تلفزيونات‭ ‬بميزات‭ ‬ذكاء‭ ‬جديدة

لندن‭ – ‬الزمان

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬سامسونغ‭ ‬للإلكترونيات‭ ‬امس‭ ‬أنها‭ ‬ستطرح‭ ‬تشكيلة‭ ‬كاملة‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬التلفزيون‭ ‬8K‭ ‬QLED‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بميزات‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬العالمي‭ ‬لتوسيع‭ ‬وجودها‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التلفزيونات‭ ‬الراقية‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬تلفزيونات‭ ‬QLED‭ ‬هي‭ ‬أجهزة‭ ‬تلفزيون‭ ‬LED‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬النقاط‭ ‬الكمومية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الأداء‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬جودة‭ ‬الصورة‭ ‬الرئيسية‭.‬

وتقول‭ ‬سامسونغ‭ ‬إن‭ ‬تشكيلتها‭ ‬الجديدة‭ ‬تتفوق‭ ‬في‭ ‬دقة‭ ‬الصور‭ ‬بأربع‭ ‬مرات‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نظيراتها‭ ‬من‭ ‬4K‭. ‬وبدأت‭ ‬شركة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬العملاقة‭ ‬مبيعات‭ ‬أجهزة‭ ‬التلفزيون‭ ‬QLED‭ ‬8K‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وأوروبا‭ ‬وروسيا‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬العام‭ ‬2018‭ ‬وتخطط‭ ‬لطرح‭ ‬تشكيلة‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬60‭ ‬دولة‭ ‬بحلول‭ ‬مارس‭.‬

وذكرت‭ ‬الشركة‭ ‬العالمية‭ ‬إنها‭ ‬ستطرح‭ ‬تلفزيونات‭ ‬QLED‭ ‬8K‭ ‬في‭ ‬ستة‭ ‬أحجام‭ ‬تتراوح‭ ‬من‭ ‬الحجم‭ ‬الأساسي‭ ‬55‭ ‬بوصة‭ ‬إلى‭ ‬98‭ ‬بوصة‭ ‬للسوق‭ ‬العالمي،‭ ‬وتقدم‭ ‬مجموعة‭ ‬كاملة‭ ‬من‭ ‬تجارب‭ ‬المشاهدة‭ ‬للمستهلكين‭.‬

ويأتي‭ ‬تلفزيون‭ ‬8K‭ ‬بأربعة‭ ‬أحجام‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭.‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬معالجة‭ ‬المخاوف‭ ‬بشأن‭ ‬عدم‭ ‬توافر‭ ‬محتوى‭ ‬8K‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬أبرزت‭ ‬سامسونغ‭ ‬ميزات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ (‬AI‭) ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تمكينها‭ ‬بواسطة‭ ‬‮«‬Quantum‭ ‬Processor‭ ‬8K‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬ترفع‭ ‬المحتوى‭ ‬الأقل‭ ‬جودة‭ ‬ليظهر‭ ‬قريبا‭ ‬من‭ ‬دقة‭ ‬8K‭. ‬

كما‭ ‬يقوم‭ ‬أيضا‭ ‬بتحسين‭ ‬الصوت‭ ‬تلقائيا‭ ‬لكل‭ ‬مشهد‭.‬