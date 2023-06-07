تميم في بغداد قريباً والسوداني يتلقى دعوة لزيارة مسقط

بغداد – الزمان

يجري أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني زيارة رسمية إلى العراق في منتصف شهر حزيران الحالي، تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني امس الأربعاء دعوة من سلطان عمان هيثم بن طارق لزيارة مسقط.

وبحسب مصدر حكومي فإن (أمير قطر سيزور العاصمة بغداد خلال شهر حزيران الحالي ليلتقي بالرئاسات الثلاث، إضافة الى عدد من القيادات السياسية)، مضيفا أن (تميم سيبحث في بغداد ملفات مهمة من ما يتعلق بالقطاعات التجارية والاستثمارية والتعاون الأمني وغيرها). وتلقى السوداني دعوة من سلطان عمان لزيارة مسقط.

جاء ذلك خلال استقبال السوداني لسفير سلطنة عُمان لدى بغداد، حامد بن أحمد امس.وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء تلقته (الزمان) أمس أن عيدروس نقل إلى السوداني (تحيات السلطان هيثم بن طارق، ودعوته الى رئيس مجلس الوزراء لزيارة عمان، وحرص الحكومة العُمانية على إدامة التعاون مع العراق، في مختلف المجالات والصعد). الى ذلك وافق السوداني امس الأربعاء، على طلب سفير المجر لدى بغداد أتيلا تار بمشاركة الشركات المجرية بمشروع طريق التنمية الستراتيجي . وقال بيان آخر تلقته (الزمان) امس ان رئيس مجلس الوزراء استقبل تار واستعرض معه (علاقات الصداقة المتميزة بين العراق وجمهورية المجر)، مضيفاً ان (رئيس مجلس الوزراء رحّب بطلب السفير المجري بمشاركة الشركات المجرية بمشروع طريق التنمية الستراتيجي؛ لما تتمتع به من سمعة وخبرة).