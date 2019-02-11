تلفزيونات‭ ‬بميزات‭ ‬ذكاء‭ ‬جديدة

لندن – الزمان
أعلنت شركة سامسونغ للإلكترونيات امس أنها ستطرح تشكيلة كاملة من أجهزة التلفزيون 8K QLED التي تتمتع بميزات متقدمة في السوق العالمي لتوسيع وجودها في قطاع التلفزيونات الراقية.
يذكر أن تلفزيونات QLED هي أجهزة تلفزيون LED التي تستخدم النقاط الكمومية لتعزيز الأداء في مجالات جودة الصورة الرئيسية.
وتقول سامسونغ إن تشكيلتها الجديدة تتفوق في دقة الصور بأربع مرات أكثر من نظيراتها من 4K. وبدأت شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة مبيعات أجهزة التلفزيون QLED 8K في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وأوروبا وروسيا في أواخر العام 2018 وتخطط لطرح تشكيلة متميزة في 60 دولة بحلول مارس.
وذكرت الشركة العالمية إنها ستطرح تلفزيونات QLED 8K في ستة أحجام تتراوح من الحجم الأساسي 55 بوصة إلى 98 بوصة للسوق العالمي، وتقدم مجموعة كاملة من تجارب المشاهدة للمستهلكين.
ويأتي تلفزيون 8K بأربعة أحجام فقط في كوريا الجنوبية.
ومن خلال معالجة المخاوف بشأن عدم توافر محتوى 8K في الوقت الحالي، أبرزت سامسونغ ميزات الذكاء الاصطناعي (AI) التي تم تمكينها بواسطة «Quantum Processor 8K»، والتي ترفع المحتوى الأقل جودة ليظهر قريبا من دقة 8K.
كما يقوم أيضا بتحسين الصوت تلقائيا لكل مشهد.