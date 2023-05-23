تمارة جمال تتعلم من كل فنان شيئاً لتطوير موهبتها: دوري في عفيفة إسكندر يتسم بالجرأة

بغداد – مروج جمال

أول ظهور لها على شاشة التلفاز، كان عام 2005 في أوبريت للطفولة، من انتاج عباس الخفاجي، وفي عام 2008 اشتركت في اول عمل درامي. وقد تباينت ادوارها بين الشابة الملتزمة التي تؤدي دور الطبيبة في مسلسل (فاتنة بغداد) وبين الراقصة في مسلسل اخر، (الزمان) التقت الممثلة تمارة جمال للحديث عن تجربتها الفنية، ومحاور اخرى تطالعونها في هذا الحوار:

{ بمن تأثرتي من الفنانين والفنانات محلياً وعربياً ؟

– محليا انا من عشاق الفنانة الكبيرة سهام السبتي، وعربيا يعجبني اداء الفنانة شادية.

{ أديت دور الراقصة في (فاتنة بغداد) ودور الطبيبة في مسلسل سامكو كيف تنتظرين الى هذا الانتقال من الادوار الجادة، الى دور المرأة المنحرفة ؟

– دوري في المسلسل الكبير(عفيفة إسكندر) كان جريء، وكان هناك تردد في داخلي، ولكني واثقة، ان الفنانة الحقيقة تجسد كل الادوار .. وهنا كان التغير بين مسلسل سامكو وعفيقة لأ ثبت اني فنانة شاملة قادرة على تأدية مختلف الأدوار.

{ كيف تقيمين الدراما العراقية في رمضان الماضي ، واي عمل نال اعجابك ؟

– انا فخورة بجميع زملائي وهذا جهد وتعب والكل كان مبدع .

{ زواجك من منتج معروف ، هل كان زواج عمل ، كيف انعكس على مسيرتك الفنية ؟

– زواجي بعيد عن العمل هناك قصة حب حقيقة، انا لااختار الزوج للعمل انا افكر للمستقبل والأستقرار، لايوجد اي مصلحة تربط هذا الزواج وانا فخورة جدا بزوجي.

{ من المخرج الذي تفضلين العمل معه ؟

– جميع المخرجين هم جيدين ومميزين وحتى المخرجين الشباب رائعين واتشرف بالعمل معهم.

{ ماحقيقه مايقال عن ابتزاز بعض المخرجين للفنانات لتقديم تنازلات ، مقابل اسناد اداور لهن ؟

– عزيزتي انا لم اتعرض لأبتزاز اي مخرج، واذا خليت قلبت ممكن يكون شخص شخصين، ولكن هناك مخرجين محترمين انا لم اصادف هكذا حالة معي.

{ برأيك من هو افضل ممثل عراقي على مر التاريخ ؟

– افضل ممثل على مر التاريخ، من الجيل الذهبي، هما سامي قفطان وسامي عبد الحميد.

{ اديتي بعض الادوار الكوميدية ، هل تعتقدين انك نجحتي في تقديم هذا لون من الادوار ؟

– الادوار الكوميدي لا استطيع اني أقول اني نجحت فيها،هذا السؤال للجمهور ،اترك لهم الجواب وأتمنى من الله اكون قدمت الابتسامة بكل احترام.

{ كيف تعلمت التمثيل عن طريق الدراسة او الموهبة ؟

– انا لم اكمل المعهد لظروف خاصة ولكن موهبتي وتعليم الاساتذة كانت مدرسة، وقد تعلمت من كل فنان شيئاً لتطوير موهبتي.

{ مالعمل الذي ندمتي على تأديته ؟

– لم انــــدم على كل ادواري، كل شخصية كنت اعملها، كنت احبها لكي اتقنها.

{ هل تعتقدين ان الاجور التي يتقاضاها الممثل مجزية ، تكفي لحياة رغيدة ؟

– بالنسبة للاجور مازال الفنان العراقي ياخذ اجر بسيط، للاسف مجبور على العمل لتوفير لقمة العيش.

{ ما اعمالك القادمة ؟

– احضر الان الى مسلسل ورشة وهو عمل عراقي عربي.

{ ما طموحك ؟

طموحي الفني، عمل ضخم وبطولة مطلقة لعمل درامي.