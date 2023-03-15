تلميذتان‭ ‬ ألمانيتان‭ ‬تعترفان بقتل‭ ‬زميلة‭ ‬لهما

فرانكفورت‭ (‬ألمانيا‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬الشرطة‭ ‬الألمانية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬تلميذتين‭ ‬اعترفتا‭ ‬بطعن‭ ‬زميلة‭ ‬لهما‭ ‬تبلغ‭ ‬12‭ ‬عاما‭ ‬حتى‭ ‬الموت،‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬أثارت‭ ‬صدمة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

فُقد‭ ‬أثر‭ ‬الضحية،‭ ‬التي‭ ‬عُرّف‭ ‬عنها‭ ‬باسمها‭ ‬الأول‭ ‬لويز،‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬السبت‭ ‬إثر‭ ‬مغادرتها‭ ‬منزل‭ ‬صديقة‭ ‬لها‭ ‬قرب‭ ‬مدينة‭ ‬فرويدنبرغ‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬شمال‭ ‬الراين‭- ‬وستفاليا‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬ألمانيا‭. ‬وعُثر‭ ‬على‭ ‬جثة‭ ‬لويز‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬حرجية‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬منزلها‭.‬

وقال‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬كوبلنز‭ ‬ماريو‭ ‬مانفيلر‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ “‬توفيت‭ ‬الطفلة‭ ‬نتيجة‭ ‬جروح‭ ‬عديدة‭ ‬بسكين‭ ‬تسببت‭ ‬لها‭ ‬بنزيف‭”‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ “‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬ما‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬تعرضها‭ ‬لأي‭ ‬انتهاك‭ ‬جنسي‭”.‬

وأشار‭ ‬فلوريان‭ ‬لوكر،‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬جرائم‭ ‬القتل‭ ‬في‭ ‬شرطة‭ ‬كوبلنز،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬فتاتين‭ ‬تبلغان‭ ‬12‭ ‬و13‭ ‬عاماً‭ ‬اعترفتا‭ ‬بارتكاب‭ ‬جريمة‭ ‬القتل‭.‬

وقال‭ ‬لوكر‭ ‬إن‭ ‬الفتاتين‭ “‬أدلتا‭ ‬بتصريحات‭ ‬حول‭ ‬الأمر‭ ‬وفي‭ ‬النهاية‭ ‬اعترفتا‭ ‬بالجريمة‭”.‬

وأضاف‭ ‬مانفيلر‭ ‬أن‭ ‬الفتاتين‭ ‬كانتا‭ ‬على‭ ‬معرفة‭ ‬بالضحية‭ ‬لويز‭.‬

لكنه‭ ‬رفض‭ ‬الإدلاء‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭ ‬بسبب‭ ‬عمر‭ ‬المتهمين،‭ ‬إذ‭ ‬إنّ‭ ‬الفتاتين‭ ‬دون‭ ‬الـ14‭ ‬عاماً،‭ ‬وهي‭ ‬السن‭ ‬الدنيا‭ ‬التي‭ ‬يتيح‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬تحميل‭ ‬أصحابها‭ ‬مسؤولية‭ ‬جنائية‭. ‬وأضاف‭ ‬مانفيلر‭ ‬أن‭ ‬المحققين‭ ‬لم‭ ‬يعثروا‭ ‬بعد‭ ‬على‭ ‬السكين‭ ‬أو‭ ‬السكاكين‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭. ‬وقال‭ ‬للصحافيين‭ “‬هذا‭ ‬بالطبع‭ ‬عمل‭ ‬غير‭ ‬عادي‭ ‬وصادم‭ ‬للغاية‭ ‬حتى‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‭”. ‬وكان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬لويز‭ ‬إلى‭ ‬منزلها‭ ‬بعد‭ ‬زيارة‭ ‬صديقتها،‭ ‬لكنّ‭ ‬والديها‭ ‬أبلغا‭ ‬السبت‭ ‬عن‭ ‬فقدان‭ ‬أثرها‭.‬

وأثار‭ ‬اختفاؤها‭ ‬عملية‭ ‬بحث‭ ‬واسعة‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬العشرات‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬الشرطة‭ ‬واستُخدمت‭ ‬خلالها‭ ‬طوافات‭ ‬ومسيّرات‭ ‬وكلاب‭ ‬بوليسية‭.‬

وقال‭ ‬الزعيم‭ ‬الإقليمي‭ ‬لولاية‭ ‬شمال‭ ‬الراين‭- ‬وستفاليا‭ ‬هندريك‭ ‬ويست،‭ ‬إنه‭ ‬أصيب‭ “‬بصدمة‭”‬،‭ ‬وأضاف‭ “‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تصوّر‭ ‬أو‭ ‬تحمّل‭ ‬أن‭ ‬يتمكن‭ ‬أطفال‭ ‬من‭ ‬ارتكاب‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأعمال‭”. ‬ووضع‭ ‬سكان‭ ‬محليون‭ ‬الزهور‭ ‬والشموع‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬الغابات‭ ‬حيث‭ ‬عُثر‭ ‬على‭ ‬جثة‭ ‬لويز‭. ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬عناصر‭ ‬الشرطة‭ ‬يبحثون‭ ‬في‭ ‬مسرح‭ ‬الجريمة‭ ‬عن‭ ‬أدلة‭.‬

أعادت‭ ‬الجريمة‭ ‬إلى‭ ‬الذاكرة‭ ‬مقتل‭ ‬الطفل‭ ‬جيمس‭ ‬بولغر‭ ‬في‭ ‬عمر‭ ‬السنتين‭ ‬في‭ ‬إنكلترا‭ ‬عام‭ ‬1993،‭ ‬بعد‭ ‬اختطافه‭ ‬وتعذيبه‭ ‬ثم‭ ‬القضاء‭ ‬عليه‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬ولدين‭ ‬يبلغان‭ ‬10‭ ‬سنوات‭.‬