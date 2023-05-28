تلطيخ المنحوتات بالدهان يصل الى أشهر متاحف واشنطن

واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬الأميركية‭ ‬توقيف‭ ‬ناشطين‭ ‬مناخيين‭ ‬وتوجيه‭ ‬اتهامات‭ ‬قضائية‭ ‬لهما‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬تلطيخ‭ ‬تمثال‭ ‬شهير‭ ‬لإدغار‭ ‬ديغا‭ ‬في‭ ‬متحف‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬

ويُتهم‭ ‬تيموثي‭ ‬مارتن‭ ‬وجوانا‭ ‬سميث‭ ‬البالغان‭ ‬53‭ ‬عاماً،‭ ‬بتلطيخ‭ ‬القاعدة‭ ‬والقفص‭ ‬الزجاجي‭ ‬الذي‭ ‬يحمي‭ ‬تمثال‭ “‬الراقصة‭ ‬الصغيرة‭ ‬البالغة‭ ‬14‭ ‬عاماً‭” ‬في‭ ‬معرض‭ “‬ناشونال‭ ‬غاليري‭ ‬أوف‭ ‬آرت‭” ‬في‭ ‬27‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭.‬

وسلم‭ ‬الناشطان‭ ‬نفسيهما‭ ‬للشرطة‭ ‬الجمعة‭ ‬وأودعا‭ ‬قيد‭ ‬التوقيف‭. ‬ووُجهت‭ ‬إليهما‭ ‬تهمة‭ “‬ازدراء‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭” ‬وإلحاق‭ “‬أضرار‭” ‬بالمتحف،‭ ‬ما‭ ‬يعرّضهما‭ ‬لعقوبة‭ ‬بالسجن‭ ‬حتى‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬وغرامة‭ ‬قدرها‭ ‬250‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭. ‬وبحسب‭ ‬بيان‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬الأميركية،‭ ‬كبّدت‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬المتحف‭ ‬خسائر‭ ‬بقيمة2400‭ ‬دولار،‭ ‬وأرغمتها‭ ‬على‭ ‬سحب‭ ‬عمل‭ ‬النحات‭ ‬الفرنسي‭ ‬من‭ ‬العرض‭ ‬لمدة‭ ‬عشرة‭ ‬أيام‭.‬

كان‭ ‬الناشطان‭ ‬قد‭ ‬نفذا‭ ‬خطوتهما،‭ ‬وهي‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الشمالية،‭ ‬أمام‭ ‬عدسات‭ ‬كاميرات‭ ‬صحيفة‭ “‬واشنطن‭ ‬بوست‭”. ‬وأظهر‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬نشرته‭ ‬الصحيفة،‭ ‬جوانا‭ ‬سميث‭ ‬جالسة‭ ‬أسفل‭ ‬التمثال‭ ‬الصغير‭ ‬ويداها‭ ‬ملطختان‭ ‬بطلاء‭ ‬أحمر‭ ‬أُلقي‭ ‬على‭ ‬العلبة‭ ‬الزجاجية‭ ‬للمنحوتة،‭ ‬وتقول‭ “‬ينبغي‭ ‬على‭ ‬قادتنا‭ ‬أن‭ ‬يتّخذوا‭ ‬إجراءات‭ ‬جدية‭ ‬لقول‭ ‬الحقيقة‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمسائل‭ ‬المناخية‭”.‬

وكتبت‭ ‬مجموعة‭ “‬ديكلير‭ ‬امردجنسي‭” ‬التي‭ ‬تبنّت‭ ‬الواقعة،‭ ‬في‭ ‬صفحتها‭ ‬عبر‭ ‬انستغرام،‭ “‬من‭ ‬خلال‭ ‬خطوة‭ ‬احتجاجية‭ ‬غير‭ ‬عنفية،‭ ‬لطخنا‭ ‬عملا‭ ‬فنيا‭ ‬بطلاء‭ ‬للإشارة‭ ‬إلى‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬سيعانون‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬واصلت‭ ‬الشركات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬استخراج‭ ‬الفحم‭ ‬والنفط‭ ‬والغاز‭ ‬من‭ ‬التربة‭”‬‭. ‬ودعت‭ ‬المجموعة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬لإعلان‭ ‬حالة‭ ‬طوارئ‭ ‬مناخية‭.‬

وخلال‭ ‬خريف‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬وتحديداً‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬ضاعف‭ ‬الناشطون‭ ‬البيئيون‭ ‬خطواتهم‭ ‬الاحتجاجية‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنية،‭ ‬لتوعية‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬بشأن‭ ‬التغير‭ ‬المناخي،‭ ‬فلصقوا‭ ‬أياديهم‭ ‬على‭ ‬لوحة‭ ‬رسمها‭ ‬غويا‭ ‬في‭ ‬مدريد،‭ ‬وألقوا‭ ‬حساء‭ ‬الطماطم‭ ‬على‭ ‬إحدى‭ ‬لوحات‭ ‬سلسلة‭ “‬دوار‭ ‬الشمس‭” ‬لفان‭ ‬غوخ‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬وبطاطا‭ ‬مهروسة‭ ‬على‭ ‬تحفة‭ ‬فنية‭ ‬لكلود‭ ‬مونيه‭ ‬في‭ ‬متحف‭ ‬قرب‭ ‬برلين‭.‬