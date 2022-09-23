تلوث‭ ‬الهواء‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط مرتبط‭ ‬بالوقود‭ ‬الأحفوري‮ ‬

العوامل‭ ‬الطبيعية‭ ‬ليست‭ ‬سبباً‭ ‬رئيساً‭ ‬في‭ ‬كوارث‭ ‬المناخ

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬ينجم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬90‭ % ‬عن‭ ‬تلوث‭ ‬الهواء‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬عن‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬وليس‭ ‬عن‭ ‬العوامل‭ ‬الطبيعية‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬يعتقد،‭ ‬وفق‭ ‬دراسة‭ ‬نشرتها‭ ‬الخميس‭ ‬مجلة‭ “‬كوميونيكيشنز‭ ‬إيرث‭ ‬أند‭ ‬إنفارومنت‭” ‬العلمية‭.‬‮ ‬

في‭ ‬العام‭ ‬2017،‭ ‬بدأ‭ ‬فريق‭ ‬دولي‭ ‬من‭ ‬العلماء‭ ‬رحلة‭ ‬طويلة‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط‭ ‬عبر‭ ‬قناة‭ ‬السويس‭ ‬وحول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬لقياس‭ ‬نوعية‭ ‬الهواء‭ ‬باستخدام‭ ‬معدات‭ ‬متخصصة‭.‬

وخلصوا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النسبة‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬الجسيمات‭ ‬الدقيقة‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تخترق‭ ‬الرئتين‭ ‬بعمق‭ ‬وبالتالي‭ ‬تشكل‭ ‬خطرا‭ ‬صحيا‭ ‬كبيرا‭ ‬مصدرها‭ ‬الأنشطة‭ ‬البشرية‭ ‬وتأتي‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬والفحم‭ ‬واستخدامهما‭.‬

ويتعارض‭ ‬هذا‭ ‬الاكتشاف‭ ‬مع‭ ‬الفكرة‭ ‬السائدة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬بأن‭ ‬الظواهر‭ ‬الطبيعية‭ ‬مثل‭ ‬غبار‭ ‬الصحارى‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬نوعية‭ ‬الهواء‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‭.‬

واكتشف‭ ‬العلماء‭ ‬وجودا‭ ‬كبيرا‭ ‬لعناصر‭ ‬سامة‭ ‬مثل‭ ‬ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكبريت‭ ‬المرتبط‭ ‬بصناعة‭ ‬النفط‭ ‬والنقل‭ ‬البحري‭.‬

وقال‭ ‬يوس‭ ‬ليليفلد،‭ ‬المؤلف‭ ‬الرئيسي‭ ‬للدراسة‭ ‬والباحث‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬ماكس‭ ‬بلانك‭ “‬هناك‭ ‬مصاف‭ ‬مثل‭ ‬تلك‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬والإمارات‭ ‬تعتبر‭ ‬مصادر‭ ‬رئيسية‭ ‬لتلوث‭ ‬الهواء‭ ‬وكذلك‭ ‬سفن‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬وفي‭ ‬منطقة‭ ‬قناة‭ ‬السويس‭”.‬

وعمل‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬احتساب‭ ‬معدل‭ ‬الوفيات‭ ‬الزائد‭ ‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬تلوث‭ ‬الهواء‭ ‬سنويا‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وخلص‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬أعلى‭ ‬بكثير‭ ‬مما‭ ‬هو‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬الصناعية‭.‬

وأظهرت‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الوفيات‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬تلوث‭ ‬الهواء‭ ‬بلغ‭ ‬15‭,‬9‭ % ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬مقارنة‭ ‬ب3‭ % ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬و5‭,‬9‭ % ‬في‭ ‬قبرص‭.‬

وأوضح‭ ‬مؤلفو‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬وفاة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬ثماني‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تعزى‭ ‬إلى‭ ‬التلوث‭ ‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري،‭ ‬ونوعية‭ ‬الهواء‭ ‬هناك‭ “‬تتجاوز‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭” ‬معايير‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭.‬

وأشار‭ ‬ليليفلد‭ ‬إلى‭ “‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬مشابه‭ ‬لمشكلات‭ ‬مقلقة‭ ‬جدا،‭ ‬مثل‭ ‬التبغ‭ ‬والكوليسترول‭ ‬والتي‭ ‬تمثل‭ ‬أخطارا‭ ‬صحية‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البلدان‭”.‬