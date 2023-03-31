تلفزيون رسمي إيراني يعتذر بسبب قبلة

طهران‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أصدر‭ ‬تلفزيون‭ ‬رسمي‭ ‬إيراني‭ ‬اعتذارا‭ ‬بعد‭ ‬بثّه‭ ‬مشهدا‭ ‬لزوجين‭ ‬يتبادلان‭ ‬قبلة‭ ‬قصيرة،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬محلية‭ ‬الجمعة‭.‬‮ ‬‭ ‬يحظر‭ ‬عرض‭ ‬أي‭ ‬اتصال‭ ‬جسدي‭ ‬بين‭ ‬الرجال‭ ‬والنساء‭ ‬على‭ ‬القنوات‭ ‬الرسمية‭ ‬للجمهورية‭ ‬الإسلامية‭. ‬وعرضت‭ ‬قناة‭ ‬نسيم‭ ‬الترفيهية‭ ‬الخميس‭ ‬مشهدا‭ ‬يصور‭ ‬زوجين‭ ‬شابين‭ ‬يتبادلان‭ ‬قبلة‭ ‬لبضع‭ ‬ثوان‭ ‬في‭ ‬حديقة‭ ‬أثناء‭ ‬مرورهما‭ ‬أمام‭ ‬كاميرا‭ ‬خفيّة‭ ‬تسجّل‭ ‬برنامج‭ ‬مقالب‭. ‬انتشر‭ ‬المقطع‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬الخارقون‭ ‬الأربعة‮»‬‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭. ‬ويظهر‭ ‬المقطع‭ ‬الزوجين‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاث‭ ‬ثوانٍ‭ ‬وهما‭ ‬يسيران‭ ‬في‭ ‬حديقة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬طهران‭ ‬خلال‭ ‬تصوير‭ ‬مقلب‭. ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشرته‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الطلبة‭ ‬الإيرانية‭ ‬الجمعة،‭ ‬اعتذرت‭ ‬نسيم‭ ‬عن‭ ‬‮«‬خطأ‭ ‬نتج‭ ‬عن‭ ‬إهمال‭ ‬فريق‭ ‬الإنتاج‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬ستتعامل‭ ‬بحزم‭ ‬مع‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬الإهمال‭ ‬بعد‭ ‬التحقيق‮»‬‭. ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬اعتذر‭ ‬مذيعان‭ ‬في‭ ‬التلفزيون‭ ‬الحكومي‭ – ‬وهما‭ ‬متزوجان‭ – ‬بعد‭ ‬تعانقهما‭ ‬خلال‭ ‬بث‭ ‬مباشر،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬جدلا‭. ‬وقد‭ ‬أكدا‭ ‬عدم‭ ‬علمهما‭ ‬بأنهما‭ ‬كانا‭ ‬على‭ ‬الهواء‭ ‬مباشرة‭.‬