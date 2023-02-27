تمثال على شكل حبة فول سوداني يستحيل رمزاً لمسقط رأس جيمي كارتر

بلاينز‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بات‭ ‬تمثال‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬حبة‭ ‬فول‭ ‬سوداني‭ ‬ضخمة‭ ‬رمزاً‭ ‬لبلدة‭ ‬بلاينز‭ (‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) ‬التي‭ ‬يتحدر‭ ‬منها‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬السابق‭ ‬جيمي‭ ‬كارتر،‭ ‬إذ‭ ‬يستقطب‭ ‬النصب‭ ‬البالغ‭ ‬ارتفاعه‭ ‬أربعة‭ ‬أمتار‭ ‬والذي‭ ‬تظهر‭ ‬في‭ ‬قسمه‭ ‬العلوي‭ ‬ابتسامة‭ ‬عريضة،‭ ‬عدداً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬السياح‭ ‬سنوياً‭.‬

وتقول‭ ‬ديبرا‭ ‬ليسكوتي‭ ‬التي‭ ‬ترتاد‭ ‬المنطقة‭ ‬بضعة‭ ‬أشهر‭ ‬سنوياً‭ ‬لتخيّم‭ ‬داخل‭ ‬مركبة‭ ‬في‭ ‬حديقة‭ ‬تقع‭ ‬خلف‭ ‬التمثال‭ “‬إنّ‭ ‬حبة‭ ‬الفول‭ ‬هذه‭ ‬تبدو‭ ‬مع‭ ‬ابتسامتها‭ ‬وكأنها‭ ‬تسهر‭ ‬علينا‭”.‬

ونُصب‭ ‬التمثال‭ ‬المصنوع‭ ‬من‭ ‬مادة‭ ‬البولي‭ ‬يوريثان‭ ‬وشبكة‭ ‬معدنية‭ ‬رقيقة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬بلاينز،‭ ‬عقب‭ ‬أحد‭ ‬الاجتماعات‭ ‬التي‭ ‬عُقدت‭ ‬في‭ ‬إنديانا‭ (‬شمال‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) ‬خلال‭ ‬الحملة‭ ‬الانتخابية‭ ‬لجيمي‭ ‬كارتر‭ ‬عام‭ ‬1976‭.‬

وتحمل‭ ‬حبة‭ ‬الفول‭ ‬السوداني‭ ‬التي‭ ‬تُظهر‭ ‬ابتسامة‭ ‬مشابهة‭ ‬لابتسامة‭ ‬الرئيس‭ ‬الديموقراطي‭ ‬السابق،‭ ‬معنى‭ ‬رمزياً‭ ‬مرتبطاً‭ ‬بماضي‭ ‬جيمي‭ ‬كارتر‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مزارعاً‭ ‬متخصصاً‭ ‬بالفول‭ ‬السوداني‭ ‬في‭ ‬بلاينز‭. ‬ونشأ‭ ‬كارتر‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬جورجيا‭ ‬كمزارع،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬ويتولى‭ ‬رئاسة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬1977‭ ‬و1981‭.‬

وحالياً،‭ ‬يتلقى‭ ‬جيمي‭ ‬كارتر‭ ‬البالغ‭ ‬98‭ ‬عاماً‭ ‬رعاية‭ ‬تلطيفية‭ ‬داخل‭ ‬منزله،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬مؤسسته‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭.‬

ومنذ‭ ‬أن‭ ‬أفادت‭ ‬المؤسسة‭ ‬بهذا‭ ‬التصريح،‭ ‬ارتفعت‭ ‬نسبة‭ ‬ارتياد‭ ‬السياح‭ ‬للمنطقة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬التمثال،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬لاحظ‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذي‭ ‬يخيّمون‭ ‬في‭ ‬الحديقة‭ ‬الواقعة‭ ‬خلفه‭.‬

وبات‭ ‬التمثال‭ ‬بمثابة‭ ‬نصب‭ ‬تذكاري،‭ ‬مع‭ ‬وضع‭ ‬زائريه‭ ‬باقات‭ ‬من‭ ‬الزهر‭ ‬أسفله،‭ ‬استباقاً‮ ‬لاحتمال‭ ‬وفاة‭ ‬كارتر‭. ‬وجرى‭ ‬تجديد‭ ‬التمثال‭ ‬مع‭ ‬وضع‭ ‬طبقة‭ ‬من‭ ‬الطلاء‭ ‬عليه‭ ‬أخيراً‭.‬

