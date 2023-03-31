تلفزيون رسمي إيراني يعتذر بسبب قبلة

طهران-(أ ف ب) – أصدر تلفزيون رسمي إيراني اعتذارا بعد بثّه مشهدا لزوجين يتبادلان قبلة قصيرة، وفق ما أفادت وكالة أنباء محلية الجمعة. يحظر عرض أي اتصال جسدي بين الرجال والنساء على القنوات الرسمية للجمهورية الإسلامية. وعرضت قناة نسيم الترفيهية الخميس مشهدا يصور زوجين شابين يتبادلان قبلة لبضع ثوان في حديقة أثناء مرورهما أمام كاميرا خفيّة تسجّل برنامج مقالب. انتشر المقطع من برنامج «الخارقون الأربعة» على وسائل التواصل الاجتماعي. ويظهر المقطع الزوجين لمدة ثلاث ثوانٍ وهما يسيران في حديقة في العاصمة طهران خلال تصوير مقلب. في بيان نشرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية الجمعة، اعتذرت نسيم عن «خطأ نتج عن إهمال فريق الإنتاج». وأضافت أنها «ستتعامل بحزم مع المسؤولين عن الإهمال بعد التحقيق». في عام 2021، اعتذر مذيعان في التلفزيون الحكومي – وهما متزوجان – بعد تعانقهما خلال بث مباشر، ما أثار جدلا. وقد أكدا عدم علمهما بأنهما كانا على الهواء مباشرة.