدولية‭ ‬لأبحاث‭ ‬الخلايا‭ ‬الجذعية‭ ‬في‭ ‬بوسطن‭. ‬ونُشرت‭ ‬المعلومات‭ ‬عن‭ ‬عرضها‭ ‬التقديمي‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ “‬ذي‭ ‬غارديان‭”.‬

والخميس‭ ‬الفائت،‭ ‬نشر‭ ‬فريق‭ ‬جاكوب‭ ‬هانا‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬وايزمان‭ ‬للعلوم‭ ‬في‭ ‬إسرائيل،‭ ‬خلاصات‭ ‬دراسة‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬النشر،‭ ‬توضح‭ ‬بالتفصيل‭ ‬عملهم‭ ‬على‭ ‬نماذج‭ ‬الأجنة‭ ‬البشرية‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬الخلايا‭ ‬الجذعية‭.‬

وسرعان‭ ‬ما‭ ‬نشر‭ ‬فريق‭ ‬زرنيكا‭ ‬غويتز‭ ‬نسخة‭ ‬مطبوعة‭ ‬خاصة‭ ‬ببحثهم،‭ ‬قدموا‭ ‬فيها‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭. ‬وحذت‭ ‬مختبرات‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬حذوها،‭ ‬وأصدرت‭ ‬خلاصات‭ ‬دراسات‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬النشر‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬وانتقد‭ ‬الباحثون‭ ‬تقارير‭ ‬إعلامية‭ ‬وصفت‭ ‬كتل‭ ‬الخلايا‭ ‬بأنها‭ “‬أجنّة‭ ‬اصطناعية‭”‬،‭ ‬قائلين‭ ‬إنها‭ ‬ليست‭ ‬اصطناعية‭ ‬تماماً،‭ ‬إذ‭ ‬إنها‭ ‬نمت‭ ‬من‭ ‬الخلايا‭ ‬الجذعية،‭ ‬ولا‭ ‬ينبغي‭ ‬اعتبارها‭ ‬كذلك‭ ‬أجنّة‭. ‬وقد‭ ‬سلطت‭ ‬طفرة‭ ‬البيانات‭ ‬هذه‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الطبيعة‭ ‬التنافسية‭ ‬العالية‭ ‬للبحث‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

في‭ ‬غضون‭ ‬أسابيع‭ ‬قليلة‭ ‬في‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬نشر‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬زرنيكا‭ ‬غويتز‭ ‬وهانا‭ ‬بحوثاً‭ ‬حول‭ ‬عملهما‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬أول‭ ‬هياكل‭ ‬شبيهة‭ ‬بالأجنة‭ ‬باستخدام‭ ‬خلايا‭ ‬جذعية‭ ‬من‭ ‬الفئران‭.‬

وقال‭ ‬كلا‭ ‬الفريقين‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬دراستهما‭ ‬الجديدة‭ ‬قد‭ ‬حظيت‭ ‬بقبول‭ ‬لدى‭ ‬مجلات‭ ‬مرموقة‭ ‬بعد‭ ‬مراجعتها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬علماء‭ ‬آخرين،‭ ‬وأشارا‭ ‬إلى‭ ‬أنهما‭ ‬عرضا‭ ‬أعمالهما‭ ‬في‭ ‬المؤتمرات‭ ‬قبل‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬بها‭ ‬أخيراً‭.‬

ونفى‭ ‬هانا‭ ‬فكرة‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الفريقين‭ ‬قد‭ ‬حقق‭ “‬سابقة‭” ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬قائلاً‭ ‬إنهما‭ ‬توصلا‭ ‬إلى‭ ‬إنجازات‭ ‬مختلفة‭ ‬تماماً‭. ‬وقال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬النماذج‭ ‬التي‭ ‬طورها‭ ‬فريقه‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ “‬مشيمة‭ ‬وكيس‭ ‬محي‭ (‬حويصلة‭ ‬سرية‭) ‬وتجويف‭ ‬يحيط‭ ‬بالجنين‭”‬،‭ ‬وخصائص‭ ‬جنينية‭ ‬أخرى‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬نماذج‭ ‬فريق‭ ‬زرنيكا‭ ‬غويتز‭ ‬تفتقر‭ ‬إليها‭.‬

واعتبر‭ ‬باحثون‭ ‬آخرون‭ ‬أن‭ ‬نماذج‭ ‬فريق‭ ‬هانا‭ ‬كانت‭ ‬أكثر‭ ‬تقدماً،‭ ‬كما‭ ‬أشادوا‭ ‬باستخدام‭ ‬الباحثين‭ ‬فقط‭ ‬التعديلات‭ ‬الكيميائية‭ ‬وليس‭ ‬التعديلات‭ ‬الجينية‭ ‬لوضع‭ ‬الخلايا‭ ‬في‭ ‬هياكل‭ ‬شبيهة‭ ‬بالأجنة‭.‬

