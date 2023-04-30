تمديد‭ ‬الهدنة‭ ‬وحميدتي ينقل‭ ‬قواته‭ ‬من‭ ‬الغرب‭ ‬الى‭ ‬الخرطوم‭ ‬

قصف‭ ‬جوي‭ ‬على‭ ‬أم‭ ‬درمان‭ ‬ورحلة‭ ‬بريطانية‭ ‬جديدة‭ ‬لجلاء‭ ‬رعايا‭ ‬عالقين

الخرطوم‭ – ‬ام‭ ‬درمان‭ – ‬لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬الأحد‭ ‬تمديد‭ ‬الهدنة‭ ‬التي‭ ‬تنتهي‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام،‭ ‬رغم‭ ‬خرقها‭ ‬باستمرار‭ ‬منذ‭ ‬بدئها‭.‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنه‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬المساعي‭ ‬السعودية‭ ‬والأميركية‭ ‬‮«‬وافقت‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬على‭ ‬تمديد‭ ‬الهدنة‮»‬‭ ‬مؤكدا‭ ‬‮«‬جاهزيته‭ ‬التامة‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬خروقات‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أعلنت‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬‮«‬تمديد‭ ‬أجل‭ ‬الهدنة‭ ‬الإنسانية‭ ‬لـ72‭ ‬ساعة‮»‬‭ ‬استجابة‭ ‬‮«‬لنداءات‭ ‬دولية‭ ‬واقليمية‭ ‬ومحلية‮»‬‭. ‬وأفاد‭ ‬شهود‭ ‬عيان‭ ‬وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬بوقوع‭ ‬اشتباكات‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مقر‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬الخرطوم،‭ ‬وتعرض‭ ‬مدينة‭ ‬أم‭ ‬درمان‭ ‬غرب‭ ‬العاصمة‭ ‬لقصف‭ ‬جوي‭.‬

ومن‭ ‬جنوب‭ ‬الخرطوم‭ ‬قال‭ ‬شاهد‭ ‬عيان‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬قتال‭ ‬عنيف‭ ‬جدا‭ ‬وإطلاق‭ ‬نار‭ ‬كثيف‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬كل‭ ‬بضع‭ ‬دقائق‭ ‬منذ‭ ‬الصباح‭ ‬الباكر‮»‬‭. ‬ومع‭ ‬دخول‭ ‬المعارك‭ ‬أسبوعها‭ ‬الثالث،‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬العائلات‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬البالغ‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬حوالى‭ ‬خمسة‭ ‬ملايين‭ ‬نسمة،‭ ‬وضواحيها،‭ ‬تعاني‭ ‬نقص‭ ‬الغذاء‭ ‬والمياه‭ ‬والكهرباء‭ ‬والسيولة‭ ‬النقدية‭ ‬ويقبع‭ ‬الكثيرون‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬المنازل‭. ‬ونزح‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬أو‭ ‬إلى‭ ‬البلدان‭ ‬المجاورة،‭ ‬فيما‭ ‬تنظم‭ ‬عدة‭ ‬دول‭ ‬أجنبية‭ ‬وعربية‭ ‬عمليات‭ ‬إجلاء‭ ‬واسعة‭. ‬وأعلنت‭ ‬لندن‭ ‬الأحد‭ ‬تنظيم‭ ‬رحلة‭ ‬جوية‭ ‬إضافية‭ ‬لإجلاء‭ ‬رعاياها‭ ‬من‭ ‬السودان،‭ ‬ووعدت‭ ‬بتقديم‭ ‬‮«‬دعم‭ ‬مستمر‮»‬‭ ‬للبريطانيين‭ ‬الذين‭ ‬ما‭ ‬زالوا‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬حيث‭ ‬يستمر‭ ‬القتال‭. ‬وقالت‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬ستغادر‭ ‬الاثنين‭ ‬رحلة‭ ‬إجلاء‭ ‬إضافية‭ ‬من‭ ‬بورتسودان‮»‬،‭ ‬داعية‭ ‬الرعايا‭ ‬البريطانيين‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬المغادرة‭ ‬للتوجه‭ ‬إلى‭ ‬المطار‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬السودان‭.‬‮ ‬

