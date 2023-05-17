تمديد‭ ‬اتفاق‭ ‬تصدير‭ ‬الحبوب‭ ‬بوساطة‭ ‬تركية

كييف‭- ‬إسطنبول‭ -‬الزمان‭ ‬

‭ ‬أعربت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬الأربعاء‭ ‬عن‭ ‬‮«‬امتنانها‮»‬‭ ‬لتركيا‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بعد‭ ‬تمديد‭ ‬اتفاق‭ ‬تصدير‭ ‬الحبوب‭ ‬الأوكرانية‭ ‬لشهرين‭ ‬إضافيين‭.‬

وكتب‭ ‬وزير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الأوكراني‭ ‬أولكسندر‭ ‬كوبراكوف‭ ‬الذي‭ ‬يتابع‭ ‬الملف‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬ممتنون‭ ‬لشركائنا‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وتركيا‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬لتعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬العالمي‭. ‬التحدي‭ ‬الرئيسي‭ ‬الآن‭ ‬يتمثل‭ ‬بجعل‭ ‬الاتفاقية‭ ‬فعالة‭ ‬عبر‭ ‬إزالة‭ ‬الحواجز‭ ‬المصطنعة‮»‬‭.‬

أاف‭ ‬‮«‬رُفع‭ ‬المنع‭ ‬عن‭ ‬مبادرة‭ ‬حبوب‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‭ ‬وستبقى‭ ‬سارية‮»‬‭ ‬حتى‭ ‬18‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭.‬

ومبادرة‭ ‬حبوب‭ ‬البحر‭ ‬الأسود،‭ ‬وهي‭ ‬التسمية‭ ‬الرسمية‭ ‬للاتفاقية‭ ‬الخاصة‭ ‬بصادرات‭ ‬الحبوب‭ ‬من‭ ‬الموانئ‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬هي‭ ‬اتفاقية‭ ‬أبرمت‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2022‭ ‬وساعدت‭ ‬في‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬أزمة‭ ‬الغذاء‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬سببتها‭ ‬الحرب‭.‬‮ ‬

وأرفقت‭ ‬الاتفاقية‭ ‬بمذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬عرقلة‭ ‬صادرات‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬والأسمدة‭ ‬الروسية‭.‬

غير‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬كثيرا‭ ‬ما‭ ‬هددت‭ ‬بالانسحاب‭ ‬من‭ ‬الاتفاقية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬ستنتهي‭ ‬مهلتها‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬أيار‭/‬مايو،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬استمرار‭ ‬وجود‭ ‬عراقيل‭ ‬لصادرتها‭ ‬من‭ ‬السلع‭ ‬الغذائية‭.‬

وقال‭ ‬كوبراكوف‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬آخر‭ ‬‮«‬نرحب‭ ‬بتواصل‭ ‬المبادرة،‭ ‬لكننا‭ ‬نشدد‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬يتعين‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬فعالة‮»‬‭.‬

أضاف‭ ‬‮«‬من‭ ‬الضروري‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬المشكلات‭ ‬التي‭ ‬تفتعلها‭ ‬روسيا‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬أشهر‮»‬‭. ‬اتهمت‭ ‬كييف‭ ‬روسيا‭ ‬بمنع‭ ‬سفنها‭ ‬من‭ ‬الإبحار‭ ‬برفضها‭ ‬تسجيل‭ ‬تلك‭ ‬السفن‭ ‬وإجرائها‭ ‬عمليات‭ ‬تفتيش‭ ‬مطولة‭. ‬وقال‭ ‬كوبراكوف‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬70‭ ‬سفينة‭ ‬تقريبا‭ ‬تنتظر‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬مياه‭ ‬إقليمية‭ ‬تركية،‭ ‬90‭ ‬بالمئة‭ ‬منها‭ ‬جاهزة‭ ‬لتسليم‭ ‬منتجات‭ ‬مزارعينا‭ ‬إلى‭ ‬العالم‮»‬‭.‬