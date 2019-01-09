تلفزيون‭ ‬قابل‭ ‬لتغيير‭ ‬الحجم‭ ‬حسب‭ ‬الرغبة‭ ‬

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬سامسونغ،‭ ‬العملاق‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬لصناعات‭ ‬الإلكترونيات،‭ ‬عن‭ ‬طراز‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬تلفزيون‭ ‬“الجدار”‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬ينقسم‭ ‬إلى‭ ‬ألواح‭ ‬لتغيير‭ ‬حجمه‭ ‬وشكله،‭ ‬ويعتمد‭ ‬على‭ ‬مبدأ‭ ‬“البلاطة”‭. ‬وتفيد‭ ‬تقارير‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬استخدمت‭ ‬ألواح‭ ‬“مايكروليد”‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬وهي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬ألواح‭ ‬مؤلفة‭ ‬من‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأضواء‭ ‬الميكروسكوبية‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬النقاط‭ ‬الضوئية‭ ‬أو‭ ‬البيكسل،‭ ‬لإنتاج‭ ‬“بلاطات”‭ ‬Tile‭ ‬التلفزيون‭. ‬ويمكن‭ ‬جمع‭ ‬البلاطات‭ ‬معا‭ ‬لتشكل‭ ‬تلفزيون‭ ‬منزلي‭ ‬قياس‭ ‬75‭ ‬بوصة،‭ ‬وبأي‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬الأشكال،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬التليغراف‭ ‬البريطانية‭.‬

وصمم‭ ‬التلفزيون‭ ‬الأحدث‭ ‬في‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬التلفزيونات‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬سامسونغ‭ ‬فقط‭ ‬للمنازل،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها،‭ ‬وهذا‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬الناس‭ ‬يمكنهم‭ ‬إضافة‭ ‬أجزاء‭ ‬أخرى‭ ‬لزيادة‭ ‬حجمه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬متابعة‭ ‬أحدث‭ ‬رياضية‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭. ‬ونظام‭ ‬“البلاطة”،‭ ‬يعني‭ ‬أيضا‭ ‬أنه‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬إصلاح‭ ‬التلفزيون‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬تضررت‭ ‬الشاشة،‭ ‬وبدلا‭ ‬من‭ ‬تغيير‭ ‬كل‭ ‬الشاشة،‭ ‬فإنه‭ ‬يمكن‭ ‬إصلاح‭ ‬“البلاطة”‭ ‬المتضررة‭ ‬فقط‭.‬