وأوضحت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬أجلت‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬2122‭ ‬من‭ ‬مواطنيها‭ ‬وعائلاتهم‭ ‬بفضل‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية‭ ‬التي‭ ‬نظمت‭ ‬منذ‭ ‬الثلاثاء‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬قاعدة‭ ‬وادي‭ ‬سيدنا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الخرطوم‭. ‬أقلعت‭ ‬الرحلة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الخرطوم‭ ‬مساء‭ ‬السبت،‭ ‬وبررت‭ ‬الحكومة‭ ‬قرارها‭ ‬بوقف‭ ‬الإجلاء‭ ‬من‭ ‬العاصمة‭ ‬بتراجع‭ ‬عدد‭ ‬الأشخاص‭ ‬المتجهين‭ ‬إلى‭ ‬المطار‭ ‬لإجلائهم‭ ‬والمخاطر‭ ‬التي‭ ‬يمثلها‭ ‬استمرار‭ ‬القتال‭ ‬رغم‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬المعلن‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬القائم‭ ‬بالأعمال‭ ‬السوداني‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬خالد‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬صباح‭ ‬الأحد‭ ‬لإذاعة‭ ‬التايمز‭ ‬إن‭ ‬بلاده‭ ‬‮«‬مستعدة‭ ‬لمساعدة‮»‬‭ ‬لندن‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬رحلات‭ ‬إجلاء‭ ‬جديدة‭. ‬تعرضت‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬لانتقادات‭ ‬لاستغراقها‭ ‬وقتًا‭ ‬أطول‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى‭ ‬لبدء‭ ‬عملية‭ ‬إجلاء‭ ‬واسعة‭.‬

كما‭ ‬تسبب‭ ‬رفض‭ ‬إجلاء‭ ‬أطباء‭ ‬سودانيين‭ ‬عاملين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬البريطاني‭ ‬في‭ ‬موجة‭ ‬غضب‭ ‬تم‭ ‬إثرها‭ ‬إخراج‭ ‬حوالى‭ ‬عشرين‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأطباء‭ ‬من‭ ‬السودان‭.‬‮ ‬

وكان‭ ‬وزير‭ ‬النقل‭ ‬مارك‭ ‬هاربر‭ ‬قد‭ ‬صرح‭ ‬لشبكة‭ ‬سكاي‭ ‬نيوز‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬ستواصل‭ ‬تقديم‭ ‬‮«‬دعم‭ ‬مستمر‮»‬‭ ‬لمن‭ ‬لا‭ ‬يزالون‭ ‬في‭ ‬السودان‭.‬

ونقل‭ ‬بيان‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬الوزير‭ ‬جيمس‭ ‬كليفرلي‭ ‬‮«‬الإجلاء‭ ‬الذي‭ ‬قمنا‭ ‬به‭ ‬هو‭ ‬الأطول‭ ‬والأكبر‭ ‬مقارنة‭ ‬ببقية‭ ‬الدولة‭ ‬الغربية‮»‬‭. ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬بورتسودان‭ ‬الأحد‭ ‬أول‭ ‬شحنة‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬من‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬جوا،‭ ‬أرسلت‭ ‬من‭ ‬عمّان‭ ‬وتزن‭ ‬ثمانية‭ ‬أطنان‭.‬

وقال‭ ‬المدير‭ ‬الإقليمي‭ ‬لمنطقة‭ ‬إفريقيا‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬باتريك‭ ‬يوسف‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬افتراضي‭ ‬من‭ ‬جنيف‭ ‬‮«‬تمكنا‭ ‬من‭ ‬الطيران‭ ‬إلى‭ ‬بورتسودان‭ ‬من‭ ‬عمان‭ ‬كطاقم‭ ‬طبي‭ ‬مع‭ ‬مستلزمات‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬جرحى‭ ‬الحرب‭ ‬تكفي‭ ‬لاستقرار‭ ‬1500‭ ‬جريح‮»‬‭.‬