قال‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬ماكس‭ ‬بلانك‭ ‬الألماني‭ ‬لبيولوجيا‭ ‬الخلايا‭ ‬الجزيئية‭ ‬وعلم‭ ‬الوراثة‭ ‬جيس‭ ‬فينفليت‭ “‬إن‭ ‬التشابه‭ (‬في‭ ‬نموذج‭ ‬هانا‭) ‬مع‭ ‬الجنين‭ ‬الطبيعي‭ ‬لافت،‭ ‬بصورة‭ ‬تكاد‭ ‬تفوق‭ ‬الطبيعة‭”.‬

وأوضح‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬بيولوجيا‭ ‬الخلايا‭ ‬الجذعية‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬ريدينغ‭ ‬البريطانية‭ ‬داريوس‭ ‬ويديرا‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الأفضل‭ ‬انتظار‭ ‬مراجعة‭ ‬الأقران‭ ‬قبل‭ ‬مقارنة‭ ‬البحث‭.‬

لكنه‭ ‬اعتبر‭ ‬أن‭ “‬تأثير‭ ‬كلتا‭ ‬الدراستين‭ ‬هائل‭”‬،‭ ‬مضيفا‭ “‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نحاول‭ ‬تجنب‭ ‬الضجيج‭ ‬غير‭ ‬الصحي‭ ‬لأن‭ ‬هذه‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬مبكرة‭.‬‭ ‬ولكن‭ ‬بالفعل،‭ ‬ستكون‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬إرشادات‭ ‬جديدة‭”.‬

قال‭ ‬كلا‭ ‬المختبرين‭ ‬إنهما‭ ‬طورا‭ ‬نماذج‭ ‬الأجنة‭ ‬الخاصة‭ ‬بهما‭ ‬لمدة‭ ‬14‭ ‬يوماً،‭ ‬وهو‭ ‬الحد‭ ‬القانوني‭ ‬الأقصى‭ ‬لنمو‭ ‬الأجنة‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬المختبر‭ ‬في‭ ‬بلدان‭ ‬عدة‭.‬

بعد‭ ‬14‭ ‬يوماً،‭ ‬تبدأ‭ ‬الأجنة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الخلايا‭ ‬لتشكيل‭ ‬أعضاء‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الدماغ،‭ ‬وهي‭ ‬فترة‭ ‬تُسمى‭ “‬الصندوق‭ ‬الأسود‭” ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬توافر‭ ‬سوى‭ ‬القليل‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬عن‭ ‬الأجنة‭ ‬البشرية‭ ‬بعد‭ ‬هذه‭ ‬النقطة‭.‬

تختلف‭ ‬القواعد‭ ‬الخاصة‭ ‬بالبحوث‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬بين‭ ‬البلدان،‭ ‬لكن‭ ‬معظمها‭ ‬ينطبق‭ ‬على‭ ‬الأجنة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تخصيبها،‭ ‬وهي‭ ‬ثغرة‭ ‬تتسلل‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬النماذج‭ ‬الشبيهة‭ ‬بالأجنة‭.‬

وقالت‭ ‬جامعة‭ ‬كامبريدج‭ ‬الجمعة‭ ‬إنها‭ ‬أطلقت‭ ‬مشروعاً‭ ‬لتطوير‭ ‬أول‭ ‬إطار‭ ‬حوكمة‭ ‬لنماذج‭ ‬الأجنة‭ ‬البشرية‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬الخلايا‭ ‬الجذعية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭.‬

وأكد‭ ‬العلماء‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬أنهم‭ ‬لا‭ ‬يعتزمون‭ ‬زرع‭ ‬نماذج‭ ‬أجنة‭ ‬في‭ ‬رحم‭ ‬بشري،‭ ‬وأنه‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬حصل‭ ‬ذلك،‭ ‬فلن‭ ‬يؤدي‭ ‬الأمر‭ ‬إلى‭ ‬إنجاب‭ ‬طفل‭.‬

ودعا‭ ‬جيمس‭ ‬بريسكو‭ ‬من‭ ‬معهد‭ ‬فرانسيس‭ ‬كريك‭ ‬البريطاني‭ ‬الباحثين‭ ‬إلى‭ “‬العمل‭ ‬بحذر‭ ‬وحذر‭ ‬وشفافية‭”.‬

وقال‭ “‬الخطر‭ ‬يكمن‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬الزلات‭ ‬أو‭ ‬الادعاءات‭ ‬غير‭ ‬المبررة‭ ‬ستؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تراخ‭ ‬لدى‭ ‬الجمهور‭ ‬وصنّاع‭ ‬القرار،‭ ‬وهذا‭ ‬سيكون‭ ‬انتكاسة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬المجال‭”.‬