الحرب الروسية الأوكرانية

تنافس المسيّرات الإيرانية والتركية – عماد علّو الربيعي

المقدمة

شكلت ساحة العمليات القتالية في الحرب الروسية الأوكرانية بيئة قتالية مثالية لاختبار فاعلية وقدرات المسيرات الإيرانية والتركية وفرصة كافية للتطوير وتلافي عيوب طائراتهما المُسيَّرة وتطوير إمكاناتها. ويبدو أن موسكو استبعدت إمكانية حصولها على طائرات “بيرقدار” (TB2)، التركية وذلك لالتزام الشركة المصنعة لها بعلاقاتها التصنيعية مع الشركات الأوكرانية المنتجة لمحركات “بيرقدار” (TB2)، لهذا حاء تصريح لمدير العام لشركة “بيرقدار تكنولوجي”، خلوق بيرقدار، أنه لن يبيع الطائرات المسيرة لروسيا، مشيرا إلى أن الشركة فخورة بأنها أصبحت رمزا لدى المقاومة الأوكرانية.

ولهذا لم يعد خافيا” أن ايران تهدف الى تعزيز مجموعة من المصالح العسكرية والاقتصادية والسياسية، عبر التعاون العسكري والاقتصادي والسياسي مع روسيا العضو الدائم في مجلس الامن الدولي، وهو ما قد يساهم في تخطي عزلتهما، أي (روسيا وايران)، كما تعزز هذه الصفقات للمزيد من التعاون العسكري لاسيما في مجال تعزيز الدفاع الجوي والقوات الجوية الإيرانية بفتح أبواب استيراد ايران للأسلحة الروسية المتطورة مستقبلا. خصوصا” بعد أن أظهرت المسيرات الإيرانية -وفقا للرواية الأوكرانية- قوة تدميرية كبيرة، مقارنة بالمسيرة التركية بيرقدار الكبيرة الحجم والغالية الثمن.. ومع أنه من شبه المستحيل معرفة مستوى التأثير الفعلي لأي من مسيرات البلدين في الحرب الدائرة، فإن التنافس بينهما بدا جليا لاسيما وأن “مسيرة مهاجر-6 تشبه من حيث الوظيفة والحجم مسيرة بيرقدار تي بي-2 التركية، التي تحلق على علو متوسط وتمتاز بقدرة كبيرة على التحمل. في حين يمكن أن نفسر نجاح سلاح المسيرات الإيرانية شاهد ومهاجر يعود إلى كونها سلاحا جديدا على مسرح العمليات، وعدم حيازة الأوكرانيون لأنظمة مضادة لها.

ساحة عمليات

ان تنافس المسيرات الإيرانية والتركية في ساحة العمليات الروسية الأوكرانية يصب في صالح كل من طهران وانقرة لجهة إيجاد مكان لهما في سوق الطائرات المسيرة الذي تحتل قمته الولايات المتحدة وإسرائيل” بطائراتهما من أنواع مختلفة مثل(هيرمس 900 أو كوخاف، وايتان وهيرون وغيرها من المسيرات الإسرائيلية ، أما المسيرات الأمريكية مثل أم كيو- 1 بريديتور و MQ-9 Reaper و GD Avenger وغيرها) في حين تأتي “المسيرات التركية في المرتبة الثالثة متفوقة على المسيرات الإيرانية التي يبدو أنها دخولها الحديث الى سوق المنافسة مستفيدة من الحرب الاوكرانية بهدف تحسين أداء طائراتها المسيرة وتعزيز مبيعات سلاحها من المسيرات في الشرق الأوسط ، بل في العالم أيضا”. في وقت يبدو أن مبيعات المسيرات الإيرانية الى روسيا تؤشر دخول المسيرات الإيرانية حلبة المنافسة الدولية خصوصا” وأن ايران باتت تمتلك صناعة محلية قوية للطائرات بدون طيار، وطورتها لتُعوِّضها عن قوتها الجوية التي ضَعُفت بسبب سنوات من العقوبات الدولية، وتمتلك إيران العديد من المُسيَّرات، بعضها استحدثته عبر الهندسة العكسية للطائرات الأميركية والإسرائيلية المُسيَّرة التي استولت عليها، كما تتنوَّع أغراض المُسيَّرات الإيرانية لتشمل عمليات المراقبة والاستطلاع العسكري والهجوم؛ سواء بالذخائر النارية أو بالاصطدام بالهدف والانفجار (الطائرات الانتحارية). واليوم تصدَّر إيران طائرات بدون طيار إلى إثيوبيا، و“حزب الله” اللبناني، والحشد الشعبي العراقي، والحوثيين في اليمن، كما أنشأت مصنعا لإنتاج طائرات استطلاع مُسيَّرة من طراز(أبابيل-2) في العاصمة الطاجيكية دوشنبه، كما صدرت الى الجيش الفنزويلي طائرات مسيرة من طراز (مهاجر2).

وعلى الرغم من الهالة الإعلامية التي احيطت بها عمليات الطائرات المسيرة التركية طراز بيرقدار TB2، والإيرانية طراز شاهد 136، فإن الدولتين المسلمتين الكبيرتين المصنعتين للطائرات المسيرة (تركيا وإيران) غير معنيتين بالحرب الروسية الاوكرانية، بشكل مباشر، لكن منطق صناعة السلاح وترسيخ القوة والنفوذ جعل البلدين الأكثر حضورا في ساحات المواجهة مع الغرب مؤثرين وبقوة في صناعة يوميات الحرب وأنغام الموت بين الروس والأوكرانيين. الا أنه من الناحية المهنية فانه من المستبعد أن تُغيِّر هذه الطائرات المسيرة مسار الحرب لصالح أحد الطرفين المتحاربين (روسيا وأوكرانيا)، من الناحية الإستراتيجية، ومع هذا؛ فإن اختبار سلاح الطائرات المسيرة بأنواعها المختلفة، في بيئة قتالية متطورة مثل الحرب الروسية الأوكرانية، سيوفر للدول المصنعة للطائرات المسيرة فرصة كافية للتطوير من أجل تلافي عيوب طائراتها المُسيَّرة وتطوير إمكاناتها، باعتبارها سلاح المستقبل الأكثر فتكا” وأقل كلفة. ان تعاون الدول في تطوير صناعة الطائرات المسيرة قد بالضرورة إلى الانخراط في تحالفات إستراتيجية، ولكن قد يؤدي مزيد من التعاون العسكري والاقتصادي الثنائي وإضفاء طابع أكثر إستراتيجية على علاقات البلدين المتعاونين في هذا الاطار.

تطور الصناعة

ان تطور صناعة الطائرات المسيرة في كل من ايران وتركيا بالإضافة الى دول أخرى تقوم بتصنيعها سيزيد من حدة التوترات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط اذا ما استمر كلا البلدين بتزويد حلفائه (دول أو حركات وفصائل سياسية مسلحة)، بهذا النوع من الأسلحة الذكية والمقصود هنا الطائرات المسيرة بمختلف أنواعها، والتي استخدم أنواع منها في الصراعات العسكرية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يمكن اعتباره واحدة من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. كما أنه من المرجح أن تكون الآثار المترتبة على استخدام الطائرات بدون طيار في أوكرانيا طويلة الأمد وبعيدة المدى ومتعددة الأبعاد، وسوف تنعكس بالتأكيد على الابعاد التنظيمية والأمنية المتعلقة بالعقيدة القتالية أو التكتيكات أو الدفاع، في منطقة الشرق الأوسط خصوصا” وأن نجم الطائرات المسيرة الحربية كان قد لمع في حرب اليمن، مما دفع دول منطقة الخليج العربي للعمل على اقتناء وتصنيع طائرات الدرونز مثل دولة الامارات العربية المتحدة التي تصنع الطائرة المسيرة (يبهون يونايتد 40) كما تقوم المملكة العربية السعودية بتصنيع الطائرة المسيرة (حارس الأجواء)، أما قطر فهي تستخدم المسيرة بيرقدار TB2منذ عدة سنوات.

{ مستشار مركز الرافدين للحوار، مدير مركز الاعتماد للدراسات الأمنية والاستراتيجية