وأمل‭ ‬يوسف‭ ‬في‭ ‬‮«‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تصاريح‭ ‬وضمانات‭ ‬أمنية‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬طاقم‭ ‬طبي‭ ‬آخر‭ ‬مستعد‭ (…) ‬ونأمل‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬إرسال‭ ‬مساعدات‭ ‬من‭ ‬نيروبي‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‮»‬‭.‬

ودعت‭ ‬القوى‭ ‬الدولية‭ ‬والإقليمية‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬للعنف‭ ‬المتصاعد‭ ‬بين‭ ‬القائدين‭ ‬العسكريين،‭ ‬لكنهما‭ ‬رفضا‭ ‬المحادثات‭ ‬المباشرة‭ ‬وتبادلا‭ ‬الاتهامات‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭. ‬واجتمع‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي‭ ‬فيصل‭ ‬بين‭ ‬فرحان‭ ‬الأحد‭ ‬مع‭ ‬موفد‭ ‬للفريق‭ ‬أول‭ ‬البرهان‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬يبدو‭ ‬أي‭ ‬حل‭ ‬دبلوماسي‭ ‬في‭ ‬الأفق‭ ‬رغم‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬والاقليمية‭.‬

وأعلنت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الإبقاء‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬موظفيها‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬على‭ ‬رأسهم‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬للأمين‭ ‬العام‭ ‬فولكر‭ ‬بيرتيس،‭ ‬فيما‭ ‬وصل‭ ‬700‭ ‬من‭ ‬موظفيها‭ ‬وموظفي‭ ‬السفارات‭ ‬والمنظمات‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬إلى‭ ‬ميناء‭ ‬بورتسودان‭ ‬تمهيدا‭ ‬لاجلائهم‭.‬

وأفاد‭ ‬البيان‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬بالفعل‭ ‬إجلاء‭ ‬43‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المُعينين‭ ‬دوليًا‭ ‬و29‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬المنظمات‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬الجنينة‭ (‬غرب‭ ‬دارفور‭) ‬وزالنجي‭ (‬وسط‭ ‬دارفور‭) ‬إلى‭ ‬تشاد‭ .. ‬سيبقى‭ ‬عدد‭ ‬بسيط‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬المُعينين‭ ‬دوليا،‭ ‬من‭ ‬ضمنهم‭ ‬الممثل‭ ‬الخاص‭ ‬للأمين‭ ‬العام‭ ‬فولكر‭ ‬بيرتيس،‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬وسيواصلون‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حل‭ ‬الأزمة‭ ‬الحالية‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إن‭ ‬نحو‭ ‬75‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬نزحوا‭ ‬داخليًا‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬القتال‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬ولايات‭ ‬الخرطوم‭ ‬والشمالية‭ ‬والنيل‭ ‬الأزرق‭ ‬وشمال‭ ‬كردفان‭ ‬وشمال‭ ‬وغرب‭ ‬وجنوب‭ ‬دارفور‭.‬

وفر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬إلى‭ ‬تشاد‭ ‬وجنوب‭ ‬السودان‭ ‬وإثيوبيا‭ ‬وافريقيا‭ ‬الوسطى،‭ ‬بحسب‭ ‬تقديرات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬التي‭ ‬حذرت‭ ‬من‭ ‬وصول‭ ‬عدد‭ ‬الفارين‭ ‬إلى‭ ‬270‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تواصل‭ ‬القتال‭.‬

وكثفت‭ ‬البلدان‭ ‬العربية‭ ‬والأجنبية‭ ‬الجهود‭ ‬لإجلاء‭ ‬موظفيها‭ ‬ورعاياها‭.‬

وكانت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬السودانية‭ ‬قالت‭ ‬إن‭ ‬القتال‭ ‬طاول‭ ‬12‭ ‬ولاية‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬18‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

في‭ ‬غرب‭ ‬دارفور،‭ ‬قتل‭ ‬96‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬منذ‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الجنينة،‭ ‬بحسب‭ ‬المفوضية‭ ‬العليا‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬التي‭ ‬وصفت‭ ‬الوضع‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬خطير‮»‬‭.‬

وتتزايد‭ ‬أعمال‭ ‬النهب‭ ‬والتدمير‭ ‬وإضرام‭ ‬الحرائق‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬داخل‭ ‬مخيمات‭ ‬النازحين،‭ ‬بحسب‭ ‬منظمة‭ ‬أطباء‭ ‬بلا‭ ‬حدود‭ ‬التي‭ ‬اضطرت‭ ‬الى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬كل‭ ‬أعمالها‭ ‬تقريبا‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬دارفور‮»‬‭ ‬بسبب‭ ‬العنف،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬نائب‭ ‬مدير‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬سيلفان‭ ‬بيرون‭.‬

وحذّر‭ ‬بيرون‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬منظمته‭ ‬‮«‬قلقة‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬تأثير‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬على‭ ‬الذين‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬عانوا‭ ‬موجات‭ ‬من‭ ‬العنف‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تسبب‭ ‬الصراع‭ ‬القبلي‭ ‬المسلح‭ ‬في‭ ‬تدمير‭ ‬لمستشفى‭ ‬الجنينة‭ ‬الرئيسي‭ ‬ولوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬وإتلاف‭ ‬ما‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬ممتلكات‭ ‬وعربات‭ ‬وأجهزة‮»‬‭.‬

ووصف‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬انطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬دارفور‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬مروع‮»‬،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬المجتمع‭ ‬ينهار،‭ ‬ونرى‭ ‬القبائل‭ ‬تحاول‭ ‬الآن‭ ‬تسليح‭ ‬نفسها‮»‬‭.‬

شهد‭ ‬إقليم‭ ‬دارفور‭ ‬حربا‭ ‬دامية‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2003‭ ‬بين‭ ‬نظام‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬عمر‭ ‬البشير‭ ‬ومتمردين‭ ‬ينتمون‭ ‬إلى‭ ‬أقليات‭ ‬إتنية،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬ونزوح‭ ‬2‭,‬5‭ ‬مليون‭ ‬آخرين،‭ ‬وفق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

ولجأ‭ ‬البشير‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬إلى‭ ‬تشكيل‭ ‬ميليشيا‭ ‬‮«‬الجنجويد‮»‬‭ ‬بقيادة‭ ‬دقلو،‭ ‬والتي‭ ‬تطورت‭ ‬لاحقًا‭ ‬إلى‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إنشاؤها‭ ‬رسميًا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2013‭.‬

وكان‭ ‬البرهان‭ ‬ودقلو‭ ‬قد‭ ‬أطاحا‭ ‬معا‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬بشركائهما‭ ‬المدنيين‭ ‬بعدما‭ ‬تقاسما‭ ‬السلطة‭ ‬معهم‭ ‬منذ‭ ‬سقوط‭ ‬الرئيس‭ ‬عمر‭ ‬البشير‭ ‬عام‭ ‬2019‭.‬‮ ‬

لكن‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬ظهرت‭ ‬خلافات‭ ‬بينهما‭ ‬وتصاعدت‭ ‬حدتها،‭ ‬ومن‭ ‬أبرز‭ ‬أسبابها‭ ‬شروط‭ ‬دمج‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬الجيش‭.‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬دقلو‭ ‬ينقل‭ ‬قوات‭ ‬‮«‬من‭ ‬الغرب‭ ‬الى‭ ‬العاصمة‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬يتسن‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات‭ ‬من‭ ‬مصدر‭ ‬مستقل‭.‬

ويقول‭ ‬خبراء‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬كارنيغي‭ ‬لدراسات‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬إن‭ ‬دقلو‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يحشد‭ ‬القبائل‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬دارفور‭ ‬وفي‭ ‬أقاليم‭ ‬أخرى‮»‬،‭ ‬ويضيفون‭ ‬‮«‬كلما‭ ‬استطاع‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بمواقعه‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬مدة‭ ‬أطول،‭ ‬ازدادت‭ ‬قوة‭ ‬موقفه‭ ‬على‭ ‬مائدة‭ ‬المفاوضات‮»‬‭.‬