تقيم‭ ‬دونّا‭ ‬بيكوك‭ ‬المتحدرة‭ ‬من‭ ‬تكساس،‭ ‬برفقة‭ ‬شريك‭ ‬حياتها،‭ ‬في‭ ‬حديقة‭ ‬لسيارات‭ ‬التخييم‭ ‬منذ‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير،‭ ‬إذ‭ ‬تعمل‭ ‬كمتطوعة‭ ‬بصورة‭ ‬موسمية‭ ‬في‭ ‬متنزه‭ ‬جيمي‭ ‬كارتر‭ ‬التاريخي‭ ‬الوطني‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬بعض‭ ‬المباني‭ ‬بينها‭ ‬منزل‭ ‬طفولة‭ ‬كارتر‭ ‬والمدرسة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يرتادها‭.‬

وتقول‭ ‬المدرّسة‭ ‬المتقاعدة‭ ‬البالغة‭ ‬59‭ ‬عاماً‭ ‬إنّ‭ ‬حديقة‭ ‬التخييم‭ ‬تضمّ‭ ‬أشخاصاً‭ ‬موجودين‭ ‬في‭ ‬بلاينز‭ ‬لأسباب‭ ‬مختلفة،‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬المقيمين‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬السنة‭.‬

وبات‭ ‬مَن‭ ‬يزورون‭ ‬المنطقة‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬يعتمدون‭ ‬تمثال‭ ‬حبة‭ ‬الفول‭ ‬السوداني‭ ‬كنقطة‭ ‬للاستدلال‭.‬

وتوضح‭ ‬بيكوك‭ “‬عندما‭ ‬كنّا‭ ‬نحاول‭ ‬إيجاد‭ ‬الطريق‭ ‬نحو‭ ‬حديقة‭ ‬التخييم،‭ ‬قال‭ ‬مَن‭ ‬طلبنا‭ ‬مساعدتهم‭ +‬عندما‭ ‬ترون‭ ‬حبة‭ ‬فول‭ ‬سوداني‭ ‬كبيرة،‭ ‬تكونون‭ ‬قد‭ ‬وصلتهم‭ ‬إلى‭ ‬وجهتكم‭”.‬

وتقول‭ ‬ديبرا‭ ‬ليسكوتي،‭ ‬التي‭ ‬تقيم‭ ‬في‭ ‬حديقة‭ ‬التخييم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬ترتاد‭ ‬المنطقة‭ ‬لزيارة‭ ‬خالها،‭ “‬إنّ‭ ‬التمثال‭ ‬بات‭ ‬نقطة‭ ‬تُتخذ‭ ‬كدليل‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭”.‬

وفي‭ ‬حديث‭ ‬إلى‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬تعتبر‭ ‬إليز‭ ‬ماكسون‭ ‬التي‭ ‬حضرت‭ ‬مع‭ ‬عائلتها‭ ‬وكلبها‭ ‬من‭ ‬ولاية‭ ‬آيوا‭ ‬وسط‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬أنّ‭ ‬حبة‭ ‬الفول‭ ‬السوداني‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬ابتسامة‭ ‬جيمي‭ ‬كارتر‭ “‬ظريفة‭”.‬

وتقول‭ ‬السائحة‭ ‬من‭ ‬السيارة‭ ‬التي‭ ‬تعتمدها‭ ‬للتخييم‭ ‬إنّ‭ “‬كارتر‭ ‬رجل‭ ‬مثالي،‭ ‬ولا‭ ‬أظنّ‭ ‬أنّ‭ ‬تمثيله‭ ‬بحبة‭ ‬فول‭ ‬سوداني‭ ‬كاف‭”.‬

أما‭ ‬دونّا‭ ‬بيكوك‭ ‬التي‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬التقت‭ ‬كارتر‭ ‬خلال‭ ‬احتفال‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬قبل‭ ‬بضع‭ ‬سنوات‭ ‬وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬يتمتع‭ ‬حينها‭ ‬بصحة‭ ‬أفضل،‭ ‬فترى‭ ‬أنّ‭ ‬التمثال‭ “‬ينطوي‭ ‬على‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬المبالغة‭”.‬

وتقول‭ “‬أفهم‭ ‬لماذا‭ ‬أنجزوا‭ ‬التمثال‭ ‬مع‭ ‬ابتسامة‭ ‬ضخمة،‭ ‬فالرئيس‭ ‬السابق‭ ‬هو‭ ‬صاحب‭ ‬ابتسامة‭ ‬دائمة‭”.‬