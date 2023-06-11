تل أبيب ترد على تحقيق القاهرة في سيناء: مناهج التعليم لا تقل خطورة عن الأمن

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

​​كشف‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬وفداً‭ ‬من‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬توجه‭ ‬إلى‭ ‬تل‭ ‬ابيب‭ ‬اذ‭ ‬نقل‭ ‬الوفد‭ ‬نتائج‭ ‬التحقيقات‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬وفد‭ ‬أمني‭ ‬مصري‭ ‬عن‭ ‬الحادثة‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬مؤخرا‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬وأدت‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬جنود‭ ‬إسرائيليين‭ ‬وإصابة‭ ‬أثنين،‭ ‬حيث‭ ‬قررت‭ ‬في‭ ‬اثر‭ ‬ذلك‭ ‬مصر‭ ‬تسيير‭ ‬دوريات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الحادث‭ ‬كل‭ ‬6‭ ‬ساعات،‭ ‬كما‭ ‬حمل‭ ‬الوفد‭ ‬تقريرا‭ ‬مفصلا‭ ‬أجرته‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬مع‭ ‬أسرة‭ ‬الجندي‭ ‬المصري‭ ‬‮«‬المتورط‮»‬‭ ‬في‭ ‬الحادث،‭ ‬واقترح‭ ‬الوفد‭ ‬بحسب‭ ‬المصدر،‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬تشكيل‭ ‬مكتب‭ ‬اتصال‭ ‬دائم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬للتنسيق‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭. ‬كما‭ ‬حمل‭ ‬الوفد‭ ‬معه‭ ‬نتائج‭ ‬زيارة‭ ‬وفدي‭ ‬حماس‭ ‬والجهاد‭ ‬للقاهرة‭ ‬ومطالب‭ ‬الجانبين‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬إتفاق‭ ‬تهدئة‭ ‬طويلة‭ ‬المدى‭ ‬والتي‭ ‬تتضمن‭ ‬وقف‭ ‬سياسة‭ ‬الاغتيالات‭ ‬القادة‭ ‬والتخفيف‭ ‬من‭ ‬الحصار‭ ‬المفروض‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬دخول‭ ‬المواد‭ ‬البترولية‭ ‬والغذائية‭ ‬إلى‭ ‬القطاع‭. ‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬شهدت‭ ‬فيه‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‭ ‬قصفا‭ ‬إسرائيليا‭ ‬مكثفا‭ ‬للمنطقة‭ ‬الحدودية‭ ‬كما‭ ‬قامت‭ ‬الطائرات‭ ‬المصرية‭ ‬بدوريات‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬محاولات‭ ‬التسلل‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬تجار‭ ‬المخدرات‭ ‬للجانب‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬أبلغت‭ ‬مصر‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬لا‭ ‬يتطلب‭ ‬فقط‭ ‬التنسيق‭ ‬الأمني‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬بل‭ ‬يتطلب‭ ‬أيضا‭ ‬تغييرا‭ ‬في‭ ‬مناهج‭ ‬التعليم‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬رياض‭ ‬الأطفال‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬السلام‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭. ‬وربط‭ ‬المراقبون‭ ‬بين‭ ‬الطلب‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وإشراف‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬على‭ ‬الملف‭ ‬التعليمي‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬قيام‭ ‬وزارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬بالتنبيه‭ ‬على‭ ‬أئمة‭ ‬المساجد‭ ‬بالتوقف‭ ‬عن‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬الكراهية‭ ‬لإسرائيل‭ ‬في‭ ‬خطب‭ ‬الجمعة‭ . ‬واتهمت‭ ‬تل‭ ‬ابيب‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية‭ ‬بوضع‭ ‬العراقيل‭ ‬أمام‭ ‬سفر‭ ‬المصريين‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تعرض‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬الذين‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬دخول‭ ‬سيناء‭ ‬لمضايقات‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬الأمن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عدم‭ ‬السماح‭ ‬بدخول‭ ‬كاميرات‭ ‬المركبات‭ ‬والتي‭ ‬تستخدم‭ ‬للتجسس‭. ‬ومن‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭ ‬استمرت‭ ‬المصادمات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬العريش‭ ‬بين‭ ‬سكان‭ ‬المنطقة‭ ‬وقوات‭ ‬الأمن‭ ‬التي‭ ‬تحمي‭ ‬البلدوزرات‭ ‬والتي‭ ‬نقوم‭ ‬بإزالة‭ ‬مباني‭ ‬الأهالي‭ ‬بدعوى‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬توسعة‭ ‬الميناء‭ ‬وطالب‭ ‬السكان‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬بالتدخل‭ ‬مؤكدين‭ ‬أنهم‭ ‬تعرضوا‭ ‬لأعمال‭ ‬تعسفية‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الأمن‭ ‬لاجبارهم‭ ‬على‭ ‬ترك‭ ‬منازلهم‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬تعرضوا‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬رغم‭ ‬وقوف‭ ‬الأهالي‭ ‬مع‭ ‬الجيش‭ ‬والشرطة‭ ‬في‭ ‬محاربة‭ ‬الإرهاب‭.‬